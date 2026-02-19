Ahorro voluntario en pensiones crece en Colombia: casi un millón de personas ya aportan recursos

- crédito Frepik

El ahorro voluntario en pensiones muestra un crecimiento relevante en Colombia, en un contexto en el que distintos analistas económicos insisten en la necesidad de fortalecer el ahorro interno para alcanzar desarrollos sostenibles, según información conocidapor la Revista Semana.

En el país, además de los aportes obligatorios que realizan los trabajadores para su retiro, existen mecanismos adicionales de ahorro que permiten complementar la futura mesada. Estos fondos voluntarios, que en el pasado eran incipientes, han ganado mayor protagonismo dentro de la planeación financiera de los ciudadanos.

La discusión sobre el sistema pensional también ha estado marcada por la reforma que actualmente se encuentra pendiente de decisión en la Corte Constitucional. En esa propuesta se plantearon cuatro pilares, uno de ellos enfocado en el componente voluntario, lo que ha mantenido el tema en la agenda pública.

(Foto: Pixabay)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte más reciente de Asofondos señala que, con corte a junio de 2025, casi un millón de personas realizaban aportes voluntarios, acumulando recursos por 35 billones de pesos. Estas cifras evidencian la magnitud que ha alcanzado este tipo de ahorro dentro del sistema.

Uno de los casos que ilustra esta tendencia es el fondo voluntario de pensiones administrado por Credicorp Capital. Según los datos divulgados, en octubre de 2024 ese fondo gestionaba 494 mil millones de pesos, mientras que a diciembre de 2025 el monto ascendió a 1,18 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 139 % en poco más de un año.

El incremento en los recursos administrados por fondos voluntarios refleja un mayor interés de los colombianos por complementar su pensión mediante aportes adicionales. La variación observada en ese fondo específico se presenta como una señal del dinamismo que ha adquirido este segmento del mercado.

Desde Credicorp Capital se explicó que más personas buscan alternativas para construir un ahorro sólido, diversificar inversiones y optimizar su carga tributaria, en un entorno caracterizado por tasas más estables y mayor interés por instrumentos de largo plazo.

Rafael Castellanos, director de productos de inversión en Credicorp Capital, se refirió al comportamiento observado: “el crecimiento del Fondo Voluntario de Pensiones refleja un cambio positivo en el comportamiento financiero de los colombianos. Cada vez más personas entienden la importancia de planear su futuro y aprovechar los mecanismos de inversión que ofrece el mercado local, considerando beneficios tributarios, la posibilidad de diseñar portafolios a la medida de sus intereses y acceder a estrategias de inversión adecuadas”.

El ahorro voluntario se presenta como una herramienta de planeación con objetivos de largo plazo, enfocada en fortalecer el respaldo económico durante la etapa de retiro laboral. Más allá de los aportes obligatorios, estos mecanismos permiten incrementar el capital disponible al momento de acceder a la pensión.

(Freepik)

Entre los factores que impulsan su crecimiento se encuentran los incentivos tributarios. El Fondo Voluntario de Pensiones contempla beneficios relacionados con el impuesto de renta, la retención en la fuente, el gravamen del 4x1000 y el impuesto al patrimonio, elementos que inciden en la decisión de los ahorradores.

Las cifras muestran que el ahorro voluntario dejó de ser un instrumento marginal y hoy concentra billones de pesos en recursos administrados por fondos privados. La acumulación de 35 billones de pesos y el aumento del 139 % en un solo fondo evidencian la expansión de este mercado.

El contexto económico también ha influido en el interés por estos productos financieros. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema y los mensajes dirigidos a los jóvenes acerca de las dificultades para alcanzar una pensión suficiente han motivado a algunos trabajadores a complementar sus aportes.

En ese escenario, los fondos voluntarios funcionan como una alternativa adicional dentro del esquema pensional. Su crecimiento coincide con la expectativa de que el interés por este tipo de instrumentos continúe en aumento, contribuyendo al fortalecimiento del ahorro y la inversión en el país, de acuerdo con las estimaciones presentadas por Credicorp Capital.