Miércoles de Ceniza: esto es lo que está permitido y lo que debe evitar, según la tradición católica

Para el Miércoles de Ceniza se recomienda asistir a la iglesia y empezar una etapa de reflexión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada del Miércoles de Ceniza marca para los católicos el inicio de la Cuaresma, un periodo de cuarenta días de preparación para la Pascua.

En esta jornada, la Iglesia católica establece reglas puntuales sobre lo que está permitido y lo que se debe evitar, enfocándose especialmente en las prácticas de ayuno y abstinencia como caminos de renovación interior.

Los fieles que se preguntan qué no se puede hacer en Miércoles de Ceniza encuentran orientaciones claras. El consumo de carne queda expresamente prohibido para todos los mayores de 14 años, incluyendo carne de res, cerdo y pollo. Esta restricción, que abarca igualmente los viernes de Cuaresma, busca impulsar el sacrificio voluntario y la solidaridad espiritual.

La norma sobre el ayuno es igualmente precisa: deben observarla quienes tienen entre 18 y 59 años. En estos casos, solo se permite una comida completa al día, junto a dos ingestas menores que, sumadas, no equivalgan a otra comida principal. Esta disciplina no solo alude a la moderación alimentaria, sino que invita a la reflexión y el desapego de lo mundano.

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son los dos únicos días en que el ayuno y la abstinencia son obligatorios para los católicos, mientras que los viernes restantes de la Cuaresma solo exigen abstenerse de carne. Las guías pastorales y el Código de Derecho Canónico ofrecen detalles adicionales y contemplan exenciones por motivos de salud.

La participación en fiestas, espectáculos ruidosos o eventos sociales excesivos contraviene el espíritu de la jornada. Según las autoridades eclesiales, el rito de la ceniza no puede convertirse en un acto social o superficial, sino que debe ser vivido como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de conversión.

No obstante, la jornada no impone restricciones sobre actividades cotidianas como trabajar, viajar o bañarse. Como aclaran las orientaciones pastorales, la ceniza impuesta en la frente no es un amuleto ni tiene obligatoriedad de duración: No es pecado quitarse la ceniza al bañarse.