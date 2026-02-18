La madre de Kevin Acosta respondió a Petro y explicó por qué no se le realizó la cirugía a su hijo: “Están lavándose las manos”

La madre del menor señaló que las irregularidades en la atención a su hijo impidieron que se pudiera hacer la cirujia - crédito Reuters/@FrancoF49343035/X

El 17 de febrero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó información desconocida sobre la atención médica que recibió el niño de 7 años, Kevin Acosta, paciente con hemofilia, que falleció tras un accidente que reveló las irregularidades en atención médica y entrega de medicamentos de Nueva EPS que es administrada por el Gobierno nacional.

“El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, expuso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jefe de Estado señaló que la madre del menor se negó a aceptar la intervención quirúrgica que podría haber salvado la vida del paciente - crédito Presidencia

Yudi Pico, madre de Kevin Acosta, respondió públicamente al jefe de Estado, tras el informe sobre la atención médica que recibió su hijo de 7 años antes de fallecer. Pico rechazó la versión oficial sobre su decisión de no autorizar una cirugía y denunció falta de medicamentos y atención para el menor.

La madre aseguró que fue informada por Medicarte que, desde el 1 de enero de 2026, dejarían de atender a su hijo porque la Nueva EPS finalizó el contrato, lo que dejó al pequeño sin citas ni medicamentos. “A partir de enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada”, subrayó Pico, en declaraciones a Noticias Caracol, que detalló que desde entonces su hijo se quedó sin cobertura médica ni entidad prestadora de salud.

Al explicar por qué no autorizó la intervención quirúrgica, Pico precisó que Kevin no disponía del medicamento necesario para una operación de esa magnitud en el cerebro. “Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, advirtió.

Yudi Pico rechazó las acusaciones del Ejecutivo sobre una presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de siete años en Bogotá - crédito Christin Klose/dpa.

En su relato, Pico contradijo los datos presentados por el presidente Petro sobre el supuesto trauma craneoencefálico y la pérdida de conocimiento de Kevin. Relató que el menor ingresó en buen estado la noche del domingo 8 de febrero de 2026 al hospital de Pitalito, Huila, pero fue intubado a medianoche tras empeorar su situación. Sostuvo que nunca perdió el conocimiento y remarcó la demora en su traslado a Bogotá.

“Lo único que están haciendo es lavándose las manos… el niño no murió por la caída, murió por falta del medicamento”.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para determinar si existió negligencia y si algún responsable deberá rendir cuentas por la muerte del niño.

Nueva EPS se pronunció tras la muerte de Kevin Acosta

La entidad de salud explicó los motivos del deceso y las circunstancias del tratamiento que no habría recibido el menor de siete años - crédito Leonardo Duque/Nueva EPS

Nueva EPS indicó, en un comunicado, que suministró el medicamento especial a Kevin Arley Acosta hasta diciembre de 2025, y reconoció que el cambio de municipio generó un retraso en la aplicación del ciclo mensual de la dosis. Agregó que, tras el accidente, activó un traslado aéreo y el manejo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La aseguradora señaló que la causa principal del fallecimiento fue un trauma craneoencefálico severo derivado de la caída en bicicleta y que el dictamen definitivo está pendiente de los resultados de la necropsia. La familia, por su parte, mantiene su denuncia de negligencia, argumentando que la falta de medicación y la demora en la atención agravaron la situación.

El caso, que ha generado atención mediática, puso sobre la mesa cuestionamientos sobre la gestión de tratamientos críticos en pacientes pediátricos con enfermedades crónicas dentro del sistema de salud colombiano. Frente a este escenario, diversas asociaciones médicas se pronunciaron exigiendo al Gobierno nacional garantizar el acceso oportuno de los pacientes con enfermedades raras y/o graves a los tratamientos.