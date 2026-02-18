Colombia

El ‘Desafío Siglo XXI’ cerró con polémica y dividió opiniones en redes sociales: “La peor edición”

El último capítulo del programa provocó una ola de comentarios en redes sociales. La decisión de modificar el formato tradicional del cierre y dividir la final en dos pruebas generó críticas y dividió opiniones entre los seguidores del ‘reality’

La gran final de El Desafío Siglo XXI, que consagró a Zambrano y Myriam como ganadores, desencadenó una fuerte reacción en plataformas digitales - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La final de El Desafío Siglo XXI, emitida la noche del 17 de febrero, provocó un amplio debate en redes sociales tras la transmisión del episodio de cierre, luego de que la producción de Caracol Televisión adoptara un formato diferente al tradicional.

La decisión de dividir la competencia en dos pruebas y no definir a los ganadores en el clásico box generó una ola de mensajes entre la audiencia, que manifestó su inconformidad con la dinámica.

Las plataformas como X, Instagram y TikTok registraron una alta participación de usuarios que expresaron sus opiniones sobre el desenlace. Uno de los mensajes más compartidos resumió el sentir de parte del público: “Esta edición fue la más floja de toda su historia. Mandaron a los verdaderos ganadores a una travesía absurda… ¿Y quién gana? El más odiado, tramposo y mediocre: Zambrano. Ganó porque conocía el terreno, no por mérito”.

La estructura de la final, que consagró como ganadores a Zambrano y Myriam, fue recibida con comentarios que cuestionaron la emoción y la lógica del cierre. Entre las reacciones, surgieron opiniones como: “Bueno, solo queda fingir demencia y pensar que este capítulo nunca existió, la prueba de ayer sí se sintió como una verdadera final, sí tuvo emoción, esta prueba de mochileros da es sueño, el desafío cada vez más en decadencia”.

La estructura de la final, con Zambrano y Myriam como ganadores, fue cuestionada por usuarios que señalaron la falta de emoción y lógica en el desarrollo del episodio - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Durante la temporada, El Desafío Siglo XXI mantuvo altos niveles de exigencia física y estrategia entre los participantes, quienes superaron diferentes etapas para llegar a la instancia decisiva. A pesar del recorrido, el cambio en el formato generó comentarios como: “Independiente de quien sea su favorito, esto es una vergüenza y falta de respeto tanto para los participantes como los televidentes que se aguantaron alargue para esta mierda de final, es que está peor que aquella donde perdieron los amazónicos”.

En medio de la transmisión, otros espectadores sumaron críticas sobre el episodio final. Un usuario escribió: “No puedo creer que el último capítulo de este Desafío sea ese. ¡LEJOS LEJOS la peor final en toda su HISTORIA! Qué vergüenza”. Las opiniones se multiplicaron y algunos televidentes señalaron que el cierre no cumplió sus expectativas, mientras que otros destacaron la constancia de los ganadores a lo largo del programa.

Los seguidores del reality se mostraron conflictuados por la final del 'Desafío Siglo XXI' - crédito redes sociales / X

Las reacciones no se limitaron a cuestionar el resultado, sino que también apuntaron al perfil de los campeones. Un usuario en redes sociales comentó: “Pensándolo bien, la peor edición del Desafío merece tener un campeón nefasto como Zambrano”. A pesar de las críticas, los seguidores de Zambrano y Myriam también celebraron su triunfo en la competencia.

Pese a las críticas, Zambrano se coronó como el ganador de la temporada, llevándose 600 millones de pesos y la copa del programa. - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La conversación digital se enfocó tanto en el formato de la final como en el desempeño de los participantes, pese a las críticas, Zambrano se coronó como el ganador de la temporada, llevándose los 600 millones de pesos y la copa del programa.

Un error en la final hizo perder la ventaja a Rata y Valentina en El Desafío Siglo XXI

Durante la final de El Desafío Siglo XXI, un error cometido por Rata y Valentina modificó por completo el rumbo de la competencia. Mientras avanzaban en el reto decisivo, la dupla cometió una falta al solicitar a uno de los conductores que se comunicara con el mánager, acción que va en contra de las reglas impuestas para la última prueba. Esta intervención externa fue detectada por la producción, que decidió aplicar una sanción inmediata.

Un error le costó el triunfo a Rata luego de que este lo hiciera perder ventaja - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Como consecuencia, Rata y Valentina perdieron la ventaja de una hora que habían conseguido sobre el otro equipo finalista. Esta penalización redujo la distancia estratégica que mantenían y aumentó la presión en los tramos finales del desafío. La sanción alteró el ritmo de la competencia y generó comentarios entre los seguidores del reality, que destacaron la importancia del tiempo acumulado en la definición del ganador.

La decisión de la producción no solo impactó el resultado, sino que también añadió un elemento de tensión a la definición, manteniendo a la audiencia pendiente del desenlace, dejando a Zambrano como ganador pese a la ventaja inicial que tenía Rata.

