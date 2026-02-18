Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

La Nansana Kids Foundation de Uganda pone a bailar el mundo con un homenaje a Grupo Niche y su salsa caleña - crédito @nansana_kids_foundation/IG

La salsa caleña volvió a demostrar su alcance internacional gracias a un emotivo homenaje que nació a miles de kilómetros de Colombia.

Desde Uganda, la Nansana Kids Foundation se volvió viral en redes sociales tras compartir una vibrante coreografía del tema Cali Ají, uno de los clásicos del repertorio de Grupo Niche.

El video, protagonizado por niños y jóvenes de la fundación africana, muestra una puesta en escena cargada de energía, sonrisas y movimientos perfectamente sincronizados al ritmo de la salsa caleña.

Las imágenes no tardaron en circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios de distintos países destacaron cómo una canción nacida en Cali logró conectar culturas separadas por continentes, idiomas y realidades sociales.