Denuncian a Nueva EPS por falta de atención a niño con leucemia tras el caso de Kevin Acosta: “Nos están matando”

El menor lleva 5 meses son poder recibir su tratamiento contra el cáncer en la sangre - crédito @Pacientesco/X

Tras el fallecimiento de Kevin Acosta, el niño de siete años que murió esperando sus medicamentos para tratar la hemofilia, se están visibilizando nuevas denuncias de niños con enfermedades complejas que alegan que la Nueva EPS no está entregando medicamentos.

Entre estos casos está el de Robinson Farid Montenegro, un menor de aproximadamente 9 años, que lleva 5 semanas sin acceder a su tratamiento prioritario para poder luchar contra la leucemia.

La denuncia fue publicada por la organización Pacientes Colombia, que representa a más de dos centenares de asociaciones de pacientes en el país.

“Cinco semanas sin tratamiento. Cinco semanas de incertidumbre poniendo su vida en riesgo”, comentó Marisol Montenegro, madre del menor, en el video de su denuncia, en el que también alegó que el pequeño tampoco ha recibido los medicamentos adicionales al tratamiento central.

Pacientes Colombia publicó en su cuenta de X la denuncia - crédito @Pacientescol/X

Mientras cada día es determinante para este paciente con cáncer, y cada jornada sin tratar “no se recupera”, la señora Montenegro vive angustiada “viendo cómo la enfermedad avanza sin una respuesta clara”, de acuerdo con la queja.

Por eso, junto con la progenitora de Robinson, Pacientes Colombia le pidió a la Nueva EPS que “dé los medicamentos y la quimioterapia del niño. Hoy exigimos una respuesta inmediata. Cumplir con el tratamiento es una obligación. Pedimos acciones urgentes, porque cada día cuenta, porque Robinson merece vivir”.

Hendrick Samuel Díaz, otro pequeño con hemofilia que no recibe su tratamiento

Otro caso es el de Hendrick Samuel Díaz Castillo, un niño de 17 meses que vive en el municipio de Apulo, Cundinamarca. También sufre de hemofilia, como Kevin Acosta.

Fernanda Castillo, la madre del pequeño publicó un video con su denuncia y especificó que el menor fue diagnosticado con hemofilia tipo A severa, pero lleva 41 días sin recibir su medicamento indispensable.

La mujer acusó directamente a la Nueva EPS. Relató que “desde el 25 de diciembre de 2025 no sabemos por qué motivo no se le ha vuelto a administrar el tratamiento”.

Se suma otra denuncia sobre paciente menor de edad con hemofilia, sin tratamiento de la Nueva EPS - crédito @RonnySuarez_/X

Aseguró que su insistencia ha sido tal, que “nos tocó tramitar una acción de tutela, la cual falló a favor”. Aunque comentó que con la tutela lograron acceder a los servicios de una IPS, no han recibido ningún tratamiento. La tutela ordena la entrega inmediata del medicamento.

“Por favor, les ruego, les suplico que nos colaboren. Es muy difícil. Anoche, el niño se golpeó la cabeza, pero, pues gracias a Dios, tenía su casco y no pasó a mayores. Pero esto nos demuestra cada día más que el niño necesita de su tratamiento. Le ruego la Supersalud, al señor presidente, a todos, que por favor nos pongan cuidado. Necesitamos nuestro tratamiento”, continuó Castillo.

La madre de Hendrick Samuel autorizó la publicación de imágenes para visibilizar el caso. La denuncia fue difundida en las redes sociales por el periodista Ronny Suárez.

Desde Pacientes Colombia denunciaron al ministro de Salud: argumentaron desacato a la Corte Constitucional

Los directivos de la organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, firmaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

La acusación señaló un presunto fraude a resoluciones judiciales y otras posibles conductas delictivas, tras el supuesto incumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Constitucional en relación con la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento.

Esta es la denuncia presentada contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo - crédito Pacientes Colombia

Según la denuncia, el ministro habría omitido de manera reiterada la expedición de actos administrativos clave para garantizar la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos destinados a servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC.

El documento advierte que estas decisiones han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

La organización solicitó que se decreten medidas cautelares urgentes y la suspensión temporal de las funciones del ministro en temas relacionados con la UPC, mientras avanzan las investigaciones.

Denis Silva, vocero de la organización, afirmó que la conducta del ministro representa un “patrón deliberado de elusión” de decisiones judiciales, lo que afecta la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes en todo el país.