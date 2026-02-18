Bogotá será sede de Motos al Parque el 21 y 22 de febrero de 2026, con agenda de exhibiciones y lanzamientos

Shows de acrobacia y pruebas de manejo permiten a los asistentes experimentar de cerca la cultura motera en un entorno familiar. - crédito Mundo Aventura

La ciudad de Bogotá se prepara para recibir Motos al Parque, una feria que se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero de 2026 y que reunirá a más de 25 marcas del sector motociclista. El evento, organizado bajo el concepto “La Ciudad Ruge de Nuevo”, concentrará sus actividades en un espacio para familias tradicionales y multiespecie, con una agenda que destaca exhibiciones, lanzamientos y experiencias dirigidas a la comunidad motera y al público general.

Según información proporcionada por los organizadores, se prevé la asistencia de más de 15.000 personas durante los dos días de programación que se desarrollaran entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m.

De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), existen más de 12 millones de motociclistas en el país, lo que representa el 62% del parque automotor nacional. En Bogotá, más de 1,2 millones de conductores cuentan con licencias A1 o A2, y la cifra sigue en aumento. Ante este panorama, la feria Motos al Parque busca posicionarse como un punto de encuentro para quienes integran esta comunidad y para quienes desean ingresar a ella.

Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo de Mundo Aventura, explicó: “Reconociendo las necesidades del mercado creamos esta feria, que busca convertirse en referente y punto de encuentro para los apasionados por las motos y que se suma a la nueva estrategia de Mundo Aventura que se convertirá en un ecosistema de entretenimiento con una nutrida agenda durante el 2026”.

Programación y espacios destacados

La agenda de Motos al Parque incorpora espacios para la exhibición de motos clásicas, deportivas, eléctricas y personalizadas en la Expo MegaBike. Además, se habilitará una Zona Test Drive con circuito cerrado, pruebas supervisadas y cursos básicos para interesados en el manejo de motocicletas. Dentro de la Zona de Adrenalina, se realizarán shows de acrobacia, stunt y drift, junto a competencias como “Moto más personalizada” y “Outfit biker más original”.

El evento contempla también el Festival Música & Rock Biker, con presentaciones musicales, DJ, animadores y despliegue técnico en luces y sonido. Los organizadores confirmaron la presencia de más de 1.000 moteros, asociaciones y clubes, así como la participación de empresas de espectáculos y aliados estratégicos.

Espacios para todos los públicos y lanzamientos del sector

La edición 2026 incorpora la Zona Pet Riders, pensada para la convivencia de asistentes con mascotas, junto a dos puntos de comidas y food trucks para la oferta gastronómica. La Zona Comercial será escenario de lanzamientos, novedades en accesorios, exhibición de innovaciones tecnológicas y la presencia de nuevas marcas en el mercado nacional.

Iván González, director general de Corparques, afirmó: “En esta edición proyectamos cerrar con ventas totales por más de 1.300 millones de acuerdo a la información de los distribuidores de las marcas más reconocidas y créditos superiores a $300 millones. Estas metas se sustentan en el éxito de la primera versión y en nuestra apuesta por consolidar a Mundo Aventura como centro de experiencias”.

Impacto económico y proyección del evento

La organización calcula que Motos al Parque funcionará como dinamizador para el sector y fortalecerá el ecosistema motero en la ciudad. Según los datos expuestos, la feria se orienta a consolidar una agenda de experiencias para la industria, la comunidad y el entretenimiento, con actividades dirigidas a usuarios tradicionales y nuevos interesados en la movilidad sobre dos ruedas.

El evento también responde al contexto de crecimiento del sector en Colombia, donde la motocicleta representa una alternativa de movilidad y genera impacto tanto en la economía como en la vida cotidiana de millones de personas. Durante los días de feria, los asistentes tendrán acceso a servicios, productos y espacios de formación y entretenimiento.