Colombia

Bogotá será sede de Motos al Parque el 21 y 22 de febrero de 2026, con agenda de exhibiciones y lanzamientos

Las actividades se desarrollarán entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. e incluyen espacios para pruebas, shows de acrobacia, zonas para asistentes con mascotas y la presentación de nuevas tecnologías y accesorios

Guardar
Shows de acrobacia y pruebas
Shows de acrobacia y pruebas de manejo permiten a los asistentes experimentar de cerca la cultura motera en un entorno familiar. - crédito Mundo Aventura

La ciudad de Bogotá se prepara para recibir Motos al Parque, una feria que se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero de 2026 y que reunirá a más de 25 marcas del sector motociclista. El evento, organizado bajo el concepto “La Ciudad Ruge de Nuevo”, concentrará sus actividades en un espacio para familias tradicionales y multiespecie, con una agenda que destaca exhibiciones, lanzamientos y experiencias dirigidas a la comunidad motera y al público general.

Según información proporcionada por los organizadores, se prevé la asistencia de más de 15.000 personas durante los dos días de programación que se desarrollaran entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), existen más de 12 millones de motociclistas en el país, lo que representa el 62% del parque automotor nacional. En Bogotá, más de 1,2 millones de conductores cuentan con licencias A1 o A2, y la cifra sigue en aumento. Ante este panorama, la feria Motos al Parque busca posicionarse como un punto de encuentro para quienes integran esta comunidad y para quienes desean ingresar a ella.

Existen más de 12 millones
Existen más de 12 millones de motociclistas en Colombia. - crédito Alcaldía de Bogotá

Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo de Mundo Aventura, explicó: “Reconociendo las necesidades del mercado creamos esta feria, que busca convertirse en referente y punto de encuentro para los apasionados por las motos y que se suma a la nueva estrategia de Mundo Aventura que se convertirá en un ecosistema de entretenimiento con una nutrida agenda durante el 2026”.

Programación y espacios destacados

La agenda de Motos al Parque incorpora espacios para la exhibición de motos clásicas, deportivas, eléctricas y personalizadas en la Expo MegaBike. Además, se habilitará una Zona Test Drive con circuito cerrado, pruebas supervisadas y cursos básicos para interesados en el manejo de motocicletas. Dentro de la Zona de Adrenalina, se realizarán shows de acrobacia, stunt y drift, junto a competencias como “Moto más personalizada” y “Outfit biker más original”.

El evento contempla también el Festival Música & Rock Biker, con presentaciones musicales, DJ, animadores y despliegue técnico en luces y sonido. Los organizadores confirmaron la presencia de más de 1.000 moteros, asociaciones y clubes, así como la participación de empresas de espectáculos y aliados estratégicos.

Asistentes pueden explorar circuitos cerrados
Asistentes pueden explorar circuitos cerrados de pruebas y recibir orientación básica sobre manejo de motocicletas en la zona test drive. - crédito Mundo Aventura

Espacios para todos los públicos y lanzamientos del sector

La edición 2026 incorpora la Zona Pet Riders, pensada para la convivencia de asistentes con mascotas, junto a dos puntos de comidas y food trucks para la oferta gastronómica. La Zona Comercial será escenario de lanzamientos, novedades en accesorios, exhibición de innovaciones tecnológicas y la presencia de nuevas marcas en el mercado nacional.

Iván González, director general de Corparques, afirmó: “En esta edición proyectamos cerrar con ventas totales por más de 1.300 millones de acuerdo a la información de los distribuidores de las marcas más reconocidas y créditos superiores a $300 millones. Estas metas se sustentan en el éxito de la primera versión y en nuestra apuesta por consolidar a Mundo Aventura como centro de experiencias”.

En Bogotá, más de 1,2
En Bogotá, más de 1,2 millones de conductores cuentan con licencias A1 o A2, y la cifra sigue en aumento. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Impacto económico y proyección del evento

La organización calcula que Motos al Parque funcionará como dinamizador para el sector y fortalecerá el ecosistema motero en la ciudad. Según los datos expuestos, la feria se orienta a consolidar una agenda de experiencias para la industria, la comunidad y el entretenimiento, con actividades dirigidas a usuarios tradicionales y nuevos interesados en la movilidad sobre dos ruedas.

El evento también responde al contexto de crecimiento del sector en Colombia, donde la motocicleta representa una alternativa de movilidad y genera impacto tanto en la economía como en la vida cotidiana de millones de personas. Durante los días de feria, los asistentes tendrán acceso a servicios, productos y espacios de formación y entretenimiento.

Temas Relacionados

Motos al Parque 2026feria de motocicletas Bogotáferia de motocicletasexhibición de motosactividades moteraspruebas de manejo motoseventos motociclistas BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian: Claves para responder a tiempo

La Dian envía requerimientos a empresas y personas para verificar obligaciones fiscales. Expertos y una creadora de contenido explican cómo leer el documento, reunir soportes y responder dentro del plazo para evitar sanciones

Qué debe hacer si le

Gustavo Petro eliminó mensaje en X tras polémica por video y señalamientos de ‘fake news’

El presidente Gustavo Petro borró una publicación en X luego de críticas por un video en el que usuarios afirmaron que intentó identificar erróneamente a la congresista Ángela Vergara, quien enfrenta una situación familiar

Gustavo Petro eliminó mensaje en

CNE reporta casi 6.000 testigos electorales inscritos para 2026 y detalla partidos y regiones con más registros

Con corte al 15 de febrero, el CNE informó que 5.970 testigos electorales ya fueron inscritos para 2026, con mayor participación de Cambio Radical-Alma y registros concentrados en Cesar, Valle del Cauca y Córdoba

CNE reporta casi 6.000 testigos

Predial 2026: piden intervención de diferentes entidades para frenar cobros que superarían el límite del 3%

Aleida Noguera solicitó a entes de control y autoridades catastrales intervenir ante denuncias de aumentos del predial que, según contribuyentes, exceden el tope legal del 3 % y han generado protestas en varias regiones

Predial 2026: piden intervención de

Emergencias en Calarcá, Quindío: sismo de 3.1, granizada y caída de árbol dejan dos heridos

Un sismo de 3.1, una granizada y la caída de un árbol en el parque Simón Bolívar dejaron dos heridos y afectaciones en dos negocios en Calarcá, Quindío, según reporte oficial del alcalde municipal

Emergencias en Calarcá, Quindío: sismo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin felicitó a la

J Balvin felicitó a la “súper cabra” Michael Jordan por su cumpleaños: “Gracias por inspirar”

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Deportes

Medellín dio el golpe en

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad

Cuándo vuelve a jugar Medellín por la Copa Libertadores: define la clasificación ante Liverpool

Luis Javier Suárez figura entre los delanteros más veloces de la Champions League: no es el único colombiano

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados