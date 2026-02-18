Así se hace el sudado de carne “perfecto”, una receta tradicional paso a paso según Tulio Recomienda

El sudado de carne es un guiso espeso, preparado en una sola olla, donde la carne se sella y luego se cocina junto a verduras, papa y yuca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sudado de carne es un plato típico de la gastronomía colombiana. El aroma de la carne guisada, la yuca y la papa impregnando la casa, nos transporta a esos almuerzos familiares en la región Andina de Colombia, donde este plato es sinónimo de hogar.

Según el chef colombiano Tulio Recomienda, en una cápsula de su canal de YouTube dedicada a explicar y recrear este plato, el sudado de carne forma parte del repertorio casero tradicional, especialmente en Antioquia, el Eje Cafetero y Bogotá. Es reconocido por su sabor, su versatilidad y porque permite aprovechar cortes de carne más duros, logrando una textura suave gracias a la cocción lenta en olla a presión o convencional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Receta de sudado de carne

El sudado de carne es un guiso espeso, preparado en una sola olla, donde la carne se sella y luego se cocina junto a verduras, papa y yuca. El secreto está en la cocción lenta y la integración de los sabores, logrando una salsa espesa y carnuda ideal para servir sobre arroz blanco.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos (en olla a presión; si es olla convencional, hasta 2 horas)

El sudado de carne es un plato típico de la gastronomía colombiana, muy popular en diferentes regiones del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

1 kg de carne de res (posta, sobrebarriga o punta de anca), en trozos medianos

2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

1 cebolla morada picada

2 dientes de ajo picados

2-3 tomates maduros picados

1/2 taza de cebolla larga (junca) picada

1/2 taza de pimentón rojo picado

2 tazas de yuca en trozos grandes

3 papas medianas peladas y partidas

1 hoja de laurel

1 cucharadita de cúrcuma o achiote

1/2 cucharadita de orégano seco

1 ramito de cilantro fresco

Sal y pimienta al gusto

1 taza de agua (puede agregarse cerveza si se desea)

Opcional: 1 cubo de caldo de res o gallina

Cómo hacer sudado de carne, paso a paso

Calienta el aceite en la olla a presión. Sofríe la cebolla morada y el ajo con una pizca de sal. Agrega la carne y sella muy bien por todos los lados. Este paso es clave para un sabor profundo. Incorpora el tomate, la cebolla larga, el pimentón y la yuca. Añade sal entre cada ingrediente para potenciar el sabor. Revuelve todo y agrega el laurel, la cúrcuma/achiote y el orégano. Vierte el agua (y la cerveza si usas), sin cubrir del todo los ingredientes. La olla a presión no deja escapar muchos líquidos. Añade la mitad del cilantro y tapa la olla. Cocina a fuego alto hasta que pite, luego baja el fuego y deja 30 minutos. Pasado el tiempo, retira la presión, destapa y agrega las papas. Cocina 15-20 minutos más a fuego medio, hasta que las papas estén tiernas y la salsa espese. Antes de servir, ajusta sal y pimienta, añade el resto del cilantro fresco picado.

El aroma de la carne guisada, la yuca y la papa impregnando la casa, nos transporta a esos almuerzos familiares en la región Andina de Colombia, donde este plato es sinónimo de hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consejos técnicos:

Sella bien la carne para realzar el sabor.

Añade la yuca antes que la papa, así no se deshace.

No pongas demasiada agua ni abras la olla antes de tiempo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 450-500 kcal

Proteínas: 28-35 g

Grasas: 15-18 g

Carbohidratos: 35-45 g

Fibra: 4-5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. En congelador, hasta 1 mes. Recalienta siempre a fuego bajo para mantener la textura.

El sudado de carne representa una preparación emblemática de la cocina casera en Colombia, especialmente valorada por su practicidad y el resultado final que ofrece en términos de sabor y textura. Su método de cocción y la combinación de ingredientes convierten este plato en una opción nutritiva y reconfortante, ideal para compartir en familia.

Su método de cocción y la combinación de ingredientes convierten este plato en una opción nutritiva y reconfortante, ideal para compartir en familia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae