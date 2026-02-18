Accidente de un camión de basura en Bogotá: el dueño del restaurante afectado relató cómo vivió el incidente y dijo que “escuchó un tremendo trueno”

Las operaciones del restaurante Enchiladas Candelaria quedaron comprometidas tras el accidente con el camión de basura - crédito Captura video

Un camión de basura se estrelló contra una vivienda en La Candelaria, Bogotá, el martes 17 de febrero, destruyendo por completo la fachada del inmueble, donde funcionaba el restaurante Enchiladas Candelaria.

El incidente se presentó cerca de las 11:30 a. m. en inmediaciones de la Universidad de la Salle, causó daños de gran magnitud en el local.

En el momento del impacto, Guy Cutajar, ciudadano francés y propietario del restaurante Enchiladas Candelaria, se encontraba en el interior del local.

Según relató el propio Cutajar a Noticias Caracol, el choque fue tan repentino como violento: “Se escuchó un tremendo trueno, yo pensé que era un terremoto”, afirmó, todavía conmovido por el susto.

Cutajar describió cómo, tras escuchar el estruendo, se apresuró a averiguar qué había sucedido y se topó con una escena insólita: “Vi que había un camión de reciclaje dentro de mi restaurante”, explicó, destacando la magnitud de los daños ocasionados por el vehículo.