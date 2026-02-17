Colombia

Secretario de Educación de Yopal renunció a su cargo tras ser denunciado por acoso sexual: “Debo acostarme con él”

Temas como amenazas, respaldo de rectores y división social intensificaron la crisis en el entorno administrativo local

La decisión de apartarse del cargo por parte del titular educativo ocurre en medio de señalamientos públicos y diferencias entre defensores y críticos acerca del impacto y las circunstancias que rodean su gestión y salida

El Secretario de Educación de Yopal, David Federico Díaz Sánchez, presentó su renuncia irrevocable al cargo el 16 de febrero de 2026, efectiva a partir del 20 del mismo mes, en medio de denuncias públicas por presunto acoso sexual y cuestionamientos sobre su gestión.

Su salida generó reacciones opuestas en la comunidad educativa y dejó abierto el debate sobre el futuro de la Secretaría.

De acuerdo con Casanare Online, Díaz Sánchez justificó su decisión por motivos de seguridad personal y familiar tras recibir amenazas y extorsiones, vinculadas a una serie de acusaciones que, a su juicio, carecen de sustento.

El funcionario manifestó que busca proteger la estabilidad administrativa del municipio y permitir que la justicia esclarezca los hechos bajo el debido proceso.

La jornada pública en la que se anunció la renuncia estuvo marcada por el respaldo institucional de los rectores de las instituciones educativas oficiales de Yopal.

Las voces a favor y
Las voces a favor y en contra del Secretario de Educación de Yopal, David Federico Díaz Sánchezse, intensifican luego de que el funcionario anunciara su dimisión definitiva, mientras persiste el debate sobre la gestión administrativa y sobre los procedimientos de investigación ante los hechos denunciados - crédito Casanare Online

Los directivos destacaron avances en la mejora de la infraestructura escolar, la ampliación de la planta docente y la ejecución oportuna del Programa de Alimentación Escolar desde el inicio del calendario académico.

Según el pronunciamiento en el medio mencionado, los resultados en las pruebas de estado y el acceso a cursos preparatorios han posicionado a la ciudad por encima del promedio nacional en indicadores educativos.

Acusaciones y testimonios del denunciante

Durante el evento, un exdocente de la Secretaría de Educación interrumpió la rueda de prensa para denunciar presuntos hechos de acoso sexual cometidos por Díaz Sánchez.

El denunciante afirmó que posee grabaciones y mensajes que evidencian supuestas solicitudes de favores íntimos a cambio de estabilidad laboral. Además, indicó que personas de la administración municipal, incluida Paula Ruiz, hija del alcalde de Yopal, estaban al tanto de la situación desde noviembre del año anterior.

Tengo las grabaciones y tengo chats donde él me manifiesta que la única forma de acceder al cargo es acostándome con él. Las grabaciones son bastante fuertes y, de hecho, quiero nombrar también que la, la señora Paula Ruiz, hija del alcalde, estaba enterada desde noviembre, cosa que no hizo absolutamente nada, absolutamente nada”, afirmó el docente.

Datos academicos y profesionales de
Datos academicos y profesionales de David Federico Díaz Sánchez, el ahora exsecretario de educación de Yopal, Casanare - crédito FunciónPublica

El exdocente sostuvo que presentó las pruebas documentales ante el abogado Lenin Bustos y declaró que existen otros casos similares dentro de la dependencia. Según sus propias palabras, su desvinculación laboral habría ocurrido como forma de represalia por no ceder a las peticiones denunciadas.

Consultado sobre la formalización de la denuncia, el denunciante aseguró que ya está en curso el procedimiento judicial correspondiente, motivo por el cual no había publicado antes las grabaciones. Agregó que inicialmente interpretó las aproximaciones como un comportamiento ambiguo, pero que la situación se agravó, provocando un impacto en su vida profesional.

En reacción a las acusaciones, los rectores defendieron los procedimientos de movilidad laboral, explicando que la salida de algunos docentes provisionales respondió a la reducción de la matrícula y al ingreso de maestros por concurso.

Casanare Online recoge que los rectores consideraron infundadas las denuncias contra Díaz Sánchez y llamaron a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores que pudieran afectar la dignidad de las personas.

El propio Díaz Sánchez instó a que cualquier persona con pruebas se dirija a las autoridades competentes y reiteró que hasta el momento no existen denuncias formales en su contra. Subrayó que todo proceso debe adelantarse por las vías legales, en respeto al derecho de defensa y la institucionalidad.

Docente quien seria el hombre
Docente quien seria el hombre que fue acosado por David Federico Díaz Sánchez, exsecretario de educación de Yopal, Casanare tras presuntamente solicitarle acostarse con el para obtener trabajo - crédito captura de pantalla

El ambiente en Yopal permanece tenso ante el incremento de amenazas contra el funcionario y su familia, así como la incertidumbre respecto a la decisión del alcalde sobre la aceptación de la renuncia o la implementación de medidas adicionales de protección.

Pese al escenario polarizado, el docente denunciante reafirmó su intención de continuar las acciones judiciales y sociales necesarias para que el caso sea esclarecido ante la opinión pública y las autoridades, convencido de que el objetivo es llegar al fondo de los hechos y contribuir a que los implicados respondan ante la justicia.

