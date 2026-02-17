Colombia

SAC respalda mantener aumento del salario mínimo de 23%, pero advierte impacto en empleo e informalidad

El gremio señaló que la decisión ya generó efectos en tasas de interés e inflación y advirtió que millones de trabajadores que ganan menos del mínimo podrían enfrentar mayores barreras para acceder a la formalidad laboral en los próximos meses

El sector agropecuario alertó sobre presiones en costos laborales, especialmente en actividades intensivas en mano de obra. - crédito Reuters

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) manifestó que respalda mantener el incremento del salario mínimo del 23% decretado por el Gobierno, aunque advierte sobre efectos negativos en el empleo formal y la informalidad laboral.

Así lo expresó Jorge Enrique Bedoya, presidente del gremio, en entrevista con Blu Radio, donde subrayó que “la única razón por la que no hay que cambiar el 23% es porque ya hay una situación jurídica consolidada con los trabajadores del mínimo, son 2,4 millones de colombianos que ya llevan tres quincenas con ese nuevo salario que de manera unilateral decretó el Gobierno nacional”.

Durante el diálogo, Bedoya detalló que la posición de la SAC responde exclusivamente a la existencia de una situación jurídica consolidada. “¿Ustedes se imaginan el cambio que tendría que hacerse en las empresas y para los trabajadores de salir con un salario distinto? Eso no tiene ningún sentido, y eso se lo dijimos al Gobierno nacional”, afirmó el dirigente.

El líder gremial aclaró que este respaldo no implica que el sector agropecuario comparta el criterio económico detrás del aumento. “Eso no quiere decir que pensemos que el incremento es un incremento que vaya acorde con las necesidades del mercado laboral y de la economía colombiana”, puntualizó Bedoya.

El presidente de la SAC aseguró que el gremio prioriza la seguridad jurídica tras el aumento salarial decretado por el Gobierno. - crédito SAC

Efectos inmediatos: tasas de interés e inflación

Según la SAC, la decisión unilateral del Gobierno ha generado varios efectos en la economía. Bedoya explicó que tras el anuncio del aumento, el Banco de la República elevó en 100 puntos básicos la tasa de interés, lo que encareció el crédito para todos los colombianos. “Ese incremento en la tasa de interés, ese incremento en el costo del crédito, no solamente para los que ganan 2,4 millones, para los 2,4 millones de trabajadores que ganan el mínimo, sino para todos los colombianos”, indicó el presidente del gremio.

Además, el dirigente mencionó presiones inflacionarias en sectores intensivos en mano de obra. “En restaurantes u hoteles que son intensivos en mano de obra, tuvimos 2,94% de inflación en enero de 2026, comparado con 1,9% del año inmediatamente anterior”, afirmó Bedoya, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Bedoya indicó que las empresas harán esfuerzos por sostener el empleo, aunque dependerá de la evolución económica. - crédito Juan Páez/Colprensa

Impacto en informalidad y sectores excluidos

La SAC advirtió que el incremento del salario mínimo no beneficiará a los más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo ni a los 13 millones que se encuentran en la informalidad laboral. “Ellos no van a ver la formalización laboral por cuenta de esta decisión. Los dejaron literalmente botados”, sostuvo Bedoya.

El gremio sostiene que, por el contrario, la medida puede dificultar aún más la formalización del empleo para estos grupos, ya que las empresas deberán asumir mayores costos al contratar bajo los nuevos parámetros.

Ajustes empresariales y sostenibilidad

En el sector rural, los empresarios han debido ajustar sus estructuras de costos para cumplir con el nuevo salario mínimo. Bedoya explicó que “los empresarios van a pagar hasta donde puedan y hasta cuando puedan estos nuevos salarios”, agregando que “nadie tiene trabajadores en una empresa de los cuales quiera prescindir en algún momento”. Citó como ejemplo la floricultura, que enfrenta desafíos adicionales como la tasa de cambio y nuevos aranceles para exportar a Estados Unidos, además de los incrementos salariales.

“Los floricultores, ni más faltaba, quieren mantener a todos sus trabajadores, pero habrá que ver el desarrollo del negocio hasta donde los deja”, afirmó el presidente de la SAC.

Debate sobre el salario móvil y respuesta del Gobierno

En la mesa de concertación, el Gobierno planteó la posibilidad de establecer un salario móvil, aunque el concepto aún no se encuentra definido. Bedoya señaló: “Sobre esto no hay una cosa concreta que uno puede decir: ¡Ah! Es que el salario móvil es que si sube, entonces la inflación del salario sube y si baja la inflación del salario baja”. El dirigente recordó que la legislación colombiana establece un salario mínimo mensual legal vigente para cada año específico.

El presidente de la SAC insistió en que la prioridad es conocer la respuesta oficial del Gobierno nacional al Consejo de Estado, que ordenó justificar el porcentaje de aumento. El gremio permanece atento al decreto que deberá emitir el Ejecutivo en los próximos días.

El gremio afirmó que millones de trabajadores informales no verían beneficios directos con el ajuste salarial. - crédito Colprensa

Escepticismo frente al diálogo y advertencia sobre el empleo

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno adopte las recomendaciones de los gremios, Bedoya expresó su escepticismo. “No creo, porque si así fuera, lo habrían hecho en el mes de diciembre. Ellos se mantienen en que el incremento y que los 2,4 millones de trabajadores”, dijo.

El líder de la SAC advirtió que la decisión puede derivar en despidos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, si estas no logran compensar el aumento de los costos laborales a través de los precios de sus productos o servicios.

“Ojalá no pase que las empresas, sobre todo las pymes, terminen despidiendo trabajadores porque nadie quiere despedir a un trabajador, pero ahí habrá que ver hasta dónde les da la caja”, concluyó.

