Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

En Bogotá, la capital de Colombia, tres títulos comparten el máximo interés en búsquedas. VisualesIA

El interés por los estrenos cinematográficos en Colombia se mide hoy no solo en taquillas, sino también a través del comportamiento digital de los usuarios. Según datos recientes de Google Trends, la herramienta de análisis que muestra la popularidad de términos de búsqueda en la web, varias películas próximas a estrenarse han captado la atención de miles de colombianos.

La herramienta de tendencias de Google permite visualizar, en tiempo real y por regiones, cuáles son los temas, productos o eventos que despiertan mayor curiosidad entre los internautas, convirtiéndose en un termómetro eficaz para anticipar tendencias culturales y de consumo.

Bogotá, epicentro del interés por los estrenos del 19 de febrero

En la capital, tres títulos comparten el máximo interés en búsquedas: ‘Operación: Sombra’, ‘Is This Thing On?’ y ‘Pecadores’, todos con puntuaciones de 100 —el tope en la escala de Google Trends— en los últimos siete días. Este valor representa el pico de popularidad relativa y evidencia una expectativa uniforme en Bogotá por estas producciones que llegarán a salas el 19 de febrero de 2026.

La película ‘Operación: Sombra’ se estrenará el 19 de febrero de 2026 en Colombia. (Difusión)

‘Pecadores’ también muestra un interés considerable en otras ciudades principales: Medellín alcanza un 57 y Cali un 54 en la escala de búsqueda, lo que sugiere que la expectativa por este filme se extiende a otros polos urbanos importantes del país.

Estrenos regionales y concentración de búsquedas

Al analizar los datos por subregión, se observa que ‘Una batalla tras otra’, también con estreno el 19 de febrero, genera el mayor interés en el Eje Cafetero. Quindío lidera con 100 puntos, seguido de Caldas (92), Bogotá (82), Risaralda (73) y Antioquia (60). Esta distribución sugiere que el filme podría conectar especialmente con el público de esta zona, conocida por su dinamismo cultural.

Por su parte, ‘Solo necesitas matar’ se posiciona como el estreno más buscado en Cundinamarca, con un 100 en el índice de Google Trends, lo que revela una expectativa puntual pero intensa en esa región.

Cuando los alienígenas Gitai atacan la Tierra, Keiji Kiriya es reclutado y enviado al frente con una armadura de combate. (Difusión)

Las novedades del 26 de febrero: ‘Agente secreto’ y ‘Scream 7′

De cara a la cartelera del 26 de febrero, ‘Agente secreto’ despierta la mayor expectativa en Tolima (100), pero también logra cifras relevantes en Bogotá (68), Cundinamarca (47), Antioquia (42) y Valle del Cauca (35). La dispersión de interés sugiere que este título podría atraer a un público diverso y repartido en varias regiones del país.

‘Scream 7′, otra de las producciones destacadas con estreno a finales de febrero, muestra un patrón de interés amplio pero fragmentado. Casanare encabeza la lista, seguido de Córdoba (62), Meta (54), Quindío (53) y Valle del Cauca (50). El interés se extiende también a departamentos como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Huila, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santander y Norte de Santander, con variaciones en la intensidad de búsqueda.

Tendencias digitales y expectativa en la taquilla

La información proporcionada por Google Trends ilustra cómo la expectativa por los estrenos varía según la región y permite anticipar posibles éxitos en taquilla o fenómenos culturales ligados al cine. El análisis de la actividad digital, cada vez más central en la industria del entretenimiento, ayuda a productores y distribuidores a entender mejor el pulso del público colombiano y ajustar sus estrategias de promoción y distribución.

La película 'Pecadores', dirigida por Ryan Coogler, ha hecho historia al obtener 16 nominaciones en los Oscar 2026. (Difusión)

Con una cartelera variada y una audiencia atenta, los próximos estrenos prometen no solo llenar las salas, sino también ser tendencia en las conversaciones digitales del país.

‘Pecadores’, la película más esperada en Colombia

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se consolida como la película más esperada en Colombia para el 19 de febrero de 2026. Este título lidera el interés de búsqueda en Bogotá, alcanzando el máximo puntaje posible (100), y además registra un notable nivel de expectativa en otras grandes ciudades como Medellín (57) y Cali (54), lo que evidencia su potencial para atraer público en las principales capitales del país.

El interés por ‘Pecadores’ supera al de otros estrenos de la misma fecha y muestra una tendencia que podría anticipar un fuerte desempeño en taquilla a nivel nacional. El seguimiento en plataformas digitales como Google Trends refleja no solo la curiosidad del público, sino también una conversación activa en torno a la película, perfilándola como el lanzamiento cinematográfico más relevante en Colombia en la actualidad.

Según Google Trends, ‘Pecadores’ se consolida como la película más esperada en Colombia para el 19 de febrero de 2026. (Captura Google Trends)

En ‘Pecadores’, los hermanos gemelos, decididos a dejar atrás sus vidas problemáticas, regresan a su ciudad natal con la esperanza de empezar de nuevo. Sin embargo, al llegar, se enfrentan a una amenaza aún más oscura que los obliga a confrontar su pasado.

Protagonizada por Hailee Steinfeld y Jack O’Connell, y dirigida por Ryan Coogler, la película explora los lazos familiares y los desafíos de redención en medio de un ambiente cargado de misterio y tensión. Es menester señalar que el filme ha hecho historia al obtener 16 nominaciones en los Oscar 2026.