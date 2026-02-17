Polémica declaración del ministro de Salud sobre el fallecimiento Kevin Acosta le habría echado la culpa a la madre: “Tienen que estar restringidos”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá, mientras aguardaba un medicamento.

En el Consejo de Ministros del lunes 16 de febrero de 2026, el alto funcionario indicó que el menor “sufrió un accidente craneoencefálico” tras una caída de bicicleta y afirmó que las personas con este tipo de enfermedades no deberían realizar actividades de “riesgo”.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseveró el ministro de Salud.

Jaramillo explicó que Kevin Acosta estuvo tres días en un hospital público, y posteriormente fue traslado en avioneta a Bogotá.

Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que Kevin Acosta estuvo tres días en un hospital público, y posteriormente fue traslado en avioneta a Bogotá - crédito @MinSaludCol/X

“Las personas llegan a los hospitales públicos. Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente porque montaba en bicicleta. A un hemofílico se le debe restringir ese tipo de actividades. Estuvo hospitalizado, presidente. Luego fue trasladado a Bogotá y llegó a la Misericordia, un hospital de referencia. El traslado se realizó en avioneta”, indicó.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el caso será investigado a fondo y afirmó que están a la espera del resultado de la autopsia.

“Actualmente estamos esperando el resultado de la autopsia, porque en este caso es necesario realizarla para revisar detalladamente qué sucedió con el niño. No puede ser, presidente, cuando todo se está pagando a tiempo”, expresó.

Jaramillo aseguró que el Ministerio de Salud ha cumplido con los pagos del régimen subsidiado y contributivo.

“Aquí se ha cumplido con los pagos, presidente. Ya se pagó todo el mes de febrero del régimen subsidiado, en la primera semana de febrero, y también se pagó la segunda semana del régimen contributivo. Esta semana se paga la tercera semana del régimen contributivo”, aseveró .

Por tal motivo, el jefe de la cartera de Salud señaló que no se puede aceptar que se afirme que no existen los recursos.

“No se puede aceptar que digan que no hay recursos cuando el Gobierno ha pagado, y siempre por anticipado. Cuando termina febrero, ya está pago todo el mes de febrero; cuando termina marzo, ya está pago todo marzo. En el régimen subsidiado siempre se paga la primera semana del mes”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que no se puede aceptar que se afirme que no existen los recursos - crédito Ministerio de Salud

Y agregó: “Veintisiete millones cuatrocientas mil personas del régimen subsidiado ya recibieron el pago correspondiente en la primera semana de febrero. Así que no puede haber, de ninguna manera, falta de recursos”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro expuso en el Consejo de Ministros que la muerte de Kevin Acosta estuvo vinculada a dos factores: la falta de acceso al medicamento y la caída que sufrió mientras andaba en bicicleta.

“¿La causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión?. Hay que investigarlo. Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento, por lo que aquí la cuestión financiera no es obstáculo”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano aseguró que los fondos sí existen, pero afirmó que en la EPS “están represados por el embargo de dos billones de pesos”.

Gustavo Petro aseguró que los fondos sí existen, pero afirmó que en la EPS “están represados por el embargo de dos billones de pesos” - crédito Presidencia de Colombia

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras lamentó el fallecimiento e hizo un llamado a las entidades responsables para que asuman sus obligaciones y tomen medidas que garanticen la atención adecuada a niños con enfermedades de alto costo y baja prevalencia.

En su comunicado oficial, la federación declaró: “Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa; es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir. Hoy es urgente que las entidades responsables, incluida @NuevaEPS_, den respuestas claras, asuman responsabilidades y adopten medidas efectivas para evitar que más familias enfrenten tragedias prevenibles”.