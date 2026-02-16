Una bala perdida durante ceremonia wayúu causó la muerte de una niña de 5 años y dejó herida a otra menor: esto se sabe

La menor, que vestía de blanco como parte de la tradición, fue sometida a cirugía de urgencia, pero no logró sobrevivir - crédito Captura de video

Una niña de 5 años falleció en medio de una ceremonia funeraria wayúu en la comunidad de Sireumatshi, ubicada entre Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira.

Durante el acto de despedida, en el que se reunieron numerosos miembros de la comunidad y un grupo de mariachis, se produjeron disparos al aire como parte de las costumbres tradicionales. Según testimonios recogidos en el lugar, esta práctica terminó en tragedia cuando una bala perdida alcanzó a dos menores.

Una de ellas, identificada por su vestimenta blanca, cayó al suelo tras recibir el impacto. La menor fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica.

Los esfuerzos resultaron insuficientes, y la niña falleció pocas horas después. La otra menor herida, cuya condición se considera delicada, fue remitida a Barranquilla para recibir atención médica especializada.

La tragedia ocurrió en la comunidad de Sireumatshi, situada entre Riohacha y Maicao, en pleno departamento de La Guajira - crédito Redes sociales

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y para identificar a la persona responsable de los disparos.

La comunidad, sumida en el dolor, decidió trasladar el cuerpo de la menor fallecida a Marañamana, su lugar de origen. Familiares y allegados se preparan para despedirla en un entorno de recogimiento y respeto, mientras la noticia se expande y provoca consternación entre otras comunidades indígenas de la región.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los rituales y la urgencia de proteger la vida de los niños y niñas en cualquier contexto. El uso de armas de fuego en ceremonias, aunque arraigado en algunas prácticas culturales, representa un riesgo mortal que hoy tiene un nombre y una historia concreta.

En palabras de líderes indígenas de la región, la tragedia de Sireumatshi es un llamado urgente a revisar las prácticas que, bajo el manto de la tradición, pueden poner en peligro la vida de los más vulnerables.

Una segunda niña resultó herida tras el mismo incidente y fue remitida a Barranquilla para atención médica especializada - crédito JOAQUIN SARMIENTO/ AFP

Niña de 7 años murió al ser impactada por una bala perdida: ofrecen millonaria recompensa por los responsables

La comunidad de Versalles, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra consternada tras un episodio de violencia que terminó por arrebatar la vida de dos personas, entre ellas una niña de siete años.

El atentado, perpetrado en el sector de Las Olivas el 14 de febrero de 2026, dejó una huella profunda en el entorno local y derivó en respuestas inmediatas tanto de las autoridades municipales como de la Policía del Valle del Cauca.

En el corazón de la tragedia, Mario Gómez García, un hombre de unos sesenta años, fue atacado a tiros por sujetos armados que, según la Alcaldía, lo sorprendieron en plena vía pública.

Los disparos acabaron con su vida de forma instantánea, pero el impacto se agravó cuando una de las balas alcanzó a Violeta, una menor que se encontraba dentro de una vivienda cercana. El personal médico trasladó a la niña de urgencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos clínicos, las lesiones resultaron mortales.

La comunidad pide reforzar la protección frente a los hechos criminales que afectan a la región - crédito Camila Díaz/Colprensa

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía departamental, detalló la reacción de las fuerzas de seguridad tras el doble homicidio. Rodríguez relató: “Nos encontramos en el municipio de Versalles donde se realizó un consejo de seguridad por los hechos presentados en la noche anterior (del 14 de febrero), donde perdió por sicariato un hombre de 60 años. El hombre fue ultimado y bajo estas circunstancias hubo bala perdida que infortunadamente lesiona a una menor de 7 que fue trasladada al hospital y posteriormente falleció”.

Según información oficial, la persecución de los agresores se activó de inmediato. Los delincuentes huyeron dejando una motocicleta en la que se movilizaban y, de acuerdo con la comandante, uno de los atacantes podría estar herido. Las autoridades reforzaron la presencia policial en las zonas aledañas para evitar la fuga de los responsables.