Colombia

Una bala perdida durante ceremonia wayúu causó la muerte de una niña de 5 años y dejó herida a otra menor: esto se sabe

El fallecimiento de una menor durante un rito tradicional en Sireumatshi generó inquietud en varias comunidades, debido a los disparos hechos en un acto fúnebre

Guardar
La menor, que vestía de
La menor, que vestía de blanco como parte de la tradición, fue sometida a cirugía de urgencia, pero no logró sobrevivir - crédito Captura de video

Una niña de 5 años falleció en medio de una ceremonia funeraria wayúu en la comunidad de Sireumatshi, ubicada entre Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira.

Durante el acto de despedida, en el que se reunieron numerosos miembros de la comunidad y un grupo de mariachis, se produjeron disparos al aire como parte de las costumbres tradicionales. Según testimonios recogidos en el lugar, esta práctica terminó en tragedia cuando una bala perdida alcanzó a dos menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de ellas, identificada por su vestimenta blanca, cayó al suelo tras recibir el impacto. La menor fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica.

Los esfuerzos resultaron insuficientes, y la niña falleció pocas horas después. La otra menor herida, cuya condición se considera delicada, fue remitida a Barranquilla para recibir atención médica especializada.

La tragedia ocurrió en la comunidad de Sireumatshi, situada entre Riohacha y Maicao, en pleno departamento de La Guajira - crédito Redes sociales

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y para identificar a la persona responsable de los disparos.

La comunidad, sumida en el dolor, decidió trasladar el cuerpo de la menor fallecida a Marañamana, su lugar de origen. Familiares y allegados se preparan para despedirla en un entorno de recogimiento y respeto, mientras la noticia se expande y provoca consternación entre otras comunidades indígenas de la región.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los rituales y la urgencia de proteger la vida de los niños y niñas en cualquier contexto. El uso de armas de fuego en ceremonias, aunque arraigado en algunas prácticas culturales, representa un riesgo mortal que hoy tiene un nombre y una historia concreta.

En palabras de líderes indígenas de la región, la tragedia de Sireumatshi es un llamado urgente a revisar las prácticas que, bajo el manto de la tradición, pueden poner en peligro la vida de los más vulnerables.

Una segunda niña resultó herida
Una segunda niña resultó herida tras el mismo incidente y fue remitida a Barranquilla para atención médica especializada - crédito JOAQUIN SARMIENTO/ AFP

Niña de 7 años murió al ser impactada por una bala perdida: ofrecen millonaria recompensa por los responsables

La comunidad de Versalles, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra consternada tras un episodio de violencia que terminó por arrebatar la vida de dos personas, entre ellas una niña de siete años.

El atentado, perpetrado en el sector de Las Olivas el 14 de febrero de 2026, dejó una huella profunda en el entorno local y derivó en respuestas inmediatas tanto de las autoridades municipales como de la Policía del Valle del Cauca.

En el corazón de la tragedia, Mario Gómez García, un hombre de unos sesenta años, fue atacado a tiros por sujetos armados que, según la Alcaldía, lo sorprendieron en plena vía pública.

Los disparos acabaron con su vida de forma instantánea, pero el impacto se agravó cuando una de las balas alcanzó a Violeta, una menor que se encontraba dentro de una vivienda cercana. El personal médico trasladó a la niña de urgencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos clínicos, las lesiones resultaron mortales.

La comunidad pide reforzar la
La comunidad pide reforzar la protección frente a los hechos criminales que afectan a la región - crédito Camila Díaz/Colprensa

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía departamental, detalló la reacción de las fuerzas de seguridad tras el doble homicidio. Rodríguez relató: “Nos encontramos en el municipio de Versalles donde se realizó un consejo de seguridad por los hechos presentados en la noche anterior (del 14 de febrero), donde perdió por sicariato un hombre de 60 años. El hombre fue ultimado y bajo estas circunstancias hubo bala perdida que infortunadamente lesiona a una menor de 7 que fue trasladada al hospital y posteriormente falleció”.

Según información oficial, la persecución de los agresores se activó de inmediato. Los delincuentes huyeron dejando una motocicleta en la que se movilizaban y, de acuerdo con la comandante, uno de los atacantes podría estar herido. Las autoridades reforzaron la presencia policial en las zonas aledañas para evitar la fuga de los responsables.

Temas Relacionados

Velorio comunidad wayúuMuerte niña 5 añosNiña indígena wayúuComunidad de SireumatshiBala perdida funeraria wayúuCeremonía funerariaLa GuajiraColombia-Noticias

Más Noticias

Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

El estadio pasara a tener una capacidad de 60.000 personas y cumplirá con los estandares para acoger los partidos de Conmebol y de la FIFA

Renovación del Atanasio Girardot de

Así fue la pelea que se armó tras la batalla de las flores en el carnaval de Barranquilla

El hecho se presentó fuera del tradicional estadero La Troja, donde la multitud se concentró para seguir la fiesta

Así fue la pelea que

‘La Gata’, cabecillas bandas criminales y capos del narcotráfico podrían recuperar sus predios: demanda tumbaría las medidas cautelares

El retiro de la protección administrativa a cerca de 20.000 activos deja al Estado ante un posible colapso operativo y reactivaría estrategias legales entre abogados de cabecillas históricos

‘La Gata’, cabecillas bandas criminales

Turista sueco denunció que fue drogado y robado por un falso guía en Medellín: “Hasta los policías se rieron de mí”

El incidente involucra el uso de bebidas alteradas para facilitar el acceso a dinero y objetos personales pertenecientes al ciudadano europeo

Turista sueco denunció que fue

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Ángela Valdivieso, la

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre la divulgación de los chats con el artista

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Yina Calderón ya no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, según publicación en sus redes sociales: “Las colombianas somos mucho calibre”

Deportes

Renovación del Atanasio Girardot de

Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres