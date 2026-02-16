Turista sueco denunció que fue drogado y robado por un falso guía en Medellín: “Hasta los policías se rieron de mí”

La víctima perdió objetos de valor como su computador, su cámara de video y dinero en efectivo - crédito Alcaldía de Medellín/Visuales IA

Un turista de nacionalidad sueca, que se encontraba de visita por Medellín, denunció haber sido víctima de robo por un falso guía de la capital del departamento de Antioquia.

En declaraciones al medio local El Colombiano, el joven de 26 años, cuya identidad fue protegida por seguridad, relató que ese engaño no solo le costó la pérdida de todo su dinero, documentos y pertenencias, sino también la realización de varias transacciones no autorizadas desde sus cuentas bancarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de los hechos se remite al primero de febrero de 2026, cuando el extranjero, tras haber viajado desde Suecia hasta Colombia, se contactó con el supuesto guía turistico, para encontrarse en el Parque de El Poblado, donde recorrieron varios sectores —incluida Provenza— y almorzaron juntos. Cuando comenzó la lluvia, optaron por regresar al hotel del turista, donde el ambiente se tornó hostil sin que él lo notara.

En la habitación del hotel, el acompañante turístico pidió cuatro bebidas alcohólicas, pero, en realidad, un “amigo” del guía llevó las botellas, no un repartidor de aplicaciones.

“El guía se había ido al coche para recoger las bebidas y volvió a la habitación para servirme. Eran dos tragos: el primero lo servimos ambos, pero del segundo él no tomó nada y yo bebí solo la mitad”, relató el turista sueco a El Colombiano.

Sin embargo, tras aceptar la bebida, el joven comenzó a sentirse mareado y pensó que había sido drogado, aunque previamente recuerda que había porogramado una alarma para pasar por una lavandería local.

Tras permanecer por una hora sin conocimiento, el turista despierta pero con la sorpresa de que no se encontraba en la habitación sino en el el sofá del hotel. Al revisar su estado, notó que no tenía sus zapatos y la ropa estaba al revés, mientras que el falso guía había huido del sitio.

“Él se fue del hotel a las 6:23 p. m. y estuvo 30 minutos en mi habitación buscando no sé qué, pero cuando me desperté ya no tenía zapatos y mi camiseta y el short estaban al revés. Luego bajé para hablar con la recepción porque no tenía nada. Me habían robado todo”, contó el extranjero al citado medio de comunicación.

En ese momento, el turista alertó a la recepción, ya que le habían robado su computador portátil MacBook, dos teléfonos celulares, una cámara GoPro, sus audífonos AirPods y dinero en efectivo; solo quedó su pasaporte. El joven declaró que la Policía llegó rápidamente, pero no tomó el caso en serio, lo que le generó mayor frustración.

“Ellos (la Policía) llegaron en dos minutos, empezaron a reírse de mí y se fueron. Luego debí hacer la denuncia con la prima de la dueña del hotel”, expresó.

De las vacaciones planificadas en Medellín, el joven sueco solo pudo permanecer tres días en vez de los 10 previstos. Ahora, desde Suecia, sigue esperando información sobre la investigación. Además, expresó su preocupación por la seguridad de los turistas en la ciudad y pidió fortalecer las medidas de prevención.

Por su parte, las autoridades alertaron que esta modalidad delictiva está asociada con la administración de sustancias en bebidas, una práctica dirigida a incapacitar a las víctimas y facilitar el hurto.

La preocupación respecto a la seguridad de los turistas se ha intensificado tras repetidas denuncias que describen situaciones similares: los atacantes suelen presentarse como acompañantes amistosos, guías o contactos ocasionales.

Para enfrentar este fenómeno, las recomendaciones oficiales insisten en no aceptar consumiciones de extraños, contratar servicios turísticos formales y mantener comunicación recurrente con allegados durante los recorridos.

Estas medidas apuntan a reducir el riesgo de ser objeto de estos delitos, especialmente en sectores con alta circulación de visitantes internacionales.