Rescatan a madre canina y seis cachorros tras operativo contra maltrato animal en Ciudad Bolívar, Bogotá

Los animales permanecen bajo observación veterinaria y reciben atención especializada, mientras avanza la vigilancia para su recuperación

Personal especializado brindó atención veterinaria inmediata a una madre canina y sus seis cachorros, encontrados en estado vulnerable durante una acción conjunta de rescate. - crédito @AnimalesBOG/X

Una madre canina y seis cachorros fueron rescatados luego de ser hallados en condiciones de vulnerabilidad durante un operativo realizado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El procedimiento se llevó a cabo tras una labor conjunta entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía de Carabineros, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la personería local. Las unidades especializadas del Bloque de Atención y Rescate (BAR) y del Escuadrón Anticrueldad intervinieron en el lugar, donde se verificó el estado de los animales mediante una inspección médico-veterinaria.

La madre presentaba un estado corporal bajo y los cachorros se encontraban en condiciones de bienestar deplorables. El concepto veterinario desfavorable permitió la aprehensión preventiva de los siete caninos, quienes fueron trasladados a una unidad de atención del IDPYBA para recibir valoración médica y los cuidados necesarios.

Condiciones deplorables motivaron la aprehensión
Condiciones deplorables motivaron la aprehensión preventiva de los siete animales en Bogotá. - crédito captura de video

Acciones institucionales y respuesta oficial

Según información oficial, el IDPYBA confirmó que los animales permanecerán bajo observación hasta lograr su recuperación integral. La entidad resaltó que estos procedimientos se realizan siguiendo protocolos técnicos que buscan proteger a los animales víctimas de maltrato en la ciudad.

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar reiteró la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para prevenir y atender situaciones de abuso y abandono. De acuerdo con las autoridades, la labor de los equipos especializados constituye una herramienta fundamental para enfrentar el maltrato animal en Bogotá.

Normativa y contexto sobre maltrato animal

En la capital, el maltrato animal constituye un delito sancionado por la ley. El IDPYBA y las autoridades locales mantienen campañas de sensibilización y canales de denuncia abiertos para que la ciudadanía reporte cualquier situación que vulnere el bienestar de animales domésticos o en condición de calle.

La protección animal requiere de la cooperación entre entidades del Distrito y la participación activa de la comunidad. Los operativos de rescate suelen activarse a partir de reportes ciudadanos, lo que permite una respuesta oportuna y la activación de mecanismos de atención inmediata.

El Bloque de Atención y
El Bloque de Atención y Rescate (BAR) y el Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA realizaron la inspección de los animales. - crédito Secretaría de Ambiente

Nuevos cupos gratuitos para esterilización en Bogotá

En el marco de la protección animal, la Alcaldía de Bogotá anunció la habilitación de 900 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

El programa “Corta a tiempo; Esteriliza” fue diseñado para beneficiar a animales de compañía de hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle. Las jornadas de esterilización se desarrollarán entre el 16 y el 20 de febrero y requieren inscripción previa a través del portal oficial: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

Requisitos y recomendaciones para acceder al servicio

El IDPYBA estableció las siguientes condiciones para acceder al servicio gratuito de esterilización:

  • Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno, tres horas para líquidos y ocho para sólidos.
  • La edad permitida oscila entre cuatro meses y ocho años.
  • Las hembras no deben estar en celo ni en gestación.
  • El ciudadano responsable debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público reciente (estrato 1, 2 o 3) y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Para los caninos que asistan al punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, es obligatorio presentar el carnet de vacunación con vigencia máxima de un año. La vacuna contra moquillo (distemper canino) debe haber sido aplicada al menos diez días antes de la jornada. El ingreso no será autorizado si no se cumple este requisito.

El IDPYBA recomienda llevar collar y traílla para los caninos, bozal si corresponde por manejo especial, y guacal para los felinos. Se aconseja portar collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida, así como una cobija para abrigarlo después del procedimiento.

Turnos de esterilización disponibles desde
Turnos de esterilización disponibles desde hoy 16 y hasta el 20 de febrero en la Unidad de Cuidado Animal, localidad de Engativá. - crédito Secretaría Distrital de Salud

Servicio gratuito y recomendaciones postquirúrgicas

El IDPYBA recuerda que el servicio de esterilización es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el proceso de agendamiento ni en la jornada. Al finalizar la intervención, el equipo médico entregará recomendaciones específicas para el cuidado postquirúrgico.

La esterilización contribuye a mejorar la calidad de vida de los animales, reduce el riesgo de enfermedades y controla la población de perros y gatos en Bogotá. Esta estrategia busca minimizar el abandono y fomentar la tenencia responsable en el Distrito Capital.

