Juan Carlos Cárdenas lanzó fuerte sablazo a Petro por nueva convocatoria a marchas, esta vez para defender el salario mínimo: “Todo mal”

El exalcalde de Bucaramanga y exprecandidato presidencial, que aspira al Senado por el partido Oxígeno, no desaprovechó la oportunidad para tirarle dardos al primer mandatario, por la jornada en la que convocó a sus bases a las principales plazas del país

Juan Carlos Cárdenas se despachó
Juan Carlos Cárdenas se despachó en su perfil de X contra el presidente Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia - Presidencia

En afirmaciones que buscarían expresar su abierto rechazo al anuncio del presidente Gustavo Petro, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga y aspirante al Senado por el partido Oxígeno, cuestionó la convocatoria del jefe de Estado: que le pidió a sus bases que salgan a las calles el jueves 19 de febrero en defensa del aumento decretado del salario mínimo, al argumentar la necesidad de respaldar su decisión frente al reciente fallo del Consejo de Estado.

Cárdenas utilizó sus redes sociales para criticar la iniciativa presidencial y señaló cómo esta jornada se convertiría en excusa para nuevos gastos del Ejecutivo en materia logística. Sobre todo, en una época en la que se ha alegado austeridad en la reaordenación del presupuesto general, pero se siguen manteniendo, según el exmandatario, recursos para este tipo de actividades, que se están convocando en plena campaña electoral y con Ley de Garantías vigente.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas expresó sus pullas al presidente Gustavo Petro por la convocatoria a la marcha del jueves 19 de febrero - crédito @JCardenasRey/X

“Este jueves Petro convoca de nuevo a sus contratistas a ‘manifestarse’. Otro día de vagancia. Lleva más marchas que obras y alrededor de $300.000 millones gastados en tarimas, comida, transporte, publicidad, etc.; mientras se dedican a hacerle campaña a Cepeda y Roy. Todo mal”, expresó Cárdenas, que hizo parte de la coalición de La Fuerza de las Regiones, pero que renunció a su aspiración en favor del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

¿Cómo anunció Gustavo Petro su convocatoria a las marchas del 19 de febrero?

La convocatoria de Petro se conoció en medio del nuevo proceso de concertación del salario mínimo, en una discusión que involucra a sectores empresariales, sindicatos y el Gobierno. El primer mandatario anunció su participación en las movilizaciones y anticipó una alocución televisada para el domingo 15 de febrero, en la que profundizó su concepto sobre el salario vital, que según se ha conocido se mantendrá en su base, pese a que deberá argumentar el incremento.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en alocución presidencial sobre el aumento del salario mínimo decretado por su Gobierno - crédito Presidencia

El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia. El lunes espero resultados de la reunión de concertación”, expresó el primer mandatario, que expresó no solo su respaldo a las movilizaciones, sino que adelantó su participación en las mismas. Y reiteró la relevancia de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el salario mínimo, recalcando que existen “razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra” para mantener el aumento.

La sentencia de la corte constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs productividad laboral, nos da la razón”, puntualizó Petro en sus redes sociales, frente a la determinación del alto tribunal de dejar sin efectos lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2025.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo y alimentó la expectativa frente a lo que sea su anuncio - crédito @petrogustavo/X

Las respuestas a la convocatoria, como Cárdenas, serían muestra de la polarización creciente. Mientras sectores afines al Gobierno han respaldado las marchas como un mecanismo de presión social para asegurar la protección del salario mínimo, críticos como el exburgomaestre denunciaron un uso político de la movilización y cuestionaron la transparencia en el manejo de recursos públicos, que tendrían como beneficio aspiraciones políticas.

En paralelo, voceros del Gobierno defendieron la convocatoria como un ejercicio legítimo de participación. Desde la Presidencia han expresado que la movilización busca respaldar una política orientada a proteger el poder adquisitivo de los salarios más bajos, en cumplimiento de las normas constitucionales, por lo que el propio Petro indicó que la concertación debe considerar no solo variables económicas, sino el impacto social del salario en millones de colombianos.

