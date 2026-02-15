Colombia

Judicializan en Medellín a hombre acusado de secuestrar y torturar a su pareja para exigir dinero

La labor investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializarlo por los delitos de secuestro extorsivo y tortura

Guardar
Durante la audiencia, se le
Durante la audiencia, se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, en relación con los hechos ocurridos en el barrio Manrique - crédito Colprensa

Un hombre en Medellín habría privado de la libertad a su pareja sentimental y la sometió a diferentes formas de violencia, mientras exigía dinero para liberar a la víctima, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador señaló que los hechos ocurrieron en el barrio Manrique, donde la mujer fue retenida en contra de su voluntad durante varios días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, que además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía General de la Nación orientó los actos investigativos que permitieron identificar a Johan Stiven Marino Mosquera como el presunto responsable del secuestro y las agresiones denunciadas. Las diligencias estuvieron dirigidas a determinar la dinámica de la retención, las formas de violencia ejercidas y la solicitud de dinero a la madre de la víctima.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación orientó los actos investigativos que permitieron identificar a Johan Stiven Marino Mosquera como el presunto responsable del secuestro y las agresiones denunciadas - crédito Fiscalía

“Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades. Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad”, señala el documento oficial.

La captura del señalado agresor se produjo gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que estarían relacionados con el caso y que fueron puestos a disposición del proceso judicial.

La captura del señalado agresor
La captura del señalado agresor se produjo gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional - crédito Fiscalía

Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Johan Stiven Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías. Durante la audiencia, se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, en relación con los hechos ocurridos en el barrio Manrique.

“Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura”, se lee en el comunicado.

Según la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos que se le atribuyen. A pesar de ello, el juez impuso una medida de aseguramiento consistente en su reclusión en un centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal en su contra.

Condena en Colombia

Una persona condenada en Colombia por los delitos de secuestro extorsivo y tortura se enfrenta a penas de prisión de gran severidad, según lo estipulan el Código Penal y las leyes vigentes.

El artículo 169 establece que el secuestro extorsivo puede acarrear entre 28 y 40 años de prisión, mientras que el artículo 178 determina que la tortura se sanciona con penas que van de 10 años y 8 meses hasta 22 años y 6 meses. Ambas infracciones excluyen la posibilidad de acceder a beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena.

El artículo 169 establece que
El artículo 169 establece que el secuestro extorsivo puede acarrear entre 28 y 40 años de prisión - crédito Policía Nacional

La legislación dispone que, en casos de condena por varios delitos, el juez debe sumar las penas, aunque existe un límite máximo legal para el tiempo de privación de la libertad. El sistema penal colombiano también contempla multas económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el mismo periodo de la condena.

Las sanciones pueden incrementarse si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años o si los hechos provocan lesiones graves o la muerte. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación sostienen que estas disposiciones buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales y la integridad de las personas en el territorio nacional.

Temas Relacionados

MedellínViolencia de géneroExtorsiónTorturaSecuestroHombre capturadoColombia-Noticias

Más Noticias

Fuerte accidente en Sabaneta: Vehículo resultó dentro de un negocio dejando un muerto y dos heridos

La colisión, ocurrida en el sector Plebiscito de Calle Larga, provocó serias afectaciones a la infraestructura local y originó la movilización inmediata de residentes para auxiliar a los ocupantes del automóvil

Fuerte accidente en Sabaneta: Vehículo

Video|Hasta los pasillos de los hospitales están de carnaval en Barranquilla: médicos, enfermeros y pacientes bailaron el Garabato

El video ha capturado la esencia de una ciudad que transforma cualquier espacio en escenario festivo

Video|Hasta los pasillos de los

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Turista fue hallado sin vida en hotel de Barranquilla: primera hipótesis señalan una posible intoxicación

Yann Victor Schule, de 36 años, fue encontrado muerto en el barrio Simón Bolívar mientras su acompañante, Dirk Schiemann, permanecía en estado de somnolencia

Turista fue hallado sin vida

Minga indígena volvió a tomarse la Universidad Nacional en Bogotá: se instalaron pese a prohibición de directivas

Un grupo perteneciente a comunidades afrodescendientes e indígenas del Cauca realizó una llegada masiva al recinto, instalándose en la concha acústica, lo que llevó a la intervención de autoridades universitarias y activación de comités de emergencia

Minga indígena volvió a tomarse
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Neider García sale en defensa

Neider García sale en defensa de Maiker Smith y pide apoyo para su regreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe aseguró que su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue injusta: “Me ha dolido un poco”

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

Xenofobia y presión en Dinamarca: el testimonio de Néstor Rodríguez sobre su experiencia como entrenador colombiano en el Vendsyssel FF

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados