‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Omar Murillo, actor de 'El Man es Germán', responde a rumores sobre su orientación sexual tras una publicación en Instagram - crédito Instagram

El anuncio de Omar Murillo, conocido por su paso en La casa de los famosos Colombia en su primera temporada y otras producciones televisivas como Sin senos no hay paraíso, generó controversia recientemente con un anuncio que dejó a más de uno pensando.

Desde España, el actor expresó su postura frente a la nueva etapa que inicia: “Soy empresario. Soy creador. Soy actor. Soy dueño de mi imagen y de mi narrativa. No vivo de la opinión. Vivo de la visión. Mi fe me enseñó libertad. El negocio me enseñó estrategia. Y para los que dirán: ‘Te siguen niños’… Mi contenido es para adultos. La responsabilidad también se educa en casa. Si monetizo mi talento, mi presencia y mi autenticidad, no es contradicción… es coherencia. No cambio mis valores. Evoluciono mis plataformas. Bienvenidos a mi OnlyFans. El que entiende propósito, entiende expansión. El que no, igual hablará“, aseguró el artista en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Omar Murillo confirmó el lanzamiento de su página de OnlyFans - crédito @bola8actor/IG

Mientras se preparaba el lanzamiento oficial de su perfil en OnlyFans, las redes sociales hicieron eco de las críticas.

Las reacciones incluyeron comentarios como: “Bro que pasó con tu espiritualidad, le cantabas a Dios y todo. Caíste en los trucos de satanas!”; “Epaaaaaa 🔥 aquí no lloramos por nadie aquí facturamos y en euros que no es lo mismo 😂” o “Ayyy!!! les llegó ese chocorramito niñas”, así como observaciones cuestionando la coherencia de su vida personal y profesional.

Aliados y detractores opinaron sobre su decisión, sumando mensajes de desaprobación; entre ellos, algunos señalaron: “Este tipo sí maneja un doble perfil, aparenta una vida que no es” y otros se mostraron sorprendidos por el giro en su carrera: “Ni Karen Sevillano se atrevió a tanto”.

Fotografías de Omar Murillo junto a un hombre en el gimnasio desencadenan comentarios y especulaciones en redes sociales - crédito bola8actor / Instagram

El propio Murillo, tras su reciente separación de Koral y mientras reside en España, enfatizó que su incursión en la venta de contenido para adultos responde a una evolución de sus plataformas y no renuncia a sus principios.

A pesar de las opiniones encontradas, el actor dejó claro su mensaje: “La responsabilidad también se educa en casa”, aseguró defendiendo que su material va dirigido exclusivamente al público adulto.

Así respondió a las críticas por su orientación

La reciente publicación de Omar Murillo —reconocido actor colombiano por su papel de “Bola 8” en El Man es Germán— en Instagram, en la que aparece en fotografías junto a otro hombre en el gimnasio, reavivó rumores en redes sociales sobre su orientación sexual. La imagen, en la que ambos posan frente al espejo mostrando su físico, desató una ola de comentarios. Murillo respondió directamente: “No es mi novio. Pero qué bonito sería vivir en un mundo donde la amistad no tenga que explicarse”, una frase que generó miles de interacciones y reacciones encontradas.

El foco sobre la vida privada del actor cobró fuerza tras su reciente separación de Koral Costa, creadora de contenido con quien mantenía una relación muy seguida por sus seguidores.

El creador de contenido y actor se pronunció sobre los comentarios en redes sociales - crédito @lareddelosfamosos/IG

La ruptura, anunciada a comienzos de 2026, no fue acompañada de detalles públicos, lo que incrementó las especulaciones y teorías en redes sociales: desde supuestos contratos para ganar visibilidad mediática hasta conjeturas sobre la orientación sexual de ambos.

Ante la viralización de rumores, Costa decidió aclarar en Instagram que los motivos de la separación no tienen que ver con su orientación sexual ni con un contrato. Aseguró: “Hay muchas personas especulando, primero, que mi esposo me dejó porque yo soy lesbiana... que teníamos un contrato firmado y ya se acabó ese contrato”. Costa insistió en que nunca ha afirmado que tendría una relación sentimental con una mujer.

Murillo, por su parte, profundizó en otra publicación: “Si ‘gay’ es cuidarse, respetar y vivir libre, entonces el problema no es la palabra”, lo que dividió opiniones entre quienes consideraron que confirmaba los rumores y quienes vieron una defensa de la libertad personal.

Lejos de alimentar la controversia, Omar Murillo optó por mantener su actividad habitual en redes, centrado en el ejercicio y sus reflexiones diarias, sin dar mayor relevancia a los comentarios sobre su vida privada.