Medio internacional puso en evidencia urbanización de la junta del narcotráfico en Abu Dabi

La Sexta afirma que hay un complejo residencial exclusivo para figuras del narcotráfico - crédito Reuters

En Colombia se ha vuelto recurrente escuchar hablar sobre la nueva junta del narcotráfico, que es como el presidente Gustavo Petro ha afirmado que se llama una organización criminal que tendría como sede los Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario cafetero no es el único que ha hablado sobre la estructura criminal que tendría el control total de la mayoría de rutas de traslado de cocaína en el mundo, además de su intervención en algunos conflictos internos y políticos en las regiones que tienen incidencia sus miembros más destacados.

Informes de medios especializados afirman que la junta tiene conexiones con grupos criminales de México y Albania, controla rutas estratégicas para el tráfico de cocaína hacia Ecuador y diversos puertos internacionales. Además de que utilizarían métodos sofisticados como submarinos y barcos mercantes. En Colombia se especula con que tendrían vínculos con grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc.

Informe internacional mencionó el edificio del narcotráfico en Abu Dabi

El medio español habló sobre cansancio en la convivencia por parte de varios narcos en Abu Dabi - crédito Reuters

En La Sexta, en España, un informe dejó en evidencia lo que sería uno de los destinos favoritos de los narcotraficantes en el mundo, Abu Dabi, en donde se afirma que se han trasladado varias figuras relevantes del crimen organizado a una urbanización de lujo.

El medio citado indicó que las autoridades de su país tienen pruebas para confirmar que hay un edificio en el que conviven varios narcos. Precisamente, la convivencia sería el factor por el que se ha comenzado a hablar del inmueble en Europa, ya que hay informes en los que se menciona el regreso de criminales españoles que no querían seguir “conviviendo con sus compañeros de profesión”.

Los periodistas españoles manifestaron que se ha convertido en un secreto a voces que Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un lugar atractivo para criminales, principalmente porque hay pocos filtros de seguridad económica, permitiendo que sea predilecto para el lavado de dinero.

Sin mencionar que sea un efecto inmediato de la llegada de capos a la ciudad, destacaron que Abu Dabi registró ingresos por más de 155.000 millones de euros en 2025, producto principalmente de ventas de inmuebles como el mencionado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

El informe menciona la presencia de varios capos internacionales en Abu Dabi - crédito Reuters

Al citar los informes de las autoridades, mencionaron que entre los aspectos positivos que son mencionados por personas que han vivido en Emiratos Árabes se encuentra la facilidad de “pasar desapercibidos”.

“Entre los residentes destacados de esa urbanización narco de Abu Dabi se encuentra Ignacio Torán, importador y distribuidor de cocaína. Torán tenía toda una estructura de blanqueo de dinero e incluso se le apunta por presuntamente haber sobornado al jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional”, es parte del informe citado.

El criminal español es mencionado porque se afirma que era dueño de una mansión en el complejo residencial hasta que lo vendió por 55 millones de euros. Allí habría sido vecino de Alejandro Salgado Vega, conocido en el mundo criminal como “Don Maquina” o “el Tigre”, uno de los capos más mencionados por las autoridades europeas en la actualidad.

“Controla grandes redes de narcotráfico y es uno de los principales suministradores de cocaína. Junto con Torán, metieron presuntamente cerca de dos mil millones de euros en cocaína en España”, indicó la prensa española al respecto. Llama la atención que en el informe fue mencionado como residente del lugar Julio Lozano Pirateque “Patricia”, capo que ha sido vinculado a la nueva junta del narcotráfico y sobre el que las autoridades en Colombia afirman que ha llegado a distribuir más de 900 toneladas de cocaína.

El capo colombiano estaría radicado en Abu Dabi - crédito X