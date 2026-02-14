Apareció la mujer por la que señalan a Blessd de infidelidad: Manuela Qm dejó de seguir al reguetonero tras el escándalo en redes sociales

La mujer señalada de tener una aventura con Blessd, apareció en redes sociales para dar su versión de los hechos - crédito @blessd @soyangelaval1/ Instagram

Blessd enfrenta una nueva polémica tras la filtración de supuestos chats en los que habría intercambiado mensajes de tono sexual con una modelo de OnlyFans, mientras su pareja, Manuela QM, espera su primer hijo.

El caso se hizo viral en redes sociales cuando se difundió un video que muestra el acceso al perfil oficial del cantante en Instagram y revela conversaciones que, según las imágenes, se dieron entre el 7 y el 21 de enero de 2026.

En los chats, Blessd y la modelo habrían iniciado el contacto luego de que ella lo etiquetara en historias de Instagram. El intercambio continuó en WhatsApp, en la que, según las capturas, ambos compartieron mensajes y fotos de carácter íntimo. El contenido generó una ola de críticas y comentarios en redes sociales, especialmente porque coincide con el periodo en que el artista anunció que sería padre junto a Manuela QM.

A inicios de 2026, Blessd oficializó su relación con Manuela QM y confirmó el embarazo en redes sociales con un mensaje emotivo. Hasta el momento, ni Blessd ni Manuela han hecho declaraciones públicas sobre la filtración o los señalamientos, mientras la controversia sigue generando reacciones y expectativas sobre una posible respuesta del cantante.

Ángela Valdivieso, la modelo implicada, negó conocer a Blessd y afirmó que el video fue publicado por su expareja con la intención de hacerle daño - crédito @soyangelaval1/ Instagram

Debido a la ola de reacciones en redes sociales y teniendo en cuenta que el número de la mujer implicada se filtró en el video que ahora circula en redes, los internautas detallaron que se trata de la modelo de OnlyFans, Ángela Valdivieso, que cuenta con más de 147 mil seguidores en Instagram.

La mujer decidió aparecer en redes sociales debido a la ola de odio por la que está atravesando y en un corto mensaje expresó que el video fue publicado por su expareja. “Yo no quiero hablar mucho de lo que están hablando en TikTok, pero tengo que aclarar que ese video lo publicó mi expareja con la intención de hacerme daño y no es verdad lo que dice”, aseguró Valdivieso.

Aunque la modelo asegura que no debe tener en cuenta lo que parece en el clip que ya cuenta con más de un millón de vistas en redes sociales, sí confesó que hace parte del chat con su mejor amiga, además de no tener contacto con el cantante. “Esas capturas las tomó de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada con ella, pero las cosas no son así como aparecen en el video. No conozco ni nada a Blessd”, reveló.

Manuela dejó de seguir a Blessd en Instagram - crédito: @manuelaqm_/Instagram

Debido a que en el video en donde se ven los supuestos chats de Blessd y Ángela se filtró el número personal de la modelo, esto desató una ola de mensajes de odio que recibió en su WhatsApp. “Yo estoy relajada en mi casa... La gente que me está amenazando por WhatsApp. No pierdan su tiempo porque yo no le pongo atención a eso. No crean en todo lo que ven por redes”, añadió la modelo de contenido para adultos.

En medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Blessd, internautas notaron que Manuela Qm, actual pareja del cantante, lo dejó de seguir desde su cuenta de Instagram, lo que para usuarios en redes sociales es una confirmación de que la relación terminó.

Esto dicen los supuestos chats filtrados de Blessd y Angelica

En los mensajes que circularon en redes sociales, Blessd habría iniciado la conversación con preguntas como: “¿Cómo estás?”, “juicioso, ¿qué haces?” y “¿dónde vives?”. El intercambio tomó un tono más personal cuando la modelo respondió que vivía en Pereira, momento en el que el cantante le pidió su contacto de WhatsApp para continuar la conversación en esa aplicación.

La reciente filtración incluye capturas de conversaciones entre Blessd y una modelo de OnlyFans, que habrían tenido lugar en enero de 2026, periodo en que el artista anunció públicamente el embarazo de su pareja - crédito @k_psmj/ X

Ya en WhatsApp, los mensajes subieron de tono. Blessd le habría escrito: “Muestrame más, yo nunca mando nada de eso”. La conversación siguió con comentarios como: “uff bebé, que senos tan lindos tienes”, a lo que la modelo preguntó: “¿te gustan?”. El cantante, según las capturas, respondió: “Mucho, muéstramelas bien”.

Estos fragmentos reflejan el carácter privado y sugestivo del chat filtrado, lo que ha generado controversia y numerosas reacciones en redes sociales.