Colombia

Salario mínimo 2026: qué pasará con la próxima quincena de los trabajadores tras el fallo del Consejo de Estado

El abogado laboral Camilo Cuervo explicó a Infobae Colombia qué ocurrirá con los pagos ya realizados y cómo deben actuar empresas y trabajadores mientras el Gobierno expide un nuevo decreto

Guardar
La próxima quincena se pagaría
La próxima quincena se pagaría con base en el decreto vigente hasta que el Gobierno publique el nuevo ajuste transitorio- crédito VisualesIA/AdobeStock

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió una preocupación inmediata entre trabajadores y empleadores: qué ocurrirá con la próxima quincena y si habrá descuentos sobre lo ya pagado.

La medida judicial obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto con un aumento transitorio, pero mientras eso ocurre persisten dudas sobre los efectos prácticos en la nómina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con Infobae Colombia, Camilo Cuervo, abogado en Derecho Laboral y socio de Holland & Knight, fue categórico en despejar el principal temor: no habrá devoluciones sobre lo ya recibido.

Por lo que ya le pagaron en enero, absolutamente nada. Por lo que se cause hasta el día en que salga el nuevo decreto, absolutamente nada”, afirmó. En otras palabras, el dinero consignado en enero o causado antes de que se expida el nuevo acto administrativo no será objeto de descuento.

Cuervo insistió en que “lo que ya se pagó, ya quedó”. Esto incluye salarios ordinarios, vacaciones liquidadas con el mínimo vigente en ese momento, cesantías, primas u otras prestaciones sociales que se hayan causado o pagado bajo el decreto suspendido. Aunque existen particularidades técnicas en la forma en que cada prestación se causa y se liquida, la regla general es que se mantienen con el salario vigente al momento en que se hicieron exigibles.

El Consejo de Estado ordenó
El Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo y exigió expedir uno nuevo en un plazo de ocho días.- crédito Banco de la República/ VisualesIA

El eventual ajuste vendrá hacia adelante. “A partir de la expedición del decreto va a tener un ajuste de su salario”, explicó. El abogado evitó hablar de una “bajada”, pero reconoció que habrá una afectación económica cuando se establezca el nuevo monto. A su juicio, el incremento inicial fue un ajuste “ilegítimo” y la decisión del Consejo de Estado corrige esa situación con seriedad y contundencia.

¿Qué pasará con en pago de la próxima quincena?

Sobre la próxima quincena, Cuervo considera improbable que haya cambios inmediatos. “No creo que el Gobierno saque el decreto de aquí al 15. En ese sentido, hay que esperar el decreto y mientras tanto se seguirán pagando las cosas como están hoy porque no va a haber un cambio”, señaló. Esto significa que, si el nuevo decreto no se ha expedido, las empresas deberán continuar pagando con base en el último valor vigente hasta ese momento.

Según el abogado laboral Camilo
Según el abogado laboral Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, lo ya pagado a los trabajadores no deberá ser devuelto - crédito Pixabay

En cuanto a la actuación empresarial, la recomendación es prudencia. “Tiene que pagar con base en el último decreto hasta que salga el nuevo”, reiteró.

Durante esta semana o semana y media de transición puede haber ralentización en decisiones de nómina y contratación mientras se obtiene claridad, pero no un freno estructural. Una vez se conozca el nuevo salario mínimo, el panorama debería estabilizarse.

Desde una perspectiva económica, Cuervo defendió que el ajuste puede tener efectos positivos. “Puede que nominalmente lo vea reflejado en el salario porque va a ganar menos, pero también va a gastar menos, porque no se va a disparar la inflación”, afirmó.

En su análisis, un salario alineado con la realidad jurídica y económica evita presiones inflacionarias que terminan afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.

Incluso sostuvo que la decisión podría incentivar la contratación formal. Según explicó, muchas decisiones de nómina que estaban suspendidas por la incertidumbre podrían reactivarse cuando haya un nuevo monto claro. En ese sentido, descarta un impacto prolongado en el empleo y considera que el ajuste contribuiría a evitar una mayor informalidad.

Los pagos ya realizados se mantienen, y cualquier modificación operará hacia adelante, una vez el Gobierno expida el nuevo decreto ordenado por el Consejo de Estado en Colombia. Mientras tanto, trabajadores y empleadores deberán actuar con calma y ceñirse al marco normativo vigente hasta que haya una nueva regulación.

Temas Relacionados

Suspensión Salario mínimoPago quincenaSalario Mínimo vitalConsejo de EstadoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La falsificación de dólares en Colombia alcanza cifras récord en Sudamérica: es el país que más imprime billete

El papel de los bolívares venezolanos y la sofisticación tecnológica han fortalecido a las redes delictivas que operan entre Colombia y países con economía dolarizada

Infobae

Para no perder tiempo: Registraduría explicó como funciona la herramienta de georreferenciación para consultar los puestos de votación en Colombia y el mundo

Esta herramienta se estrenó de cara a lo que serán las elecciones legislativa, que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026

Para no perder tiempo: Registraduría

Artistas vallenatas invitadas a cantar con Alejandro Sanz en Colombia fueron bajadas del show sin aviso: qué pasó

La decisión de excluir a las cantantes se hizo pública tras la revelación del periodista Javier Ceriani, generando polémica y cuestionamientos sobre la comunicación y el manejo de oportunidades en los grandes espectáculos

Artistas vallenatas invitadas a cantar

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

América de Cali vs. Santa

Gustavo Petro salió en defensa del salario mínimo para 2026 y cuestionó al Consejo de Estado: “Suspenderlo pone en riesgo la Constitución y la vida del pueblo”

El presidente aseguró que el decreto del salario mínimo ya cumple con los criterios económicos y constitucionales, y convocó al Ministerio de Trabajo y a movimientos sociales a reuniones para evaluar la medida

Gustavo Petro salió en defensa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Artistas vallenatas invitadas a cantar

Artistas vallenatas invitadas a cantar con Alejandro Sanz en Colombia fueron bajadas del show sin aviso: qué pasó

Eduin Caz, de Grupo Firme, habló sobre el susto que vivió en un avión el día del accidente de Yeison Jiménez: “Traigo un poco de miedo”

La Suprema y el futbolista Brahian Palacios generaron rumores sobre una posible boda: usan anillos iguales en un video

Tatiana Castro, ex Señorita Colombia, contó que ve ángeles y compartió su experiencia espiritual: “Yo sentía energías”

Estiwar G reveló cuál es el barrio más peligroso que ha visitado en Bogotá: “Perro, lo pueden pirañar”

Deportes

América de Cali vs. Santa

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

¿Llegó el final del éxito del ciclismo colombiano?: expertos analizan qué ha pasado con los pedalistas nacionales en las grandes carreras

Francisco ‘Pacho’ Maturana es uno de los 50 mejores entrenadores en la historia del fútbol mundial, según revista española

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Once Caldas abofeteó al campeón de Colombia y Nacional aplastó a Fortaleza

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026