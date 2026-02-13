No portar esta documentación de su moto puede generar multa superior a $650.000 e inmovilización

- crédito captura de pantalla

Las autoridades de tránsito en Colombia mantienen controles para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los motociclistas, entre ellos la obligación de portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, no contar con estos certificados puede derivar en una sanción económica que supera los $650.000 y en la inmovilización inmediata del vehículo.

La normativa establece que la omisión del SOAT o de la Revisión Técnico-Mecánica en regla constituye una infracción que se sanciona con una multa equivalente a 15 SMLDV, cifra que actualmente supera los $650.000. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser trasladado a patios oficiales, lo que genera costos adicionales por concepto de permanencia diaria.

El SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes son obligatorios para circular y su ausencia puede generar multa e inmovilización. Aunque otros documentos como la licencia de conducción y la licencia de tránsito pueden presentarse en formato digital, en el caso del SOAT y la RTM su vigencia es determinante para evitar comparendos y la retención del vehículo durante operativos en vía.

Cuando un agente de tránsito detecta la ausencia de alguno de estos certificados, puede ordenar la inmovilización de la motocicleta y su traslado a patios autorizados. Allí se cobra una tarifa por cada día de permanencia. Según se explica, en los primeros días el valor puede incrementarse y posteriormente se aplica una tarifa estándar, lo que eleva el costo final que debe asumir el propietario para recuperar el vehículo.

La exigencia de estos documentos busca garantizar que las motocicletas cumplan condiciones técnicas adecuadas y cuenten con cobertura frente a posibles accidentes. Circular sin la Revisión Técnico-Mecánica vigente implica que el vehículo no ha sido certificado en cuanto a su estado mecánico, lo que puede representar riesgos para acompañantes y peatones en caso de fallas técnicas.

En el caso de recibir un comparendo por esta infracción, el conductor dispone de cinco días hábiles para realizar un curso pedagógico que permite acceder a un descuento del 50% sobre el valor de la multa. Esto significa que, en lugar de pagar más de $650.000, podría cancelar aproximadamente $325.000. No obstante, este beneficio no aplica para rebajas relacionadas con los costos derivados de la inmovilización del vehículo.

El trámite para obtener el SOAT puede realizarse a través de aseguradoras autorizadas o plataformas digitales como R5, SOAT Mundial, Seguros del Estado, Nequi o Rappi. Para adelantar la compra se requiere conocer la placa de la motocicleta y los datos del propietario, tras lo cual la póliza es enviada en formato digital al correo electrónico en cuestión de minutos.

Las tarifas del SOAT para 2026 se encuentran diferenciadas según el cilindraje de la motocicleta, variable que incide en la clasificación del riesgo. Para ciclomotores, el valor máximo establecido es de $124.100. En motocicletas de menos de 100 c.c., la tarifa máxima es de $256.200. Para motos entre 100 y 200 c.c., el valor asciende a $343.300, mientras que en las de más de 200 c.c. la tarifa máxima es de $761.400.

En el caso de motocarros, tricimotos y cuadriciclos, la tarifa fijada es de $386.900. Este mismo valor aplica para el motocarro con capacidad de cinco pasajeros, conforme a la clasificación definida por la Superintendencia Financiera. Estas cifras corresponden al ajuste realizado con base en el salario mínimo definido para el año en curso.

Los controles viales se desarrollan en distintos puntos del país y pueden requerir la verificación inmediata de estos certificados. La falta de alguno de ellos no solo implica la sanción económica equivalente a 15 SMLDV, sino también la retención del vehículo y la acumulación de costos por concepto de patios. Por ello, mantener vigentes el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica resulta indispensable para evitar comparendos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito en Colombia.