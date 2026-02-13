Colombia

No portar esta documentación de su moto puede generar multa superior a $650.000 e inmovilización

Además, le pueden inmovilizar su vehículo y repercutiría en otros costos adicionales en patios

Guardar
- crédito captura de pantalla
- crédito captura de pantalla

Las autoridades de tránsito en Colombia mantienen controles para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los motociclistas, entre ellos la obligación de portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, no contar con estos certificados puede derivar en una sanción económica que supera los $650.000 y en la inmovilización inmediata del vehículo.

La normativa establece que la omisión del SOAT o de la Revisión Técnico-Mecánica en regla constituye una infracción que se sanciona con una multa equivalente a 15 SMLDV, cifra que actualmente supera los $650.000. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser trasladado a patios oficiales, lo que genera costos adicionales por concepto de permanencia diaria.

- crédito IStock
- crédito IStock

El SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes son obligatorios para circular y su ausencia puede generar multa e inmovilización. Aunque otros documentos como la licencia de conducción y la licencia de tránsito pueden presentarse en formato digital, en el caso del SOAT y la RTM su vigencia es determinante para evitar comparendos y la retención del vehículo durante operativos en vía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cuando un agente de tránsito detecta la ausencia de alguno de estos certificados, puede ordenar la inmovilización de la motocicleta y su traslado a patios autorizados. Allí se cobra una tarifa por cada día de permanencia. Según se explica, en los primeros días el valor puede incrementarse y posteriormente se aplica una tarifa estándar, lo que eleva el costo final que debe asumir el propietario para recuperar el vehículo.

- Crédito Andina
- Crédito Andina

La exigencia de estos documentos busca garantizar que las motocicletas cumplan condiciones técnicas adecuadas y cuenten con cobertura frente a posibles accidentes. Circular sin la Revisión Técnico-Mecánica vigente implica que el vehículo no ha sido certificado en cuanto a su estado mecánico, lo que puede representar riesgos para acompañantes y peatones en caso de fallas técnicas.

En el caso de recibir un comparendo por esta infracción, el conductor dispone de cinco días hábiles para realizar un curso pedagógico que permite acceder a un descuento del 50% sobre el valor de la multa. Esto significa que, en lugar de pagar más de $650.000, podría cancelar aproximadamente $325.000. No obstante, este beneficio no aplica para rebajas relacionadas con los costos derivados de la inmovilización del vehículo.

El trámite para obtener el SOAT puede realizarse a través de aseguradoras autorizadas o plataformas digitales como R5, SOAT Mundial, Seguros del Estado, Nequi o Rappi. Para adelantar la compra se requiere conocer la placa de la motocicleta y los datos del propietario, tras lo cual la póliza es enviada en formato digital al correo electrónico en cuestión de minutos.

- crédito Colombia.travel
- crédito Colombia.travel

Las tarifas del SOAT para 2026 se encuentran diferenciadas según el cilindraje de la motocicleta, variable que incide en la clasificación del riesgo. Para ciclomotores, el valor máximo establecido es de $124.100. En motocicletas de menos de 100 c.c., la tarifa máxima es de $256.200. Para motos entre 100 y 200 c.c., el valor asciende a $343.300, mientras que en las de más de 200 c.c. la tarifa máxima es de $761.400.

En el caso de motocarros, tricimotos y cuadriciclos, la tarifa fijada es de $386.900. Este mismo valor aplica para el motocarro con capacidad de cinco pasajeros, conforme a la clasificación definida por la Superintendencia Financiera. Estas cifras corresponden al ajuste realizado con base en el salario mínimo definido para el año en curso.

Los controles viales se desarrollan en distintos puntos del país y pueden requerir la verificación inmediata de estos certificados. La falta de alguno de ellos no solo implica la sanción económica equivalente a 15 SMLDV, sino también la retención del vehículo y la acumulación de costos por concepto de patios. Por ello, mantener vigentes el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica resulta indispensable para evitar comparendos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito en Colombia.

Temas Relacionados

SOAT motoRevisión Técnico-Mecánicamulta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentesinmovilización vehículoMotosColombia -Noticias

Más Noticias

Anorí enfrenta falta de docentes en zonas rurales por situación de orden público

La crisis de seguridad en Anorí afecta la educación rural: más de 80 niños están desescolarizados por falta de docentes en varias veredas, mientras autoridades gestionan nuevos nombramientos para cubrir plazas vacantes en el municipio

Anorí enfrenta falta de docentes

Esto dice la Ley vigente para motos en Colombia sobre la legalidad de polarizar el visor del casco

La normativa colombianapero exige que garanticen visibilidad adecuada; su uso podría generar sanciones si compromete la seguridad vial

Esto dice la Ley vigente

MilVíctimas renuncia a representar a 127 víctimas ante la JEP y denuncia limitaciones

La Corporación MilVíctimas anunció que deja la representación jurídica de 127 personas acreditadas en la JEP. La organización denunció limitaciones institucionales y estigmatización hacia víctimas de la fuerza pública

MilVíctimas renuncia a representar a

ANH reporta que producción de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

La ANH informó que la producción promedio de gas en 2025 alcanzó 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil 2P. La entidad aseguró que no hay déficit estructural ni riesgos para el abastecimiento nacional

ANH reporta que producción de

Video de Gustavo Petro hablando de ron en Consejo de Ministros desata revuelo en redes sociales

Una intervención de Gustavo Petro generó múltiples reacciones en redes sociales y abrió debate político tras la difusión del video

Video de Gustavo Petro hablando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró a la recta final: estas son las tres parejas que avanzaron a la semifinal

Mariana Zapata y Camilo Brand rompieron su colaboración en medio de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la razón

Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”: así suena la esperada colaboración entre los artistas

The Cardigans visita Colombia por primera vez en el Festival Ondas: esta es la historia del emblemático grupo de los 90

Este es el reguetonero colombiano que rompió importante récord mundial y superó a Shakira

Deportes

Colombia frente a equipos europeos

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers

Falcao recibirá multa en la Liga BetPlay: esta es la razón para la nueva sanción contra el ‘Tigre’

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe: rivalidad histórica, necesidad de victoria y la incógnita de un festejo inédito