Gustavo Petro exigió a las empresas que respeten el salario mínimo vital tras suspensión del Consejo de Estado: “Se mantiene”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro exige a los empresarios respetar el salario mínimo vital - crédito Aris Martinez/Reuters

El presidente Gustavo Petro aclaró que la suspensión del decreto que dio lugar al incremento del 23% del salario mínimo para 2026 no significa que el aumento que no siga vigente.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado envió un mensaje “al ”empresariado” en el que dijo que para la primera quincena del mes de febrero todos los empleadores “deben pagar con el salario mínimo vital decretado”.

Petro advirtió que “el Ministerio de Trabajo tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.

Noticia en desarrollo...