Gustavo Petro exigió a las empresas que respeten el salario mínimo vital tras suspensión del Consejo de Estado: “Se mantiene”

El presidente Gustavo Petro aclaró que la suspensión del decreto que dio lugar al incremento del 23% del salario mínimo para 2026 no significa que el aumento que no siga vigente.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado envió un mensaje “al ”empresariado” en el que dijo que para la primera quincena del mes de febrero todos los empleadores “deben pagar con el salario mínimo vital decretado”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Petro advirtió que “el Ministerio de Trabajo tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
Corte Suprema archivó proceso contra Miguel Polo Polo por llamar “bandido” al director de la ANT, Felipe Harman
La Sala Especial de Instrucción determinó precluir el caso relacionado con declaraciones emitidas en redes sociales
Fiscal y funcionarios de la Sijín fueron capturados por exigir el pago de $300 millones a un comerciante
Leopoldo Montes Dávila tiene antecedentes por investigaciones sobre su presunta responsabilidad en delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión
América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero
En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca
Antioquia volvió a encender las alarmas: 14 presuntos feminicidios en lo que va de 2026 causan indignación
Velatones, protestas y un aumento frente al año pasado reflejan un inicio de 2026 marcado por la violencia de género y un panorama que vuelve a preocupar a las autoridades
Ministro del Trabajo convocó a comisión de concertación para discutir el decreto transitorio del salario mínimo: “Debe ser vital y móvil”
El jefe de la cartera citó a la comisión el lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m.
MÁS NOTICIAS