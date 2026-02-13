El chef que dejó sus famosos restaurantes para ir Córdoba y servir comida caliente para los damnificados por las inundaciones

El reconocido chef está entregando comida caliente a los damnificados - crédito wckitchen y harry_sasson/Instagram

Las inundaciones en el departamento de Córdoba han dejado un saldo de al menos 58.000 familias afectadas. Muchas de ellas lo perdieron todo: viviendas, terrenos, cultivos, animales, muebles.

Solo en Montería, capital del departamento, cerca de 6.000 personas han debido refugiarse en alojamientos provistos por las autoridades para poder guarecerse de la inclemencia climática.

En esta ciudad, el barrio El Dorado es uno de los más golpeados. La mayoría de sus habitantes quedaron aislados y rodeados de agua por varios días, sin nada más que hacer que ver el desastre.

El chef lleva algunos días trabajando en favor de las víctimas de las inundaciones - crédito wckitchen y harry_sasson / Instagram y Alcaldía de Montería

Frente a esta dura situación, el reconocido chef colombiano Harry Sasson, que también hace parte del WCK Chef Corps, se trasladó a la zona afectada para coordinar la respuesta alimentaria de World Central Kitchen.

Esta organización no gubernamental liderada por el famoso chef español José Andrés trabaja como “una red global de líderes culinarios que apoyan al ofrecer comidas frescas después de las crisis”, según la información oficial.

Sus delegados se encuentran en el terreno inundado de Montería para brindar a la comunidad afectada comidas calientes todos los días, mientras enfrentan el difícil proceso de recuperación.

Sasson coordina toda la logística del auxilio alimentario. En las redes sociales de la organización se pronunció y aseguró que está “viendo la tragedia que tenemos. Hace cinco días estamos inundados hasta el cuello. Literalmente, esta gente ha perdido todo”.

“Estamos apoyando con comida caliente todos los días, con sándwiches, con snacks y con agua. Agradecemos a World Central Kitchen por haber estado aquí desde el día jueves 5 de febrero con su equipo apoyando a la tierra colombiana”, dijo.

Harry Sasson está participando en la entrega de ayuda alimentaria a la ciudadanía en los barrios golpeados de Montería, en Córdoba - crédito Cristina Botero/Instagram

Mientras tanto, el equipo encargado de las ayudas ha enfocado sus esfuerzos en garantizar que las familias reciban alimentos de calidad.

Autoridades en Montería hacen un censo casa a casa para confirmar el número de afectados

En las últimas horas, la Alcaldía de Montería informó que pondrá en marcha un censo casa a casa en 28 barrios para garantizar la transparencia en el registro de personas damnificadas por la emergencia invernal.

Líderes comunitarios expresaron inquietud por casos de personas intentando registrarse como afectadas sin cumplir los requisitos, bien sea porque no sufrieron daños reales o porque no pertenecen a los barrios habilitados para este proceso.

Frente a esta situación, las autoridades decidieron verificar directamente, visitando vivienda por vivienda, el estado real de quienes solicitan apoyo.

Ayuda humanitaria en Montería, Córdoba, tras inundaciones - crédito Carlos Ortega/EFE

La medida fue acordada durante una reunión en la oficina de Centro Verde junto a la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Policía Nacional y las Juntas de Acción Comunal (JAC).

El objetivo fundamental es frenar irregularidades y asegurar una distribución justa de la ayuda humanitaria, según el comunicado oficial.

El censo comenzará en los sectores que ya presentan condiciones para avanzar, como La Palma I, La Palma II, Rancho Grande, Los Colores, Altos de Caracolí, Caracolí y Las Navarras. Un recorrido técnico y social permitirá definir el orden y las fechas para iniciar el registro formal, información que será difundida públicamente.

Vista con dron de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias derivadas de un frente frío en el hemisferio norte, en Montería - crédito Reuters

Las autoridades dejaron claro que el registro es una herramienta oficial y seria, exclusiva para quienes realmente resultaron damnificados. Se advirtió que cualquier intento de fraude o suplantación será reportado ante los organismos competentes.

La administración municipal además exhortó a la comunidad a actuar con honestidad y solidaridad durante la emergencia.

Mientras tanto, las autoridades decretaron un toque de queda en 11 zonas de Montería afectadas por inundaciones. La medida permanecerá vigente, en principio, hasta el 17 de febrero de 2026.

La restricción se aplicó para garantizar la seguridad en los sectores más impactados, que incluyen varios corregimientos que reciben atención prioritaria debido a la emergencia. Las autoridades locales cuentan con el respaldo total de la Defensa Civil y de la fuerza pública, desplegadas para apoyar las labores de ayuda y evitar situaciones como saqueos en los barrios evacuados.