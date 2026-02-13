Capturaron a siete hombres que irrumpieron en una mina esmeraldera con taladros y herramientas, en Muzo, Boyacá

Los siete capturados fueron puestos a disposición de las autoridades - crédito Policía Departamento de Boyacá

Siete hombres que ingresaron ilegalmente a la mina Pablo Sánchez, operada por Muzo Colombia en Boyacá, fueron capturados por las autoridades tras ser atrapados mientras intentaban poner a prueba los sistemas de seguridad de la mina.

La incursión fue confirmada por la compañía esmeraldera, que informó que ocurrió el 11 de febrero, cuando el grupo accedió a las instalaciones con herramientas y taladros para poder hurtar material esmeraldífero.

De acuerdo con la información de la compañía, los intrusos vulneraron los protocolos internos, pero no solo el personal de seguridad se percató de los hechos.

Fuentes de la Policía boyacense aseguraron a Infobae Colombia que ciudadanos del área notaron la presencia de los desconocidos, y alertaron a las autoridades, que activaron los procedimientos de emergencia y acudieron al lugar.

“Gracias al llamado oportuno de la ciudadanía de la vereda Matafique, sector Lázaro, en Quipama, uniformados de la Estación de Policía lograron las capturas”, confirmó la Policía.

La Compañía Muzo Colombia emitió este comunicado de cara a la irrupción de sujetos en su mina - crédito Compañías Muzo Colombia

Por su parte, la empresa aseguró que la acción conjunta entre su equipo de seguridad y los uniformados dio lugar a la detención de los siete responsables, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La compañía Muzo Colombia solicitó medidas en contra de este tipo de hechos, que revelan una crisis de inseguridad para los esmeralderos del departamento.

“Esto evidencia el deterioro de la seguridad en la provincia del occidente de Boyacá y la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades”, se lee en el comunicado de la empresa.

Muzo Colombia aprovechó la oportunidad para reafirmar su política corporativa comprometida “con el ejercicio de una minería legal, responsable y segura, y agradecemos el acompañamiento oportuno de la Fuerza Pública”.

Los esmeralderos temen por su seguridad: empresas se están liquidando voluntariamente

La preocupación por la seguridad en las zonas de extracción de esmeraldas está creciendo ante los recientes intentos de robo y la presión de grupos ilegales sobre el sector.

De hecho, el 10 de febrero del año en curso se conoció la decisión que tomó la Esmeraldera Coscuez S.A. de entrar en liquidación voluntaria, por los efectos que la inseguridad está dejando en las finanzas.

Los accionistas de la filial de Fura Gems, empresa con sede en Dubái, optaron por cesar operaciones tras considerar que “continuar con las operaciones no es financieramente sostenible ni responsable”, según conoció El Tiempo.

Desde 2017, Coscuez S.A. había apostado por transformar la mina ubicada en San Pablo de Borbur, mismo sector en el que está la mina de la compañía Muzo Colombia.

Mineros de Fura Gems, en el departamento de Boyacá - crédito Fura Gems/Página web

Durante ese periodo, la empresa invirtió más de 480 mil millones de pesos en modernización, impulso al empleo local y desarrollo de proyectos sociales. Además, aportó 45 mil millones de pesos en impuestos y regalías, llevando a la mina de una escala tradicional a una explotación moderna y de gran envergadura.

Sin embargo, afirmaron que han debido enfrentar un obstáculo para la continuidad, y es la falta de condiciones de seguridad que permitan operar con garantías.

La empresa argumentó, citada por el medio, que la seguridad de sus trabajadores y la integridad de sus operaciones legales estaban comprometidas, agravadas por un prolongado período de interrupción, el aumento de los riesgos en la zona y la reciente vandalización de la mina La Paz.

Las empresas esmeralderas en Boyacá están atemorizadas por la crisis de inseguridad - crédito Colprensa

En palabras de Coscuez S.A., la decisión requirió “un amplio y documentado diálogo con las autoridades locales y nacionales, y del intento de encontrar inversionistas internacionales y nacionales durante muchos meses”. Estas gestiones, según la empresa, no lograron revertir la situación ni asegurar un entorno operativo confiable.

La firma enfatizó que la liquidación será “ordenada, transparente y legal, de conformidad con las leyes nacionales y regulación aplicable, y teniendo en cuenta a todas las partes involucradas”.

Los accionistas indicaron que pretendían mantener a Coscuez S.A. como una empresa viable, pero los esfuerzos “lamentablemente, no dieron el resultado esperado”.