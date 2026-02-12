Qué pasa si cotiza más de 1.300 semanas para pensión en Colombia: Esta es la fórmula para aumentar el valor de su mesada, según la ley

Cotizar más de 1.300 semanas en Colpensiones puede aumentar el porcentaje de la pensión hasta un tope del 80% del salario promedio- crédito VisualesIA

Una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores colombianos que están cerca de la edad de retiro es qué ocurre si ya cumplieron las 1.300 semanas exigidas en Colpensiones pero continúan trabajando y cotizando. ¿Ese dinero adicional se pierde? ¿Aumenta realmente la pensión? ¿Vale la pena seguir aportando?

Según lo que establece la legislación colombiana, cotizar más semanas de las mínimas requeridas puede mejorar el valor de la mesada, aunque el efecto depende del régimen pensional en el que esté afiliado el trabajador.

En el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, la ley exige dos condiciones para obtener la pensión de vejez: tener 57 años si es mujer o 62 si es hombre, y acreditar al menos 1.300 semanas cotizadas.

Cumplir esos requisitos le abre la puerta al reconocimiento de la pensión, pero no significa que el cálculo quede congelado. De hecho, la normativa permite que el afiliado continúe aportando después de alcanzar ese mínimo, con un beneficio directo sobre el porcentaje que se aplica al salario promedio para definir la mesada.

Cómo se calcula la pensión en Colpensiones

Por cada 50 semanas adicionales, la mesada en el régimen público puede subir 1,5 puntos porcentuales sobre el ingreso base de liquidaciónde 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

El valor de la pensión en el régimen público se determina con base en el Ingreso Base de Liquidación (IBL), que corresponde al promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el afiliado durante los últimos 10 años.

Sobre ese promedio se aplica una tasa de reemplazo, que generalmente oscila entre el 55% y el 65%, dependiendo del nivel salarial. Por cada bloque de 50 semanas adicionales a las 1.300 mínimas —es decir, aproximadamente un año más de trabajo— el porcentaje de la pensión aumenta en 1,5 puntos porcentuales.

Esto significa que si una persona alcanzó el mínimo con una tasa de reemplazo del 60% y decide seguir trabajando durante cinco años más (unas 250 semanas adicionales), podría sumar 7,5 puntos porcentuales adicionales. En lugar de recibir el 60% de su promedio salarial, pasaría a recibir el 67,5%.

¿Beneficia solo a quienes ganan más?

El incremento es porcentual y se aplica sobre el promedio salarial de cada afiliado. Eso significa que opera de la misma forma para todos, aunque el impacto en pesos varía según el ingreso.

En los fondos privados, seguir aportando después del mínimo fortalece el capital acumulado que financiará la pensión- VisualesIA

En el caso de quienes cotizan sobre el salario mínimo, la ley establece que la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Si el promedio salarial está exactamente en ese nivel, la mesada no bajará de ese piso. Sin embargo, cuando el promedio es superior al mínimo, las semanas adicionales pueden marcar la diferencia para superar esa barrera.

Aunque seguir cotizando aumenta la tasa de reemplazo, existe un límite legal. En el Régimen de Prima Media, la pensión no puede superar el 80% del Ingreso Base de Liquidación.

La lógica cambia en el Régimen de Ahorro Individual, administrado por los fondos privados. Allí no existe una fórmula que aumente el porcentaje por semanas adicionales.

Cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se consignan sus aportes y los rendimientos generados por la inversión de esos recursos. Por lo tanto, cotizar más tiempo implica aumentar el capital acumulado.

Continuar trabajando tras cumplir los requisitos mínimos puede traducirse en una jubilación con mayores ingresos mensuales - crédito Colprensa

En este esquema, el valor de la pensión dependerá del monto ahorrado, los rendimientos obtenidos y la modalidad de retiro elegida. No hay un tope porcentual como en Colpensiones: si el capital es mayor, la pensión también lo será.

Además, si el afiliado reúne más de 1.150 semanas pero no alcanza el ahorro suficiente para financiar una mesada superior, puede acceder a la Garantía de Pensión Mínima, siempre que cumpla los demás requisitos legales.

¿Conviene seguir cotizando después de cumplir el mínimo?

En Colpensiones aumentan el porcentaje con el que se calcula la mesada hasta el límite del 80%. En los fondos privados fortalecen el ahorro que financiará la pensión.

En un contexto en el que el paso de la vida laboral activa a la jubilación suele implicar una reducción de ingresos, cada año adicional de cotización puede convertirse en una herramienta para proteger el poder adquisitivo en el largo plazo.