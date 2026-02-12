Colombia

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

El futuro de los participantes y el premio mayor de 1.200 millones de pesos se definirán muy pronto en el programa, mientras los rumores sobre eliminaciones y la fecha final circulan en redes

La semifinal de Desafío XXI
La semifinal de Desafío XXI enfrenta a Rata y Valentina contra Rosa y Gero por el último cupo a la final y una filtración reveló qué pareja quedará por fuera de la competencia - crédito @desafiocaracol/ Instagram

En la recta final de Desafío: Siglo XXI, el reconocido reality de Caracol Televisión, las expectativas se encuentran en su punto máximo. Tras más de seis meses de competencia y 135 capítulos, el programa se prepara para revelar a los grandes finalistas y, finalmente, al ganador de esta edición número 21.

El ambiente entre los seguidores es de intensa emoción, mientras las redes sociales se convierten en el espacio donde circulan filtraciones y teorías sobre los posibles eliminados y el desenlace de la temporada.

En esta fase crucial, las duplas de Rosa y Gero, y Rata y Valentina se enfrentan por el último cupo a la semifinal. Ambos equipos han mostrado constancia y fortaleza en las pruebas, pero solo uno logrará avanzar y unirse a los ya clasificados Miryan y Zambrano, así como Valkirya y Gio.

La definición se dará en el capítulo 135, considerado uno de los más decisivos de la temporada. De acuerdo con versiones que han circulado en plataformas como TikTok, Rata y Valentina serían quienes superen este enfrentamiento, lo que supondría la salida de Rosa y Gero, dejando conformada la semifinal del reality con las tres parejas restantes.

Las especulaciones sobre la salida de Gero y Rosa tomaron fuerza luego de que en redes sociales se conocieran imágenes de la pareja de competidores llorando tras la prueba. Sin embargo, las parejas que llegaran a la final se conocerán oficialmente en la noche del 12 de febrero por la señal de Caracol Televisión y Ditu.

La reciente eliminación de Kevyn y Tina en el exigente ‘Box Negro’ aclaró aún más el panorama para los participantes restantes. Todos compiten por un premio mayor de 1.200 millones de pesos, y la tensión crece a medida que se acerca la gran final. Rata, en particular, ha captado la atención de los televidentes gracias a su rendimiento destacado en pruebas de agilidad y precisión, lo que lo ha posicionado como uno de los favoritos del público.

Ante la filtración de la supuesta salida de Gero y Rosa, los seguidores del show comentaron: “Los otros que deben salir es Zambrano”, “Por fin sacaron a Gero”, “para mi deben salir Zambrano”, “Hoy se va esa Rosa 🥺“, ”en el nombre del señor que asi sea", “ojalá que así sea y que mi Rata y Valen sean los campeones 🙏“ (Sic).

La conversación no se limita a la televisión. Los seguidores del reality han convertido las redes sociales en un foro activo donde se debaten los posibles resultados, se anticipan movimientos y se comparten filtraciones sobre lo que depara el desenlace. A pesar de que la producción mantiene el hermetismo hasta la emisión, la especulación es constante y aumenta la expectativa de cara a los últimos episodios.

El desenlace de Desafío: Siglo XXI ya tiene fecha confirmada: la gran final se transmitirá el martes 17 de febrero de 2026 a las 8:00 p.m. por el canal Caracol y la aplicación Ditu. Esa noche, los colombianos conocerán a la pareja que se llevará el codiciado trofeo y el millonario premio, en una temporada que ha mantenido altos niveles de audiencia y conversación digital desde su estreno el pasado 25 de julio.

Finalizada esta edición, la programación nocturna de Caracol tendrá un cambio importante. A partir del miércoles 18 de febrero, el canal estrenará una nueva temporada de A Otro Nivel, el concurso musical en el que participantes de todo el país buscarán impresionar a un jurado conformado por Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco.

Mientras tanto, los fanáticos del Desafío permanecen atentos a cada pista y movimiento, a la espera de la última eliminación y la consagración de los ganadores en una de las temporadas más comentadas del reality colombiano.

