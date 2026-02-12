David Murcia Guzmán abogó por las víctimas de DMG y puso en duda el proceso de liquidación de la empresa

Ha denunciado que está pagando por un crimen por el que ya fue castigado en Estados Unidos - crédito Colprensa

En una entrevista con el periodista Daniel Coronell, David Murcia Guzmán, fundador de DMG, recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, entregó detalles de la denuncia disciplinaria que realizó contra el que fue su abogado y hoy es candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Debido a que Murcia Guzmán acusó al jurista de apoderarse de más de 5.000 millones de pesos, que según su versión, eran para “manejar” congresistas en medio de las acusaciones de la justicia contra el empresario, el comunicador cuestionó al cundinamarqués para qué reclamaba ese efectivo más de 18 años después de que comenzó su proceso.

“Yo pondría a que la gente, con esto que me sucedió y es algo real, no que vengo a decir por dañarle la campaña a ese señor, que la gente sea consciente; si la gente ve cómo me traicionó y así va a defender a la Patria, ya sabemos lo que va a pasar con Colombia”, respondió David Murcia Guzmán sobre las aspiraciones de llegar a la presidencia que tiene De la Espriella, mientras que aseguró que el dinero mencionado será exigido para reparar a las personas que perdieron sus ahorros tras invertirlos en DMG.

“Es que la plata le sirve a la gente. Yo haría un reclamo para que él lo devolviera con intereses y todo, para darlo a la gente que quedó perjudicada y que me ha pedido ayuda para reclamar dineros. Ahí hay un dinero y en la Superintendencia de Sociedades hay más de 100.000 millones”.

El cundinamarqués aprovechó el espacio para hablar de las víctimas de DMG. Al respecto, aseguró que en todo momento ha intentado reparar a las familias que perdieron su dinero y acusó a la entidad encargada de liquidar la compañía de no buscar el bienestar de los afectados.

“Yo siempre he querido ayudar a la gente desde el principio. Cuando me capturaron, yo dije eso, que no dejáramos el problema así. Nunca me han citado y la liquidadora ha hecho todo sin preguntarme a mí, cuando yo tenía derecho por ser el accionista mayoritario”.

De la misma forma, cuestionó nuevamente todo lo ligado a su captura, que aunque las autoridades aseguran que se registró en Cartagena, Colombia, él reafirma que se adelantó de manera ilegal en Panamá.

“Es un tema interesante. Primero, hay un decreto presidencial en 2008; en ese momento me quitan todo, las empresas, las cierran, me quitan el dinero, me congelan y me bloquean, pero ese día no fue el de la captura. Se ponen de acuerdo el 19 de noviembre, ¿con qué pruebas?, si el fiscal no tenía ningún caso, fabricaron un caso con las supuestas pruebas que presidencia anunció. Dijeron que el general Naranjo tenía pruebas con unas llamadas".

Esta no es la primera vez que David Murcia Guzmán habla de los afectados por DMG, puesto que en 2023, en una entrevista para Cambio, aseguró que, al igual que él, las víctimas han sido tratadas como “basura”.

“Los tarjetahabientes jamás han sido realmente tenidos en cuenta de manera seria. A los tarjetahabientes los han tratado igual que me han tratado a mí, como una basura”.

En esa ocasión declaró que durante el gobierno de Álvaro Uribe se pudieron buscar diferentes opciones para que DMG siguiera operando, poniendo como ejemplo a Drogas La Rebaja, afirmando que de esa forma las personas no hubieran perdido su dinero. Murcia Guzmán indicó que siempre ha querido ayudar; sin embargo, sospecha que los bienes incautados ya fueron vendidos por precios menores o se encuentran siendo aprovechados por terceros desde la impunidad.

