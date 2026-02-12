Colombia

Consejos virales de ‘skincare’ podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel, según expertos

Las fórmulas caseras puede retrasar el diagnóstico de enfermedades graves y empeorar los síntomas

Guardar
El especialista pidió a la ciudadanía consultar con su médico para evitar lesiones en la piel que pueden ser irreversibles

La tendencia creciente hacia el uso de remedios caseros y consejos virales para el cuidado de la piel podría aumentar el riesgo de afecciones cutáneas, desde dermatitis hasta cáncer de piel, según advirtió el dermatólogo Luis Fernando González, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología (AsoColDerma).

Su análisis indicó que las prácticas caseras y la exposición a sustancias como el limón o el tomate podrían desencadenar lesiones, manchas e incluso complicaciones de mayor gravedad. El especialista aclaró que comprender los peligros asociados a estos hábitos resulta clave para la prevención y el bienestar cutáneo.

A pesar del interés por fórmulas alternativas, el doctor González indicó que confiar en procedimientos no supervisados puede ser perjudicial. Según su experiencia clínica, el uso inadecuado de productos naturales o químicos en el hogar podría agravar o retrasar el diagnóstico de enfermedades graves.

Es necesario tener hábitos de
Es necesario tener hábitos de vida saludables, para mantener la salud dermatológica y evitar el uso indiscriminado de remedios no comprobados

Del mismo modo, el especialista insistió en que la automedicación, alentada por tendencias digitales, suele minimizar la importancia de síntomas que requieren atención profesional y que algunas condiciones crónicas necesitarán seguimiento específico a largo plazo, por lo que estos remedios caseros pueden terminar por empeorar la situación.

En los primeros años de vida, durante la infancia, la dermatitis y otras enfermedades inflamatorias aparecen como los trastornos cutáneos más frecuentes. Sin embargo, el doctor González explicó que, en la adolescencia, el acné se convierte en la preocupación principal, no solo por su impacto físico sino también psicológico.

A medida que avanza la edad, se observan otros retos relacionados con el cuidado de la piel. En la adultez joven, se presenta una mayor incidencia de rosácea, manchas solares y los primeros indicios de fotoenvejecimiento. En los adultos mayores, el riesgo se desplaza hacia el desarrollo de lesiones precancerígenas, alopecia y el incremento de diagnósticos de cáncer de piel.

Expertos recomiendan priorizar una rutina
Expertos recomiendan priorizar una rutina básica de higiene, hidratación y protección solar

Los peligros detrás de los remedios caseros

El doctor González fue enfático al advertir sobre la práctica, cada vez más extendida, de utilizar ingredientes domésticos en la rutina de cuidado cutáneo. Destacó que sustancias como el limón, al contacto con la piel expuesta al sol, pueden desencadenar quemaduras, manchas y fenómenos de dermatitis por contacto.

Por otra parte, el exceso de productos como tomate o la aplicación sin control médico de ácidos como el retinoico o el glicólico, agravan el daño, ya que alteran la barrera protectora del órgano y facilitan la aparición de lesiones alérgicas o infecciosas.

Asimismo, el experto reveló que se ha observado que el consumo indiscriminado de contenido viral y el seguimiento de desafíos en redes sociales multiplican estos riesgos, pues suelen promover soluciones rápidas que carecen de validación científica.

El limón es visto por
El limón es visto por muchos como un aliado en su rutina, aunque no saben que puede terminar causando aún más daño en la piel

Señales de alarma y cuándo consultar

Identificar a tiempo los síntomas resulta esencial para evitar desenlaces graves. El doctor González recomienda prestar atención inmediata ante manifestaciones como enrojecimiento, descamación persistente, supuración o la presencia de granos en zonas como el pecho y la espalda.

Otro aspecto señalado por el experto involucra los cambios en lunares preexistentes o la aparición de nuevas lesiones. Estas alteraciones pueden representar signos iniciales de malignidad cutánea y requieren valoración por un especialista.

Recuerde cuidar su piel solo
Recuerde cuidar su piel solo con productos recomendados por su médico

Cómo cuidar la piel

De acuerdo con el doctor González, una piel saludable comienza con la práctica de tres pilares básicos: limpieza adecuada, hidratación diaria y protección solar constante. A estos puntos se suman recomendaciones generales como mantener una alimentación equilibrada, respetar el descanso entre 6 y 8 horas, y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

La efectividad en el manejo de enfermedades cutáneas dependerá de la consulta oportuna. Aunque se debe tener en cuenta que algunas afecciones tienden a mejorar en un periodo de 2 a 4 semanas, mientras que las patologías crónicas exigirán tratamientos individualizados y de seguimiento prolongado.

