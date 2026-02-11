Colombia

Tres ciudades se quedan con el turismo internacional y explican el boom aéreo de Colombia, ¿cuáles son?

Las cifras confirman el fuerte crecimiento del turismo extranjero, al tiempo que dejan en evidencia una alta concentración geográfica que explica el auge del tráfico aéreo

El turismo internacional hacia Colombia
El turismo internacional hacia Colombia registró 646.770 reservas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, según Amadeus-ForwardKeys - crédito Aeropuerto El Dorado

A cinco meses del inicio de la temporada alta, el mapa del turismo internacional hacia Colombia mostró una concentración clara, tres ciudades se quedan con casi todo el flujo aéreo. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se registraron 646.770 reservas internacionales, y más del 91% tuvieron como destino Bogotá, Medellín y Cartagena.

La cifra no solo confirma el atractivo del país en el exterior, sino que lo posiciona como el segundo mercado con mayor volumen de reservas en América Latina, únicamente superado por México. Además, supera a destinos tradicionales como Costa Rica, Chile y Perú. Frente al mismo periodo del año anterior, el crecimiento fue del 6,4%, una señal de que la demanda internacional mantiene una trayectoria ascendente.

Bogotá, Medellín y Cartagena concentran
Bogotá, Medellín y Cartagena concentran más del 91% de las reservas internacionales, demostrando la alta preferencia por estas ciudades - crédito iStock

Los datos, provenientes de la plataforma Amadeus–ForwardKeys y analizados por ProColombia, permiten observar con mayor detalle cómo se distribuyen los viajeros. Bogotá lidera con amplia ventaja puesto que, concentra cerca del 59% del total de reservas internacionales en el periodo analizado. La capital no solo es el principal hub aéreo del país, también el punto de conexión para quienes continúan hacia otros destinos nacionales.

Su fortaleza combina varios factores. Por un lado, la oferta cultural, gastronómica y de eventos. Por otro, su papel estratégico en viajes corporativos y reuniones internacionales. Esa doble condición turística y empresarial explica por qué Bogotá mantiene su liderazgo sostenido en la recepción de viajeros extranjeros.

Después aparecen Medellín y Cartagena, dos ciudades que, aunque responden a perfiles distintos de turismo, refuerzan el protagonismo del país en la región. Si bien el informe no desagrega sus cifras individuales, sí confirma que, junto con Bogotá, elevan la participación conjunta de estas tres urbes a más del 91% del total de reservas internacionales.

Colombia se posicionó como el
Colombia se posicionó como el segundo mercado turístico más relevante de América Latina, solo detrás de México y por encima de destinos tradicionales - crédito Piamonte Turismo

Medellín consolidó su imagen como destino urbano innovador, con una agenda activa de congresos, ferias y eventos culturales. Su transformación urbana y su proyección internacional fortalecieron la llegada de viajeros interesados tanto en negocios como en experiencias culturales.

Cartagena, en contraste, continúa posicionándose como el gran referente del turismo vacacional. Su centro histórico, la oferta hotelera y la cercanía con el Caribe la convierten en una parada casi obligatoria para visitantes de Norteamérica y Europa. La ciudad mantiene una alta demanda en temporadas de descanso y viajes en pareja o en grupo.

Más allá de las ciudades receptoras, el análisis también reveló cuáles son los principales mercados emisores. Entre diciembre y mayo, Estados Unidos, España y Brasil concentraron más del 42% de las reservas internacionales hacia Colombia. El dinamismo de algunos países llama la atención.

Medellín sobresale por su oferta
Medellín sobresale por su oferta en eventos, congresos y transformación urbana, fortaleciendo su imagen como destino innovador e internacional - crédito Colprensa

Brasil, por ejemplo, registró un crecimiento del 52%, mientras que España aumentó un 28% y Perú mostró una variación positiva del 15%. Estas cifras sugieren que la conectividad aérea y las estrategias de promoción internacional están teniendo efectos concretos en mercados clave. En cuanto al motivo de viaje, el turismo por placer domina ampliamente la demanda. Cerca del 71% de las reservas corresponden a viajes vacacionales. Le siguen las visitas a amigos y familiares, con un 15%; los viajes en grupo, con alrededor de 7,5%; y finalmente los desplazamientos por negocios, que representan cerca del 6%.

Este comportamiento reafirma el peso del turismo recreativo en el crecimiento reciente, especialmente en ciudades como Cartagena y Medellín. Al mismo tiempo, Bogotá mantiene su relevancia en el segmento corporativo y de eventos, lo que diversifica el perfil de los viajeros que ingresan al país.

En conjunto, las cifras mostraron un sector aéreo internacional en expansión y una concentración territorial marcada. Tres ciudades concentran casi todo el flujo, mientras otras regiones aún tienen espacio para ganar protagonismo. El reto, hacia adelante, será aprovechar ese impulso para distribuir mejor los beneficios del turismo y fortalecer nuevas puertas de entrada al país.

