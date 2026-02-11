“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico cuestiona a Petro por reunión en Córdoba

- crédito Montaje Infobae (Reuters)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre lo ocurrido durante un consejo de ministros convocado por el Gobierno nacional para atender la emergencia invernal en Córdoba y Sucre, en medio de cuestionamientos por la forma en que habrían sido atendidos varios mandatarios locales.

Según se conoció públicamente, algunos alcaldes de municipios impactados por las inundaciones no habrían intervenido directamente en la sesión y habrían permanecido fuera del recinto donde se desarrollaba la reunión ministerial.

Las imágenes difundidas mostraban a varios de ellos ubicados en un corredor mientras avanzaba el encuentro.

De acuerdo con lo publicado por Semana, Federico Gutiérrez reaccionó a la situación y atribuyó lo sucedido a lo que considera una conducta reiterada del presidente frente a las regiones. En sus declaraciones cuestionó el trato brindado a los mandatarios de los municipios afectados por las lluvias.

“La desidia de Petro con los alcaldes de municipios afectados por las inundaciones no es casual. Es algo general. Es un desprecio absoluto por las regiones”, señaló el alcalde de Medellín.

El mandatario local también comparó el episodio con otros escenarios en los que, según expresó, el jefe de Estado ha tenido actitudes distintas frente a otros actores. “Si se tratara de los jefes de estructuras criminales, les hubiera armado tarima para ponerse a su lado y de su lado, como lo hizo en Medellín. Y de las ayudas a los damnificados, nada de nada. Recordemos que sus funcionarios se robaron la unidad de gestión del riesgo”, agregó Fico Gutiérrez.

El consejo de ministros se realizó con el propósito de revisar la situación derivada de las lluvias que afectan a distintos municipios de Córdoba y Sucre. Las precipitaciones han provocado inundaciones y daños en esas zonas, lo que llevó al Gobierno nacional a convocar la reunión de alto nivel.

Según la información conocida, los alcaldes buscaban exponer directamente las condiciones de sus territorios ante el Ejecutivo. Sin embargo, no habrían tenido intervención formal dentro del espacio donde deliberaban el presidente y su gabinete.

Tras las críticas, el presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos y explicó que este tipo de encuentros institucionales cuentan con reglas específicas. El jefe de Estado indicó que el consejo de ministros no corresponde a un foro abierto ni a un espacio de manifestación.

“No hubo mayor reacción sino hasta ahora, pero sí mientras discutíamos aquí. Y es importante porque para eso se hace. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no los recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente también se refirió al objetivo del encuentro y a la competencia del Gobierno nacional frente a la emergencia climática. “Lo que estamos es resolviendo desde el Gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente (…) una situación que indudablemente es grave y que tenemos que no solo analizar; hay ahora quienes dicen que no analicemos, no, nosotros no somos brutos”.

La situación se produjo en el contexto de la temporada de lluvias que ha afectado a varios municipios de la región Caribe. Las inundaciones registradas en Córdoba y Sucre motivaron la activación de instancias nacionales para coordinar la atención de la emergencia.

El intercambio de declaraciones entre el alcalde de Medellín y el presidente se dio después de la difusión de las imágenes relacionadas con la presencia de los alcaldes en el lugar de la reunión ministerial.