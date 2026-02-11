Colombia

Lina Tejeiro confesó el verdadero motivo detrás de sus roces con las madres de sus exparejas: “Nunca he tenido una relación sana”

Durante su paso por el pódcast ’40 Grados’, la actriz abrió su corazón al contar cómo su infancia marcó los patrones sentimentales que repitió y cómo está trabajando en sanar sus heridas emocionales

Guardar
Lina Tejeiro se refirió a
Lina Tejeiro se refirió a la razón por la que sus suegras no la querían - crédito @andyrivera @juanduque @linatejeiro/IG

En una reciente aparición en el pódcast 40 Grados, la actriz Lina Tejeiro abordó de forma inédita la raíz de los conflictos con las madres de sus anteriores parejas, un tema convertido en obsesión para sus seguidores.

Frente a las cámaras, la actriz confesó: “Ninguna [madre de mis novios] me ha querido”, señalando que el motivo tiene menos que ver con actitudes cotidianas y más con los efectos de relaciones marcadas por heridas emocionales profundas.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

Al analizar por qué este patrón se ha repetido sistemáticamente en su vida sentimental, Tejeiro reconoció al conductor Cristian Pasquel que ha alcanzado cierta madurez emocional para comprender el fondo del problema:

“Obviamente yo creo que para ninguna mamá está bien ni le da gusto ver a sus hijos sufrir. Y al igual que mi mamá no ha querido a muchos de mis novios porque me ha visto llorar durante todas mis relaciones, las mamás de mis novios han visto sufrir a sus hijos en la relación conmigo”.

Andy Rivera fue una de
Andy Rivera fue una de las relaciones más comentadas de Lina Tejeiro - crédito @andyrivera/IG

La intérprete fue más allá, admitiendo nunca haber experimentado una relación libre de toxicidad y responsabilizando su propio historial emocional: “Yo creo que conscientemente nunca he tenido una relación sana”, expresó Lina Tejeiro a 40 Grados.

Este entorno, matizó, no solo afectó su vínculo con sus parejas, sino que también erosionó su relación con las familias de estos, especialmente con sus exsuegras, quienes presenciaron de forma directa el sufrimiento de sus hijos.

Ante las preguntas directas de Pasquel acerca del origen de tales relaciones, Tejeiro no dudó en asumir su parte de responsabilidad: “No, porque yo tengo... por ambos, porque finalmente, si tú estás herido, atraes personas heridas. Sí. Y yo me sentía muy herida y creo que no, aquí no voy a responsabilizar a nadie, creo que no es culpa de mis papás, pero en mi crecimiento, pues me hizo falta mucho tal vez mi figura paterna, porque mi papá en su momento no pudo estar presente".

Ambos artistas fueron pareja de
Ambos artistas fueron pareja de la actriz Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

La actriz también reconoció que gracias a haber sanado las heridas que tenía con su papá y que es alguien presente en su vida, este tipo de situaciones con sus ex han cambiado a pesar de llevar tres años soltera.

“Hoy en día es un papá muy presente y trata de estar presente todo el tiempo en mi vida, pero en algún momento de mi vida, sobre todo en mi niñez, estuvo muy ausente y eso marcó en mí alguna herida que hacía que me refugiara en mis relaciones”, reconoció Lina Tejeiro al pódcast.

Esta carencia, asumió la actriz, derivó en patrones de comportamiento repetitivos, donde buscaba inconscientemente suplir esa figura paterna en sus vínculos amorosos: “Y repitiera patrones tratando de refugiar o encontrar esa persona paterna en mis relaciones”, confesó Lina Tejeiro en conversación con Pasquel.

Juan Duque se enamoró de
Juan Duque se enamoró de Lina Tejeiro, pero aun así pusieron fina su relación - crédito @juanduque/Instagram

Además, admitió tendencias controladoras y de búsqueda de conflicto: “Yo era de revisar celulares, yo era de armar escándalo, yo era de rebuscar en medio de la tranquilidad, para mí no era normal que todo estuviera tan tranquilo”, añadió la actriz.

La autocrítica marcó el cierre de su testimonio. Al destacar la relevancia de sanar antes de buscar nuevas relaciones, Lina Tejeiro subrayó: “Yo creo que el mensaje es por ahí. Primero sanen las heridas que tengan. Si se sienten en una relación tóxica por ustedes o por esa persona, traten de encontrar cuál es la herida de ambos para sanar y poder tener una relación completamente sana”, recomendó Lina Tejeiro a 40 Grados.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente algunos internautas recordaron que esa fue la razón por la que nunca pudo regresar con Andy, la mamá del artista lo habría impedido en repetidas ocasiones por el dolor que le generaba ver a su hijo sufriendo en la relación con la actriz.

Temas Relacionados

Lina TejeiroCristian PasquelRelaciones Lina TejeiroExparejas Lina TejeiroColombia-EntretenimietoColombia-Noticias

Más Noticias

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

Ante la crisis que atraviesa el departamento por las inundaciones, el paisa se sumó a las campañas de solidaridad con una transmisión especial. El influenciador aseguró que las donaciones se transformarán en productos básicos para las familias más golpeadas por la emergencia

Westcol transmitirá en vivo durante

La Corte Suprema lo dejó claro: la infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente

El alto tribunal dejó en firme el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos compañeras permanentes simultáneas y advirtió que la seguridad social no puede convertirse en un “instrumento inquisidor moral”

La Corte Suprema lo dejó

El ministro de Defensa confirmó y explicó el intento de asesinato contra Gustavo Petro en un helicoptero rumbo a Córdoba: fue el narcotráfico

El titular de Defensa instó a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante a la línea de denuncias habilitada

El ministro de Defensa confirmó

Petro pausó el Consejo de Ministros sobre inundaciones en Córdoba para cuestionar la ausencia de un funcionario: “Es un irresponsable”

El mandatario sostuvo que contaba con el informe del encargado de la Unidad de Victimas

Petro pausó el Consejo de

Petro retiró al general Edwin Urrego tras señalarlo de un presunto complot en su contra: “Llenar mi carro de narcóticos”

La medida se tomó luego de informes de inteligencia que señalaban la intención de afectar un encuentro internacional entre Colombia y Estados Unidos

Petro retiró al general Edwin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Westcol transmitirá en vivo durante

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Deportes

Luis Suárez prende las alarmas

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”