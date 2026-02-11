Lina Tejeiro confesó el verdadero motivo detrás de sus roces con las madres de sus exparejas: “Nunca he tenido una relación sana”

Lina Tejeiro se refirió a la razón por la que sus suegras no la querían - crédito @andyrivera @juanduque @linatejeiro/IG

En una reciente aparición en el pódcast 40 Grados, la actriz Lina Tejeiro abordó de forma inédita la raíz de los conflictos con las madres de sus anteriores parejas, un tema convertido en obsesión para sus seguidores.

Frente a las cámaras, la actriz confesó: “Ninguna [madre de mis novios] me ha querido”, señalando que el motivo tiene menos que ver con actitudes cotidianas y más con los efectos de relaciones marcadas por heridas emocionales profundas.

Al analizar por qué este patrón se ha repetido sistemáticamente en su vida sentimental, Tejeiro reconoció al conductor Cristian Pasquel que ha alcanzado cierta madurez emocional para comprender el fondo del problema:

“Obviamente yo creo que para ninguna mamá está bien ni le da gusto ver a sus hijos sufrir. Y al igual que mi mamá no ha querido a muchos de mis novios porque me ha visto llorar durante todas mis relaciones, las mamás de mis novios han visto sufrir a sus hijos en la relación conmigo”.

Andy Rivera fue una de las relaciones más comentadas de Lina Tejeiro - crédito @andyrivera/IG

La intérprete fue más allá, admitiendo nunca haber experimentado una relación libre de toxicidad y responsabilizando su propio historial emocional: “Yo creo que conscientemente nunca he tenido una relación sana”, expresó Lina Tejeiro a 40 Grados.

Este entorno, matizó, no solo afectó su vínculo con sus parejas, sino que también erosionó su relación con las familias de estos, especialmente con sus exsuegras, quienes presenciaron de forma directa el sufrimiento de sus hijos.

Ante las preguntas directas de Pasquel acerca del origen de tales relaciones, Tejeiro no dudó en asumir su parte de responsabilidad: “No, porque yo tengo... por ambos, porque finalmente, si tú estás herido, atraes personas heridas. Sí. Y yo me sentía muy herida y creo que no, aquí no voy a responsabilizar a nadie, creo que no es culpa de mis papás, pero en mi crecimiento, pues me hizo falta mucho tal vez mi figura paterna, porque mi papá en su momento no pudo estar presente".

Ambos artistas fueron pareja de la actriz Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

La actriz también reconoció que gracias a haber sanado las heridas que tenía con su papá y que es alguien presente en su vida, este tipo de situaciones con sus ex han cambiado a pesar de llevar tres años soltera.

“Hoy en día es un papá muy presente y trata de estar presente todo el tiempo en mi vida, pero en algún momento de mi vida, sobre todo en mi niñez, estuvo muy ausente y eso marcó en mí alguna herida que hacía que me refugiara en mis relaciones”, reconoció Lina Tejeiro al pódcast.

Esta carencia, asumió la actriz, derivó en patrones de comportamiento repetitivos, donde buscaba inconscientemente suplir esa figura paterna en sus vínculos amorosos: “Y repitiera patrones tratando de refugiar o encontrar esa persona paterna en mis relaciones”, confesó Lina Tejeiro en conversación con Pasquel.

Juan Duque se enamoró de Lina Tejeiro, pero aun así pusieron fina su relación - crédito @juanduque/Instagram

Además, admitió tendencias controladoras y de búsqueda de conflicto: “Yo era de revisar celulares, yo era de armar escándalo, yo era de rebuscar en medio de la tranquilidad, para mí no era normal que todo estuviera tan tranquilo”, añadió la actriz.

La autocrítica marcó el cierre de su testimonio. Al destacar la relevancia de sanar antes de buscar nuevas relaciones, Lina Tejeiro subrayó: “Yo creo que el mensaje es por ahí. Primero sanen las heridas que tengan. Si se sienten en una relación tóxica por ustedes o por esa persona, traten de encontrar cuál es la herida de ambos para sanar y poder tener una relación completamente sana”, recomendó Lina Tejeiro a 40 Grados.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente algunos internautas recordaron que esa fue la razón por la que nunca pudo regresar con Andy, la mamá del artista lo habría impedido en repetidas ocasiones por el dolor que le generaba ver a su hijo sufriendo en la relación con la actriz.