Colombia

Lina Garrido le contestó a Petro tras señalarlo de pasear “con la moza (o el mozo)” en Gorgona: “A mí tampoco me interesa usted en temas sexuales”

La representante a la Cámara no se quedó callada luego de la respuesta que le dejó el jefe de Estado, en el tercer round virtual entre ambos por cuenta de un video que causó polémica y que se compartió en redes sociales, en la que aparece Gustavo Petro junto a otra persona

La grabación provocó comentarios en
La grabación provocó comentarios en contra hacia el presidente por parte de varios dirigentes políticos de oposición, entre ellos la representante Garrido - créditos @linamariagarridooficial/IG | @gustavopetrourrego/IG | red social X

El cruce de mensajes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido (Cambio Radical), dejó un nuevo round virtual la mañana del miércoles 11 de febrero de 2026.

Esta vez por cuenta de la respuesta que le dejó la congresista al jefe de Estado, y en relación al sonado viaje que el mandatario realizó a la isla de Gorgona.

La circulación de un video en el que se observa al presidente Gustavo Petro en la Isla Gorgona —en compañía de una mujer cuya identidad no ha sido confirmada— desató una ola de especulaciones y críticas sobre su vida personal y sus preferencias sexuales.

A través de sus redes sociales, el mandatario optó por confrontar las acusaciones y defender su derecho a la privacidad, además de negar cualquier hostilidad hacia la diversidad sexual.

Esta controversia se da en medio de la emergencia invernal en Córdoba, donde las inundaciones y el desborde de ríos afectan gran parte del departamento.

Por tal razón, y en una respuesta extensa dirigida a la representante Garrido, Petro afirmó: “No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ni me interesa averiguarlas, no me interesa que si usted es homosexual, heterosexual, o ambas cosas o asexual”, escribió Petro desde su cuenta de X el lunes 10 de febrero de 2026.

Con ese mensaje en X,
Con ese mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a la representante Lina María Garrido y contó algunas de sus preferencias - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado apuntó que, aunque Garrido insinúa lo contrario, él no mantiene interés alguno en indagar sobre la orientación de otros.

“Si usted, Lina, me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me interesa para nada. No me hace inteligente la ignorancia, y punto”, añadió Petro en la réplica a Garrido.

Esto llevó a que en un nuevo pronunciamiento, Garrido afirmara: “Primero que todo, a mí tampoco me interesa usted en temas sexuales, gas!!”

Pero las palabras de la congresista subieron de tono, al mencionar sobre el presidente de Colombia: “Se nota que usted es #temblón, impotente y patea con ambas: con la izquierda en #Colombia y #Panamá, y con la derecha en Estados Unidos, cuando se arrodilla ante #Trump”.

Esta fue la respuesta que
Esta fue la respuesta que Garrido le dejó a Petro el miércoles 11 de febrero - crédito @linamariagarri1/X

La arremetida de Garrido no paró ahí. Seguido a lo anterior detalla: “Segundo, trate de ser más preciso al escribir. Esto no es uno de sus fracasados consejos de ministros”.

Como si fuera una batalla de freestyle, en las últimas líneas, Garrido dice: “Y tercero, si usted @petrogustavo trata con tanto #desprecio al departamento donde nació (Córdoba), donde están enterrados sus abuelos, donde tuvo su primera novia, donde tuvo su primer hijo y donde su hijo se crio, etcétera, etcétera, no me imagino el desprecio que debe sentir por el resto de #Colombia: Con razón estamos tan jodidos!!”

Y como ñapa, la representante a la Cámara dejó estas palabras: “Nota: ¡se ve espectacular en la foto #preso, que se tomó en la Isla Gorgona!"

El intercambio ganó visibilidad el mismo martes 10 de febrero, cuando Garrido utilizó palabras despectivas para cuestionar la presencia de Petro en la isla mientras Córdoba enfrentaba la crisis climática.

La congresista preguntó en redes sociales: “¿En serio no encontraron una mejor excusa para taparle a Petro que estaba de paseo con la moza (o el mozo), mientras la gente del departamento de Córdoba suplicaba ayuda en medio de la tragedia?”, en respuesta a un mensaje del gerente de Rtvc, Hollman Morris.

Por su parte, Petro hizo también referencia a sus preferencias personales, y añadió al cruce de mensajes: “En cuanto a mí, me parece que queda bien claro qué me gusta. Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la representante Lina María Garrido le lanzó varias pullas a Gustavo Petro y su vida personal - crédito @LinaMariaGarri1/X

El jefe de Estado extendió la reflexión sobre su vínculo con Córdoba, señalando su profundo interés por la situación social y ambiental en la región.

“Me interesa mucho Córdoba y su tragedia, y sé de dónde vienen y quiénes la causan: dueños del petróleo del mundo y dueños del agua en Colombia”, escribió el mandatario, que aprovechó el momento para viajar en el tiempo y evocar su historia familiar que lo une al departamento, mencionando la vida de sus abuelos en Ciénaga de Oro y San Pelayo, el origen de su padre en Cereté y sus primeras relaciones personales en la zona.

“La intensidad de estos momentos y sentimientos, en un sábado o en domingo de trabajo, me hace abrazar a quienes quiero, y dejo que el pensamiento estúpido se estrelle contra las piedras. Triste el pueblo que se representa por esta tristeza de pensamiento”, cerró Petro.

