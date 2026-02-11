Colombia

Este fue el conmovedor mensaje de joven promesa que se destacó en un torneo de fútbol en Chocó: “Primera vez que tengo mucha plata en mi mano”

El menor que integra el equipo de formación Los Payes no solo se consagró como goleador, sino que también obtuvo el título del torneo junto a sus compañeros

El menor busca llegar a
El menor busca llegar a ser jugador profesional en el fútbol colombiano - crédito red social Facebook / Copa Colonia

Un video que se volvió viral en las redes sociales dejó un testimonio que generó conversación entre los internautas, quienes celebraron la respuesta de uno de los pequeños futbolistas en un torneo aficionado realizado en Quibdó, Chocó (Pacífico colombiano).

El menor, seleccionado como una de las figuras del torneo Copa Colonia, disputado del 2 al 7 de febrero de 2026, y además campeón y goleador con su equipo Los Payes (club de formación), conmovió a los internautas con las declaraciones que ofreció a un periodista de un medio regional tras consagrarse como una de las jóvenes promesas del certamen aficionado.

La respuesta sobre qué iba a hacer con el premio en efectivo que recibió dejó a más de uno sorprendido en redes.

Y es que el reportero inicia la transmisión preguntándole al infante: “Goleador y campeón de esta Copa Colonia en su cuarta versión. ¿Cómo te sientes en esta tarde de hoy?"

“Muy bien, gracias a Dios. Estoy contento. Primera vez que tengo mucha plata en mi mano”, afirma el menor de edad, al mostrar un pequeño sobre de manila con un fajo de billetes.

Por este motivo, el periodista le dijo al niño futbolista: “¿Qué vas a hacer con tanta plata en tus manos?“

En ese momento, y teniendo clara su respuesta desde antes de que le hicieran el comentario, el goleador afirmó: “No, se la voy a mandar a mi mamá. Ella es la que me está apoyando aquí en este proceso”.

Las palabras del joven que sueña con ser futbolista profesional conmovieron el reporte, que quiso salir de la duda: “¿Y dónde está tu mamá en estos momentos?"

“En el Medio Atrato”, dijo el menor, al referirse a una subregión del Chocó.

La respuesta del menor que busca llegar al profesionalismo, y que se desempeña en el equipo Los Payes (de Quibdó), dejó a más de un usuario conmovido en redes, y elevó los deseos de que logre su sueño - crédito red social Facebook

Este momento quedó para el recuerdo y tomó más valor luego de que el comunicador siguiera en busca de respuesta, al consultarle al menor: “¿Qué significa este título para ti?"

“No, una copa muy importante. Le doy gracias, muchas gracias a Los Paye, por la oportunidad de estar en el equipo”.

En la parte final de la charla, y al averiguar qué viene ahora para el menor, el pequeño con actitud confiada le dijo: “Vienen otros torneos ahí, también vamos a seguir ganando”.

Pero lo que más dejó muestras de apoyo para que la carrera de futbolista profesional del joven chocoano prospere fue el momento en el que periodista pidió saber el nombre de la mamá al goleador: ¿Y cómo se llama esa mamá que... le vas a mandar esa platica?" A esto el campeón respondió “Maolina Mosquera”.

“Entonces, señora Maolina, prepárese, que su hijo le va a mandar un dinero por ser el goleador de este torneo de la Copa Colonia”, agrega el comunicador, que fue interrumpido por un comentario del joven que le puso el toque de humor a la situación, pero deja en evidencia los serios problemas de inseguridad u orden público.

“Si no se me lo roban por ahí, por el camino”, termina el niño, que cierra la entrevista en medio de las risas.

