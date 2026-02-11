Dos policías resultaron heridos durante patrullaje de control en Medellín: esto se sabe

Policías de Medellín resultan heridos tras intento de asesinato durante control de rutina a motocicleta sospechosa en Aranjuez - crédito Captura video

El ataque a dos policías de Medellín mientras patrullaban en el sector de Aranjuez dejó a ambos uniformados heridos y desencadenó una rápida reacción policial que culminó en la captura de los agresores.

La agresión ocurrió cerca de las 9:40 p. m. del martes 10 de febrero, cuando los agentes intentaron realizar un procedimiento de rutina a una motocicleta sospechosa.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los agentes detuvieron una motocicleta sospechosa en la carrera 47 con calle 69.

Según relató el alcalde Federico Gutiérrez, la situación se tornó violenta cuando “al hacer la señal de pare a una moto sospechosa para un procedimiento de rutina, el parrillero disparó un arma y abrió fuego contra los uniformados, dejándolos heridos”.

El atacante fue neutralizado y detenido, mientras que el joven de 19 años que conducía la moto también quedó a disposición de la Fiscalía - crédito @FicoGutierrez/X

El agresor intentó huir tras disparar contra los policías, pero la respuesta de los uniformados y la colaboración ciudadana permitieron su neutralización y la captura del conductor de la motocicleta, un joven de 19 años.

Gutiérrez precisó en su cuenta de X: “Nuestros policías reaccionaron de manera inmediata y valiente. Lograron neutralizar al agresor y capturar al conductor de la moto, gracias al apoyo ciudadano”.

En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, munición y un arma neumática. El alcalde destacó que “el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía”, reforzando así la respuesta judicial ante estos ataques.

Los dos policías heridos fueron llevados a un centro médico para valoración y tratamiento. Federico Gutiérrez expresó su apoyo a los afectados: “Hoy nuestros dos uniformados reciben atención médica, uno de ellos entrará en el transcurso de la mañana a cirugía. A ellos, todo nuestro respaldo y reconocimiento, son unos héroes”.

El alcalde Federico Gutiérrez destaca la valentía y reacción inmediata de los uniformados para controlar la situación - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario resaltó la valentía del personal policial y reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad: “En Medellín no vamos a retroceder frente a la delincuencia. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida y la seguridad de nuestra gente”.

Furioso hombre agredió a un policía en Bogotá: en video quedó como rompió el espejo de una patrulla y le pegó en la cara al uniformado

La captura de un hombre de 27 años en Suba, Bogotá, generó una fuerte reacción por parte de la Policía Nacional, luego de que el detenido protagonizara un ataque violento contra un agente y causara daños a un vehículo oficial.

El incidente, ampliamente difundido en redes sociales, dejó en evidencia la gravedad de la agresión y la rápida intervención policial.

Las imágenes que circularon en plataformas digitales mostraron el momento en que el hombre se acercó al lado del conductor de una camioneta institucional y golpeó con fuerza uno de los espejos, empleando un tono elevado al dirigirse al ocupante.

Capturado por agredir a un uniformado de Policía en Bogotá - crédito Mebog

En cuestión de segundos, el uniformado descendió del vehículo para intentar calmar la situación, pero fue recibido con varios golpes en el rostro.

La presencia de ciudadanos en el lugar no impidió que el agresor continuara con su actitud hostil. Un testigo trató de intervenir, mientras una compañera del uniformado intentaba controlar el enfrentamiento bajo la mirada de quienes transitaban por la zona. El control definitivo de la situación solo fue posible tras la llegada de refuerzos, quienes lograron reducir y detener al responsable en el sitio.

La Policía Nacional calificó el episodio como una acción de “intolerancia y de manera agresiva y temeraria”. Según el comunicado oficial, el detenido embistió contra el vehículo institucional y agredió físicamente al agente, quien sufrió lesiones en el rostro como resultado del ataque.

El procedimiento policial incluyó la inmediata aprehensión del agresor, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ciudadano deberá responder por cargos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado, amenazas e intimidación.