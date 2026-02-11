Daniel Briceño y Gabriel Calle, hermano del detenido expresidente de la Cámara Andrés Calle, se agarraron en las redes: esto se dijeron

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se enfrascó en un fuerte enfrentamiento mediático con Gabriel Calle Aguas, diputado de Córdoba y hermano del capturado exrepresentante a la Cámara Andrés Calle Aguas - crédito @danielbricen/Instagram - @gabrielcalleoficial/Instagram

En un fuerte cruce de mensajes que se registró en las redes sociales, Daniel Briceño, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, y Gabriel Calle Aguas, hermano del detenido expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, se lanzaron graves acusaciones en torno a presuntos vínculos con hechos de corrupción y antecedentes judiciales de familiares y figuras políticas asociadas a ambos; lo que calentó la jornada del miércoles política del 11 de febrero.

El primer pronunciamiento de Briceño, que señaló de manera directa a Gabriel Calle y a su hermano, el excongresista Andrés Calle, por supuestos nexos con casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “No olvidar que (Gustavo) Petro es un aliado del capturado Andrés Calle, uno de los protagonistas de la corrupción en la Ungrd y en el departamento de Córdoba”, expresó el exconcejal de Bogotá y candidato al legislativo.

Este fue el mensaje en la red social X publicado por el exconcejal Daniel Briceño que desató el cruce de mensaje en las redes sociales con el diputado de Córdoba Gabriel Calle Aguas, hermano del capturado expresidente de la Cámara Andrés Calle - crédito @danielbricen/X

Ante estas acusaciones, Calle Aguas respondió con una crítica directa a Briceño y al Centro Democrático, del que hace parte el joven político. “A este idiota se le olvida que el hermano de su jefe político está CONDENADO por una masacre (12 apóstoles). Con eso tú calladito. Pedazo inservible. Bruto hasta para usar el Secop, el propio engaña bobos”, expresó el asambleísta cordobés, que hizo referencia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, en un segundo mensaje, Briceño defendió su gestión y la de su familia, negando cualquier proceso judicial en su contra. “Oiga, yo no tengo ningún proceso por corrupción y mucho menos mi familia. Su hermano está en la cárcel investigado por el robo a la UNGRD y su papá está procesado por irregularidades en contratación”, afirmó el aspirante al órgano cameral, quien también acusó a la familia Calle Aguas de ser “el cáncer de Córdoba y el país”.

En otro de los apartes de este enfrentamiento en las redes sociales, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño arremetió contra Gabriel Calle Aguas, hermano del expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas - crédito @danielbricen/X

El fuerte cruce de señalamientos entre Daniel Briceño y Gabriel Calle Aguas

La discusión subió de tono cuando Gabriel Calle Aguas reiteró que tampoco enfrenta procesos por corrupción y defendió el principio de presunción de inocencia. “Yo tampoco tengo procesos por corrupción y no juzgo a quien los tiene mientras no esté condenado. En Colombia existe la presunción de inocencia, porque para abrir un proceso solo basta que te denuncien”, sostuvo el político, asociado al partido Liberal, que en 2022 respaldó al hoy presidente.

Además, increpó al excabildante distrital sobre la experiencia política de su familia y volvió a cuestionar la trayectoria del Centro Democrático. “Tú eres un payaso que solo ha engañado tontos, señalar a todos de corruptos por contratar es fácil, lo difícil es gobernar. Te recuerdo que perteneces a un partido donde han sido condenados Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, muchos congresistas”, señaló Calle Aguas.

Con esta extensa publicación, Gabriel Calle Aguas, diputado de Córdoba, le salió al paso al exconcejal de Bogotá Daniel Briceño - crédito @GabrielCalleA/X

Y agregó: “Tu jefe fue privado de la libertad, condenado, luego absuelto, hoy continúa su proceso. Su hermano Santiago condenado por una masacre (12 apóstoles). El cáncer de Colombia son personas como tú que no hacen nada por la gente y solo se dedican a señalar a quienes no pertenecen a una secta política llamada Centro Democrático a la cual Colombia ya no quiere ver más en el poder”. Así se fue encendiendo la discusión en torno a uno y otro.

En medio del cruce de acusaciones, el diputado insistió en su postura respecto a la familia Calle Aguas y el impacto de su gestión en Córdoba. “Lastima que no gobernaras porque la centro-izquierda volverá a derrotarlos en las urnas, porque tienes una cara de ladrón única, tú administrando al año estás preso”, dijo Gabriel Calle. “Eres un lagarto que no ha pisado Córdoba y señala a todos los políticos de mi departamento como bandidos. Irresponsable y payaso“, insistió.

A lo que Briceño respondió: “El clan CALLE - AGUAS es el cáncer de Córdoba, lo diré siempre”, al recordar la presunta participación del excongresista, expresidente de la Cámara entre 2023 y 2024, en el hecho de corrupción más grande en el Gobierno Petro. Y por el que el exparlamentario se encuentra privado de la libertad, pues ha sido señalado de haber recibido un soborno de $1.000 millones, en efectivo, a cambio de facilitar los proyectos del Ejecutivo.