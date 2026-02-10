Hombre que golpeaba a su papá y le lanzaba comida hirviendo fue capturado

La ciudadanía pide que al criminal le caiga todo el peso de la ley por atacar a su padre de una forma tan brutal - crédito Colprensa

Un hombre de 47 años fue capturado en el barrio Santa Rita, ubicado en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), por su presunta responsabilidad en reiteradas agresiones físicas, verbales y psicológicas contra su padre, un adulto mayor de 75 años.

Las autoridades iniciaron un proceso judicial formal en su contra bajo el cargo de violencia intrafamiliar agravada, ante la cantidad de actos de violencia que el criminal cometió en contra de su propio padre, sin importar que se trataba de un adulto mayor en estado de indefensión.

La presentación del escrito de acusación estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el caso quedó en manos de un juez de control de garantías que se encargará de determinar la condena en contra del señalado agresor de su propio padre.

Entre tanto, el reporte oficial confirmó que la investigación fue desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que documentó una serie de conductas violentas desde agosto de 2022, que se extendieron por años.

Los registros oficiales detallan que, en la primera ocasión conocida, el detenido habría golpeado y amenazado de muerte a su padre mientras este atendía a la madre enferma. Además, se indicó que en septiembre de 2022, arrojó una taza de café caliente en las piernas del adulto mayor ocasionándole lesiones por causa del líquido que estaba hirviendo.

Además, se confirmó que las agresiones continuaron en julio de 2024, cuando le lanzó comida al rostro, lo agredió físicamente y le causó lesiones en un pie con un objeto contundente, una piedra con la que le propinó fuertes golpes. Posteriormente, habría expulsado al adulto mayor de la vivienda familiar, sin importar lo que le podría pasar en la calle después de tener tantas lesiones en su cuerpo.

El episodio más grave, según la investigación, se presentó en septiembre de 2025. En esa ocasión, el sujeto le habría propinado una golpiza a su padre utilizando un garrote, zapatos y una piedra, ocasionándole heridas de consideración en diversas partes del cuerpo.

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif) consideró que la gravedad y persistencia de estos hechos justificaban la formalización de la acusación y la adopción de medidas judiciales.

Ante este preocupante panorama y con el fin de proteger la integridad del adulto mayor, las autoridades ordenaron una medida de aseguramiento en centro carcelario para el capturado, que permanecerá bajo custodia mientras el proceso avanza y la justicia establece responsabilidades.

Alerta por los casos de violencia intrafamiliar

Este no es el único caso ocurrido recientemente, pues un hombre de 28 años fue detenido en el barrio Isla de Cuba de Magangué, Bolívar, tras agredir a su abuela, madre y hermano menor el 29 de agosto de 2025. La Policía de Bolívar identificó al agresor como Yannyher José Chávez Simanca, que enfrenta cargos luego de protagonizar uno de los episodios de violencia intrafamiliar más severos reportados en la región.

La razón detrás del ataque fue la negativa de sus familiares a entregarle dinero, que, según las autoridades, presuntamente sería utilizado para comprar estupefacientes. El 11 de noviembre de 2025 se determinó la situación procesal del implicado.

Ante este caso se pronunció el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, que se refirió al valor del trabajo colaborativo de las unidades judiciales y de infancia, asegurando lo siguiente: “Esta captura es resultado del trabajo articulado entre las unidades judiciales y de infancia, y demuestra el compromiso de la Policía Nacional por proteger la vida y la integridad de cada miembro de la familia colombiana”.

Actualmente, el señalado agresor permanece bajo custodia, a la espera de que un juez de Control de Garantías defina su situación judicial durante las audiencias preliminares.