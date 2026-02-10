En video: accidente múltiple en el Alto de la Línea deja motos y camiones destruidos entre Calarcá y Cajamarca

Las imágenes muestran cómo una tractomula impactó a otros vehículos en un tramo reducido a un solo carril, en el sector de Itaic. - crédito @Mi_carro_Yyo/X

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes 9 de febrero de 2025 en el Alto de La Línea, dejando al menos cinco vehículos completamente destruidos, varios lesionados y el cierre total de la vía que comunica a Calarcá (Quindío) con Cajamarca (Tolima).

El siniestro ocurrió sobre las 9:00 de la noche, a la altura del sector de Itaic, jurisdicción del municipio de Cajamarca, en un tramo donde actualmente se realizan obras de mantenimiento, lo que reduce el paso a un solo carril y obliga a los vehículos a transitar a baja velocidad.

Un video compartido en redes sociales muestra el instante en que se produce el accidente. En las imágenes se observa cómo, mientras varios vehículos avanzaban lentamente por el carril habilitado, una tractomula aparece a alta velocidad y impacta violentamente a otro vehículo, llevándose por delante al resto.

Según las imágenes, el conductor del tractocamión no habría logrado frenar, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de un fallo mecánico o una falla en el sistema de frenado, hipótesis que será evaluada durante la investigación.

Dos motocicletas y varios camiones terminaron con daños totales tras el fuerte choque registrado entre Calarcá y Cajamarca. - crédito @Mi_carro_Yyo/X

Vehículos involucrados quedaron en pérdida total

De acuerdo con la información de Blu Radio, en el accidente estuvieron involucrados dos motocicletas, un tractocamión, un camión cisterna y un vehículo tipo turbo, todos los cuales resultaron gravemente afectados. En el lugar se evidenció total destrucción, con restos de metal esparcidos sobre la vía y daños estructurales severos en los automotores.

De manera casi milagrosa, un vehículo particular logró salir ileso, pasando a escasos metros del impacto principal, lo que evitó que el número de afectados fuera mayor.

Cierre total de la vía y atención de emergencia

Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total del corredor vial en ambos sentidos, lo que generó largas filas de vehículos y obligó a desviar el tránsito hacia rutas alternas.

Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima, confirmó la situación y explicó que se activaron todos los protocolos de atención:

“En este momento se reporta cierre total en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y el levantamiento del siniestro”, indicó el funcionario según informo Blu Radio.

Al lugar llegaron unidades de Policía de Tránsito, bomberos, ambulancias y organismos de socorro, quienes atendieron a las personas lesionadas y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.

El choque múltiple ocurrido en la noche del lunes en el sector de Itaic obligó al cierre total de la vía que conecta a Quindío y Tolima. - crédito @Mi_carro_Yyo/X

Lesionados, pero sin víctimas fatales confirmadas

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de personas heridas, ni tampoco se ha informado sobre víctimas fatales. Sin embargo, testigos en la zona aseguraron que varias personas habrían resultado lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.

Las autoridades insistieron en que será el reporte oficial el que confirme la magnitud real del siniestro, una vez finalicen las labores de atención y verificación en el lugar.

Llamado a tomar rutas alternas

Ante el cierre del corredor vial, las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para que eviten transitar por el Alto de La Línea y utilicen como vía alterna el corredor Fresno, teniendo en cuenta el aumento del flujo vehicular y las condiciones propias de esa ruta.

Asimismo, recomendaron mantener la calma, respetar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes mientras se restablece la movilidad en este importante eje vial que conecta el centro del país con el suroccidente colombiano.

Tras el impacto, equipos de emergencia atendieron a los involucrados y aseguraron la zona, mientras se retiraban los vehículos afectados. - crédito captura de video

Investigación en curso

Finalmente, las autoridades anunciaron que ya se adelanta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, evaluar posibles fallas mecánicas y establecer responsabilidades. El análisis del video será clave para esclarecer si hubo exceso de velocidad, fallas técnicas o condiciones externas que influyeron en este grave choque múltiple.

Mientras tanto, el Alto de La Línea permanece bajo vigilancia, a la espera de que se retiren los vehículos siniestrados y se habilite nuevamente el paso de forma segura.