Colombia

Consejo de Estado rechaza demanda contra resolución que inscribió comité promotor de la Asamblea Constituyente

El alto tribunal concluyó que la decisión de la Registraduría solo verificó requisitos formales y no resolvió el fondo de la iniciativa, por lo que se trata de un acto de trámite que no puede ser objeto de control judicial y permite que el proceso de recolección de firmas continúe

Guardar
El comité promotor continuará con
El comité promotor continuará con la recolección de firmas para impulsar la iniciativa, tras la decisión del Consejo de Estado. - crédito @petrogustavo/X

El Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad presentada contra la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, mediante la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió el comité promotor de una iniciativa legislativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta, en un auto de ponente fechado el 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con el alto tribunal, el acto administrativo demandado no resuelve el fondo del asunto, sino que se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley 1757 de 2015 para la inscripción de un comité promotor, razón por la cual se trata de un acto de mero trámite, que no puede ser objeto de control judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Registraduría solo verificó requisitos formales

En su análisis, el Consejo de Estado precisó que la Registraduría no avaló ni negó la viabilidad constitucional o legal de la iniciativa, ni mucho menos tomó una decisión definitiva sobre la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Su actuación se limitó a constatar aspectos como la identificación de los ciudadanos promotores, la designación de un vocero y la presentación del proyecto de articulado, tal como lo exige la ley.

“El acto demandado es de mero trámite, no susceptible de ser controlado judicialmente”, explicó el alto tribunal, al reiterar que su competencia se activa únicamente frente a actos administrativos que culminan una actuación administrativa, lo cual no ocurre en este caso.

Registraduría Nacional del Estado Civil
Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la inscripción del comité promotor al verificar únicamente los requisitos formales exigidos por la ley. - crédito Colprensa

El demandante y sus argumentos

La demanda fue interpuesta por Josías Fiesco Agudelo, quien sostenía que la Registraduría habría dado trámite a lo que, en su concepto, era un verdadero proceso de reforma constitucional, bajo la figura de una iniciativa legislativa ciudadana. Según el demandante, el proyecto presentado por el comité promotor definía de manera detallada la composición, reglas, límites y funcionamiento de una eventual Asamblea Constituyente, lo que sería competencia exclusiva del Congreso de la República.

No obstante, el despacho concluyó que la Resolución 1117 no produce efectos jurídicos definitivos, pues no decide sobre la legalidad, constitucionalidad o procedencia de la iniciativa, sino que apenas marca el inicio del procedimiento previsto en la ley para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

El trámite apenas comienza

El Consejo de Estado recordó que la inscripción del comité promotor no agota el procedimiento, sino que da paso a una serie de etapas posteriores, como la recolección de firmas, la verificación de los apoyos ciudadanos y la revisión de los informes contables.

La resolución demandada no culmina la actuación administrativa y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo pasible de control judicial”, señaló el auto, al advertir que solo las decisiones que pongan fin al procedimiento podrían ser demandadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

En ese sentido, el tribunal explicó que, si el comité promotor no logra reunir el número de firmas exigido dentro del plazo legal, la propuesta deberá ser archivada, tal como lo establece la normativa vigente. En cambio, si supera esa etapa, la iniciativa se convertirá en un proyecto de ley que deberá ser debatido en el Congreso, instancia que tendrá la palabra final.

Consejo de Estado concluyó que
Consejo de Estado concluyó que la resolución demandada es un acto de trámite y no susceptible de control judicial. - crédito Colprensa

Una iniciativa con respaldo político

La resolución cuestionada permitió la inscripción de un comité promotor integrado por dirigentes sociales, sindicales, étnicos y políticos, encabezado por el líder indígena Armando Custodio Wouriyú.

Aunque desde el Gobierno nacional se ha insistido en que se trata de una iniciativa de origen ciudadano, el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a la posibilidad de una Asamblea Constituyente en varios de sus discursos, al señalar que un “gran acuerdo nacional” podría consolidarse a través de ese mecanismo.

Además, la iniciativa cuenta con el respaldo de sectores del Ejecutivo, incluido el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico en el país.

Por qué se rechazó la demanda

Finalmente, el Consejo de Estado concluyó que la demanda debía ser rechazada, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, al tratarse de un acto administrativo que no pone fin a una actuación administrativa ni bloquea el procedimiento.

La inscripción del comité promotor no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”, enfatizó el alto tribunal, al reiterar que el control judicial solo procede cuando se está frente a decisiones definitivas.

Consejo de Estado rechaza demanda by yospina

Con este fallo, el comité promotor conformado por nueve personas podrá continuar con la recolección de firmas a través de los formularios aprobados por la Registraduría. Una vez entregados los apoyos ciudadanos, la autoridad electoral deberá verificar su validez. Si no cumplen los requisitos, la iniciativa será archivada; si los supera, avanzará como proyecto de ley en el Congreso, donde se definirá su futuro político y jurídico.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoAsamblea ConstituyenteRegistraduríaComité promotorRecolección de firmasColombia-Noticias

Más Noticias

Super Astro Luna: resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 9 de febrero de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Super Astro Luna: resultados ganadores

Pagos de hasta $500.000: así funcionan en 2026 los programas para adultos mayores y estudiantes en Colombia

El Gobierno Nacional mantiene en 2026 varios programas sociales dirigidos a adultos mayores, jóvenes y hogares vulnerables, con transferencias monetarias que alcanzan hasta $500.000, según el tipo de ayuda, los requisitos y la clasificación en el Sisbén vigente

Pagos de hasta $500.000: así

Estos son los cortes de la luz del martes 10 de febrero en Santander

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este martes 10 de febrero

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy martes

Pico y Placa: qué carros

Pico y Placa: qué autos no circulan en Villavicencio este martes 10 de febrero

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy martes

Pico y Placa: qué autos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara desmintió rumores de

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

Exmánager de Jessi Uribe respondió a las acusaciones del cantante y reveló detalles inéditos sobre su trabajo: “Él no ponía un peso”

Sara Uribe dejó emotivo mensaje para Manuela Gómez tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No tiene maldad”

Marilyn Patiño se despachó contra los habitantes de ‘La casa de los famosos’: “Son el reinado del ‘bullying’ y la verdulería”

Deportes

Preocupación en Colombia: la lesión

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados

Luis Díaz superó los registros de Ribéry y Robben en su primera temporada con el Bayern Múnich

Iván René Valenciano fue tajante con sus elogios a Muriel: “No hay un jugador mejor”

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto