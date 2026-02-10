Bancos ofrecen créditos a empresas para que puedan pagar las cesantías antes del 16 de febrero sin afectar su flujo de caja: cómo funcionan

El plazo para la consignación de cesantías en Colombia vence el lunes 16 de febrero, según el calendario legal vigente - crédito Colprensa

A menos de una semana para que venza el plazo legal de consignación de cesantías en Colombia, las opciones de crédito puestas en marcha por la banca comercial y de desarrollo se convierten en un recurso clave para que las empresas puedan cumplir con esta obligación sin comprometer su flujo de caja.

El límite para realizar el pago se extendió este año hasta el lunes 16 de febrero, ya que el habitual 14 de febrero cae en fin de semana.

El pago puntual de las cesantías no solo representa un derecho fundamental para más de 11 millones de trabajadores formales, sino que su cumplimiento protege a las empresas de sanciones económicas y garantiza la estabilidad financiera de los hogares, de acuerdo con cifras reportadas por la Superintendencia Financiera.

A diciembre de 2025, los fondos de cesantías alcanzaron un ahorro total de 26,1 billones de pesos, lo que supuso un alza cercana al 17% respecto al año anterior, según datos de Asofondos.

Esta magnitud de recursos refleja el impacto que tiene la consignación para las finanzas empresariales. La presión se acentúa en el primer trimestre del año, cuando los mayores costos operativos coinciden con la necesidad de cumplir esta prestación social, que equivale a un mes de salario por cada año trabajado.

El destino de las cesantías va más allá del respaldo en caso de desempleo: los empleados pueden emplearlas en educación, compra o mejora de vivienda, o para el pago de impuestos como el predial.

La banca ha diseñado alternativas para responder a este escenario. Por ejemplo, Bancolombia anunció la disponibilidad de 4 billones de pesos en créditos para facilitar el pago de cesantías, una línea dirigida a más de 32.000 pymes y empresas en todo el país.

Los créditos permiten financiar hasta el 100% del valor de las cesantías, siempre que el solicitante cumpla con la capacidad de endeudamiento y las políticas internas del banco.

Los plazos se extienden hasta 12 meses, lo que contribuye a aliviar la presión sobre los balances a corto plazo. Las empresas con cupo preaprobado pueden acceder al crédito de manera directa, mientras que el resto debe tramitar un proceso de análisis en la sucursal o con su asesor asignado.

Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, señaló a El Tiempo: “Es el momento de que los negocios escriban su primer capítulo de 2026 con orden, compromiso y acompañamiento financiero”.

Por su parte, el Banco AV Villas, integrante del Grupo Aval, anunció que activó cupos especiales para financiar el pago de esta prestación a las empresas.

La entidad destacó que los clientes habituales recibirán condiciones preferenciales y que los nuevos encontrarán procesos ágiles y tasas previamente fijadas, lo que aporta previsibilidad financiera. Gerardo Hernández, presidente del banco, expresó al medio citado: “Desde la casa del co-banking nuestro objetivo es trabajar de la mano con los empresarios, entregando servicios que premian su lealtad y transmiten confianza”.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el banco de desarrollo Bancóldex lanzó una línea de financiamiento por $100.000 millones. El mecanismo está disponible para empresas de cualquier sector económico, tanto naturales como jurídicas, que deban consignar cesantías.

Para acceder, los empresarios deben presentar la liquidación correspondiente ante un intermediario financiero autorizado, quien validará que el monto solicitado coincida o sea menor al valor reportado. Según explicó José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex: “Queremos brindar apoyo a las empresas que anualmente consignan las cesantías a sus trabajadores. Este instrumento les permitirá contar con mayor flujo de caja para facilitar sus operaciones”, dijo a El Tiempo.

Con la cuenta regresiva en marcha y el límite definitivo fijado para el lunes 16 de febrero, los especialistas recomiendan activar con anticipación las vías de financiamiento y evitar dejar para último momento este movimiento clave en la ingeniería financiera empresarial.