Alcalde Galán quiere reformar el Código Penal para evitar que los delincuentes queden en libertad: “No pasa nada”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso impulsar una reforma al Código Penal para evitar que delincuentes capturados en flagrancia, entre ellos reincidentes, recuperen la libertad de inmediato.

La iniciativa responde a la creciente preocupación de los capitalinos por los casos de impunidad, y su correlación con la crisis de seguridad, uno de los ejes menos firme y que más le alegan al jefe del distrito.

Galán sostuvo que en entrevista con Semana una de las fallas es que la actual legislación otorga a los jueces “una discrecionalidad” que permite que los delincuentes queden libres, aun cuando fueron detenidos cometiendo el delito.

El mandatario distrital expresó su frustración por la frecuencia de estos casos, y sostuvo que el problema no radica necesariamente en decisiones incorrectas de los jueces, sino en las limitaciones “de la ley”.

“(...) El Código Penal, establece unos elementos que deben ser tenidos en cuenta por el juez, que los llevan a veces a tomar ciertas decisiones que uno, la verdad, no comprende”, afirmó.

Qué propone el alcalde de Bogotá

La idea de Carlos Fernando Galán implica una modificación al Código Penal para que, en primer lugar, la captura en flagrancia constituya una causa suficiente para mantener a los acusados bajo detención preventiva, sin importar si tienen antecedentes penales.

El objetivo es cerrar la puerta a interpretaciones legales que favorecen la excarcelación de personas peligrosas. “De arranque, el que comete un delito debería tener una sanción efectiva que disuada la comisión de otro delito o, de lo contrario, si no hay sanción ante un delito, pues eventualmente eso genera ese círculo vicioso de que cada vez —el delincuente— pueda cometer uno más grave, porque no pasa nada”, aseguró.

El alcalde también comentó que la ley debería garantizar herramientas más robustas para jueces y fiscales, para que, en casos de violencia, una única denuncia sea suficiente para un proceso judicial. Es decir, tanto agresiones físicas como una eventual reincidencia sean criterios determinantes para negar la libertad provisional.

“Que se valore que, cuando hay violencia, no debería haber probabilidades de que esa persona que puso en peligro la vida del otro pueda salir libre; tiene que quedar detenido”, fueron sus palabras.

El plan, según el alcalde, será presentado ante el Congreso de la República. Para ello será necesaria una coordinación entre alcaldes a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y el trabajo conjunto con legisladores.

El alcalde expresó que con su equipo de trabajo pretende fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.

Recordó la relevancia de que la ciudadanía denuncie los delitos, y advirtió que la liberación de personas capturadas en circunstancias graves “afecta todo el sistema” y contribuye a la mencionada percepción de impunidad entre los habitantes de Bogotá.

“La seguridad ya no es una preocupación periférica, es el clamor de los bogotanos”: Personería de Bogotá

Para el cierre de 2025, la Personería de Bogotá alertó que la seguridad pública se convirtió en la mayor preocupación de los habitantes de la capital, entre los temas de la agenda social.

Así lo manifestó Andrés Castro Franco, personero distrital, durante el Foro de Seguridad Ciudadana “No Más Cifras: ¡Hablemos y actuemos!”, realizado en diciembre de 2025.

Allí la Personería informó que en 2024 se registraron 1.214 homicidios en la ciudad, mientras que en los tres primeros trimestres de 2025 se habían reportado 974 casos, muchos de ellos vinculados a disputas entre estructuras criminales.

“La seguridad se convirtió en el principal clamor de la ciudadanía. No es percepción, es una realidad que golpea en cada barrio, que se siente en el transporte público, que retumba en los entornos escolares y que atraviesa el espacio público donde millones de habitantes viven su día a día”, señaló el funcionario.

La extorsión fue la que más crecimiento mostró, con un 73%, con aproximadamente 1.500 casos al año. El hurto a personas se mantiene como el delito más frecuente, con más de 100.000 casos anuales, lo que equivale a que cada día más de 300 bogotanos sufren este delito.