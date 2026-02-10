Colombia

Alcalde Galán quiere reformar el Código Penal para evitar que los delincuentes queden en libertad: “No pasa nada”

El alcalde aseguró que la puesta en libertad de sujetos señalados por delitos “afecta nuestro sistema”

Guardar
La inseguridad que se registra
La inseguridad que se registra en la capital es uno de los problemas de los que más se quejan los habitantes de Bogotá- crédito Montaje Infobae (Colprensa/AFP/AlcaldíadeBogotá)

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso impulsar una reforma al Código Penal para evitar que delincuentes capturados en flagrancia, entre ellos reincidentes, recuperen la libertad de inmediato.

La iniciativa responde a la creciente preocupación de los capitalinos por los casos de impunidad, y su correlación con la crisis de seguridad, uno de los ejes menos firme y que más le alegan al jefe del distrito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Galán sostuvo que en entrevista con Semana una de las fallas es que la actual legislación otorga a los jueces “una discrecionalidad” que permite que los delincuentes queden libres, aun cuando fueron detenidos cometiendo el delito.

El mandatario distrital expresó su frustración por la frecuencia de estos casos, y sostuvo que el problema no radica necesariamente en decisiones incorrectas de los jueces, sino en las limitaciones “de la ley”.

“(...) El Código Penal, establece unos elementos que deben ser tenidos en cuenta por el juez, que los llevan a veces a tomar ciertas decisiones que uno, la verdad, no comprende”, afirmó.

La iniciativa será presentada ante
La iniciativa será presentada ante el Congreso, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Colprensa

Qué propone el alcalde de Bogotá

La idea de Carlos Fernando Galán implica una modificación al Código Penal para que, en primer lugar, la captura en flagrancia constituya una causa suficiente para mantener a los acusados bajo detención preventiva, sin importar si tienen antecedentes penales.

El objetivo es cerrar la puerta a interpretaciones legales que favorecen la excarcelación de personas peligrosas. “De arranque, el que comete un delito debería tener una sanción efectiva que disuada la comisión de otro delito o, de lo contrario, si no hay sanción ante un delito, pues eventualmente eso genera ese círculo vicioso de que cada vez —el delincuente— pueda cometer uno más grave, porque no pasa nada”, aseguró.

El alcalde también comentó que la ley debería garantizar herramientas más robustas para jueces y fiscales, para que, en casos de violencia, una única denuncia sea suficiente para un proceso judicial. Es decir, tanto agresiones físicas como una eventual reincidencia sean criterios determinantes para negar la libertad provisional.

El alcalde Galán aseguró que
El alcalde Galán aseguró que se reunirá con expertos para presentar la iniciativa ante la rama legislativa - crédito Policía Bogotá

“Que se valore que, cuando hay violencia, no debería haber probabilidades de que esa persona que puso en peligro la vida del otro pueda salir libre; tiene que quedar detenido”, fueron sus palabras.

El plan, según el alcalde, será presentado ante el Congreso de la República. Para ello será necesaria una coordinación entre alcaldes a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y el trabajo conjunto con legisladores.

El alcalde expresó que con su equipo de trabajo pretende fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.

Recordó la relevancia de que la ciudadanía denuncie los delitos, y advirtió que la liberación de personas capturadas en circunstancias graves “afecta todo el sistema” y contribuye a la mencionada percepción de impunidad entre los habitantes de Bogotá.

“La seguridad ya no es una preocupación periférica, es el clamor de los bogotanos”: Personería de Bogotá

Para el cierre de 2025, la Personería de Bogotá alertó que la seguridad pública se convirtió en la mayor preocupación de los habitantes de la capital, entre los temas de la agenda social.

Así lo manifestó Andrés Castro Franco, personero distrital, durante el Foro de Seguridad Ciudadana “No Más Cifras: ¡Hablemos y actuemos!”, realizado en diciembre de 2025.

El hurto es el delito
El hurto es el delito más denunciado en Bogotá, según cifras de la Personería - crédito @ColombiaOscura/X

Allí la Personería informó que en 2024 se registraron 1.214 homicidios en la ciudad, mientras que en los tres primeros trimestres de 2025 se habían reportado 974 casos, muchos de ellos vinculados a disputas entre estructuras criminales.

“La seguridad se convirtió en el principal clamor de la ciudadanía. No es percepción, es una realidad que golpea en cada barrio, que se siente en el transporte público, que retumba en los entornos escolares y que atraviesa el espacio público donde millones de habitantes viven su día a día”, señaló el funcionario.

La extorsión fue la que más crecimiento mostró, con un 73%, con aproximadamente 1.500 casos al año. El hurto a personas se mantiene como el delito más frecuente, con más de 100.000 casos anuales, lo que equivale a que cada día más de 300 bogotanos sufren este delito.

Temas Relacionados

Alcalde Carlos Fernando GalánCódigo PenalImpunidadInseguridadHurtos BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”

El ‘Tigre’ es el máximo anotador de la selección Colombia, con 36 goles en 105 partidos disputados

Falcao reveló su mayor sueño:

“Quieren ir por la cabeza del presidente”: Petro se reifiró a posible imputación de Roa y señaló a la “cúpula” de la Fiscalía

El presidente aseguró que no existió violación de topes de financiación en su campaña, en la cual Ricardo Roa fungió como gerente

“Quieren ir por la cabeza

Nueva medida del Gobierno Petro haría que el precio de la factura de energía baje en plena temporada de lluvias

La red de embalses en niveles máximos permite que la infraestructura rebaje la presión del sistema y favorezca nuevas estrategias para amortiguar la volatilidad de valores ante escenarios climáticos extremos, anotó el Ministerio de Minas y Energía

Nueva medida del Gobierno Petro

Tres horas duró el secuestro de Aida Quilcué, comunidad ayudó en su liberación: Petro afirmó que es “un grito de guerra”

La cuenta de X de la senadora fue utilizada para denunciar la detención de la líder indígena y parte de su equipo de trabajo

Tres horas duró el secuestro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Naín’, líder de las Autodefensas

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga el minuto a minuto

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”

Estadio donde debutará la selección Colombia en el Mundial 2026 no estaría listo para el inicio del torneo: qué pasó

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa en el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5