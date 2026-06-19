Wilder Eusse, colombiano que preside un club de fútbol costarricense, fue capturado por narcotráfico: Estados Unidos lo pidió en extradición

La federación costarricense se pronunció para indicar que colaborará con las autoridades en la investigación - crédito Policía OIJ / Deportivo Liberia

El 18 de junio, las autoridades en Costa Rica anunciaron la captura de Wilder Eusse Osorio, colombiano nacionalizado costarricense que en los últimos años se desempeñó como presidente del club Municipal Liberia.

De acuerdo con la Policía OIJ, la detención se registró en San José tras una solicitud de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos, donde es acusado por cargos por presunta conspiración para el tráfico de drogas.

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La solicitud de extradición proviene de una corte federal del estado de Texas, que investiga una red supuestamente dedicada al transporte de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El dirigente capturado es señalado como presunto intermediario logístico y financiero dentro de la organización, con la supuesta responsabilidad de facilitar recursos y coordinar movimientos de mercancía ilegal.

La investigación contra el colombiano incluye registros de comunicaciones, movimientos bancarios y transferencias internacionales que habrían sido utilizadas para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.

El colombiano podrá defenderse en Costa Rica antes de ser extraditado - crédito Policía OIJ

El operativo de captura se llevó a cabo en una zona residencial de la capital costarricense, donde agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y la DEA, localizaron al directivo deportivo, que fue trasladado a dependencias judiciales para ser notificado formalmente sobre la solicitud internacional de extradición y los cargos que enfrentará.

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Las autoridades de Costa Rica han indicado que el procedimiento se ajustará a los tratados internacionales y a la legislación nacional, permitiendo al acusado ejercer su derecho a la defensa.

Tras la captura, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado informando que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que actuará conforme a la normativa vigente para garantizar la integridad del torneo nacional. Directivos de otros clubes manifestaron preocupación por el impacto del caso en la reputación del fútbol costarricense y solicitaron a la federación reforzar los mecanismos de control y vigilancia sobre las personas relacionadas con el deporte.

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Wilder Eusse era presidente de Municipal Liberia cuando se registró su captura - crédito Municipal Liberia

Se ha anticipado que, en caso de que el colombiano sea culpable, el club afectado podría enfrentar sanciones administrativas y deportivas dependiendo del resultado de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades.

Antes de ser extraditado, el presidente del club tendrá la oportunidad de presentar argumentos y pruebas ante el tribunal penal costarricense. El juez encargado valorará los elementos presentados por la defensa y definirá el futuro del colombiano.

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La defensa del dirigente sostiene que no existen antecedentes judiciales en su contra en el país centroamericano y alega que las pruebas presentadas por Estados Unidos no acreditan su participación en los hechos imputados. El abogado del acusado ha anunciado que recurrirá a todas las instancias legales para evitar la extradición.

La presidencial del club será asumida por el sobrino del colombiano - crédito Municipal Liberia

El País reveló que el expediente remitido desde Estados Unidos contiene registros documentales sobre transferencias de dinero, viajes y operaciones comerciales presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el investigado habría empleado su posición en el club de fútbol para facilitar actividades ilícitas y para encubrir movimientos de recursos vinculados al narcotráfico.

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Al respecto, la Federación Costarricense de Fútbol reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración del deporte, por lo que colaborará con las autoridades durante la investigación.

Por su parte, Municipal Liberia anunció que el nuevo presidente del equipo será Luis Felipe Eusse, sobrino del capturado. “La operación del club seguirá desarrollándose con normalidad, manteniendo el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones correspondientes”.

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El dirigente permanece bajo custodia a la espera de una audiencia judicial que determinará los próximos pasos en el proceso de extradición. Las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos han emitido comunicados en los que se habla de la colaboración para el intercambio de información y la ejecución de diligencias adicionales.