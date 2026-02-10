Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Santa Marta es reconocida como la ciudad más antigua de Colombia - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

Santa Marta, reconocida como la ciudad más antigua de Colombia, se posiciona como uno de los destinos turísticos más relevantes del país gracias a la variedad de planes que ofrece a visitantes nacionales e internacionales.

Más allá de las rutas tradicionales, como el parque arqueológico Teyuna, conocido como Ciudad Perdida, un antiguo asentamiento de la comunidad Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad despliega alternativas que combinan playas del Caribe, aventura ecológica, cultura y gastronomía.

Tanto en la urbe como en sus alrededores, turistas encuentran propuestas que van desde recorridos por playas de Santa Marta hasta excursiones a pueblos con identidad única.

Parque Tayrona y Minca

La naturaleza y la aventura forman parte esencial de la experiencia. El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los principales atractivos, ideal para quienes buscan paisajes vírgenes y contacto con la biodiversidad.

Según informó el portal Colombia Travel, el área protegida ofrece aguas cristalinas, senderos de selva y uno de los amaneceres más destacados del continente.

El Parque Nacional Tayrona es ideal para quienes buscan paisajes vírgenes y contacto con la biodiversidad - crédito Parques Nacionales de Colombia

También se recomienda visitar Minca, la localidad serrana conocida como la capital ecológica de la región, que se presenta como el punto de partida para excursiones, rutas de café y cacao, paseos por cascadas y caminatas en el bosque húmedo tropical, de acuerdo con la recomendación de la influencer Jhulianadeviaje.

Las agencias locales proponen visitas guiadas a fincas cafeteras y cacao, combinadas con la observación de aves y la exploración de la vegetación tropical.

Minca es conocida como la capital ecológica de la región - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Playas de Santa Marta

En cuanto a playas y actividades marinas, Santa Marta sobresale por su diversidad de escenarios frente al mar Caribe. Entre las más concurridas se encuentran Playa Blanca, El Rodadero y Taganga, tal como lo mencionó el portal Sierra Nativo.

El primer destino turístico se distingue por sus aguas diáfanas y una amplia oferta hotelera y gastronómica; mientras que Taganga, ubicada a diez minutos del centro histórico de la capital de Magdalena, es conocida por sus atardeceres y ambiente animado en bares y restaurantes frente al mar.

Otros destinos sugeridos por el portal especializado, incluyen Bahía Concha y Playa Bonito Gordo, que ofrecen entornos tranquilos y actividades como kayak y buceo recreativo.

El Rodadero es una de las playas más visitadas por los turistas nacionales y extranjeros - crédito Kayak

Entre tanto, el parque Tayrona alberga enclaves como Caja de San Juan y Neguanje, ideales para experimentar la riqueza marina, e incluso para el avistamiento de delfines.

Los atardeceres, especialmente desde los miradores de Taganga y la bahía de Santa Marta, se consideran una experiencia visual imprescindible.

Centro Histórico

Entre tanto, el centro histórico de Santa Marta reúne parte fundamental del patrimonio cultural local.

De acuerdo con Colombia Travel, se destacan algunos sitios como la Quinta de San Pedro Alejandrino, última residencia de Simón Bolívar y hoy monumento nacional, así como el Museo del Oro Tairona – Casa de la Aduana y el Museo del Mar.

Caminatas por la Catedral Basílica y el Parque Bolívar permiten al visitante sumergirse en la historia y en la arquitectura colonial. Además, el Gran Malecón del Río se consolida como un espacio para paseos familiares y para disfrutar del ambiente caribeño en el atardecer.

En la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, pasó sus últimos días de vida el Libertador Simón Bolívar - crédito Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo

Otros destinos de Magdalena

Entre los pueblos con identidad singular, se recomienda descubrir Nueva Venecia, ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Este pueblo, de acuerdo con la información dada por los portales mencionados, asombra por sus viviendas sobre el agua y la cultura anfibia, que puede explorarse en paseos en canoa por sus canales.

En otra dirección, se encuentra el municipio de Aracataca, donde se recomienda recorrer la Ruta Macondiana, visitar la casa museo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, la iglesia donde fue bautizado y el río que inspiró parte de su obra literaria Cien Años de Soledad.

Aracataca fue el pueblo en el que nació y creció Gabriel García Márquez - crédito Colprensa

Santa Marta también celebra eventos culturales de primer nivel. Inicialmente, se destaca las Fiestas del Mar se desarrollan en julio, y que integran deportes acuáticos, música y actividades tradicionales.

Por su parte, el Festival Internacional de Teatro del Caribe tiene lugar entre finales de agosto y principios de septiembre, transformando la ciudad en un escenario para las artes escénicas con la presencia de compañías nacionales e internacionales.

El carácter distintivo de Santa Marta se complementa con la hospitalidad de sus pobladores y la diversidad de tradiciones, lo que convierte cada propuesta en una experiencia auténtica, marcada por el ambiente cálido que caracteriza a la región.