Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

El hostigamiento en El Carmen dejó como saldo la muerte del subintendente Andrés Felipe de la Hoz, según informes oficiales - crédito X

No cesa la crisis de seguridad en el departamento de Norte de Santander, después de que las autoridades reportaran un hostigamiento en la mañana del lunes 9 de febrero en el municipio de El Carmen, que dejó un saldo fatal.

Según se pudo conocer, el subintendente Andrés Felipe de la Hoz murió asesinado tras recibir un disparo de francotirador durante el ataque que, presuntamente, habría adelantado el Ejército de Liberación Nacional (ELN( en la subestación de Policía de Guamalito.

La ofensiva ocurrió a las 6:20 a. m., justo cuando la comunidad se encontraba en plena rutina. Decenas de estudiantes transitaban hacia sus escuelas cuando se desató el tiroteo, lo que generó escenas de pánico entre los habitantes de la zona.

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, aseguró que este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de incidentes recientes, por lo que expresó su preocupación ante la persistencia de acciones armadas:

“Infortunadamente no paran las acciones violentas en nuestra región, hemos realizado varios consejos de seguridad y pese a las medidas establecidas los grupos armados siguen cometiendo acciones violentas contra la población civil y contra la Fuerza Pública”, señaló Quintero en diálogo con La FM.

La alcaldía de El Carmen confirmó que la agresión duró varios minutos. En paralelo, la ciudadanía denunció que el ataque coincidió con la llegada de los niños a los centros educativos, lo que agravó el temor en la comunidad.