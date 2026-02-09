Roy Barreras propuso reformar la ley para ‘unificar’ elecciones en Colombia: alcaldías, gobernaciones y Presidencia se definirían el mismo día

Roy Barreras propone una reforma electoral para alinear los periodos de alcaldes, gobernadores y Presidente en Colombia - crédito Colprensa

Durante la mañana del lunes 9 de febrero, el exmbajador de Colombia ante el Reino Unido y actual candidato presidencial Roy Barreras aseguró que propondrá una reforma que modificaría el calendario electoral en los comicios porteriores a 2026.

Según indicó el aspirante a la Casa de Nariño, la iniciativa busca reformar la estructura de los periodos gubernamentales en Colombia, con el propósito de alinear los esfuerzos entre las estructuras departamentales y nacionales.

Como parte de la propuesta, Barreras aseguró que intentará unificar los periodos de alcaldes, gobernadores y el Presidente de la República con el objetivo de promover una mayor articulación entre el Gobierno central y las administraciones territoriales.

El médico y candidato ha sostenido que la actual descoordinación entre los tiempos de gobierno genera una fractura real en la planeación y ejecución de políticas públicas. Según Barreras, la falta de coincidencia en los calendarios institucionales ha dificultado la alineación de los planes de desarrollo nacionales, departamentales y locales, lo que repercute en la implementación de proyectos clave para el desarrollo económico y social.

Articulación de agendas locales y nacionales

La reforma planteada por Barreras no contempla reelección inmediata para evitar concentración de poder local - crédito prensa Roy Barreras

El aspirante presidencial afirmó que el propósito de su propuesta es “unir al país desde los territorios”, al sincronizar los periodos de los distintos niveles de gobierno. Barreras explicó que la desconexión entre los planes territoriales y el plan nacional es una de las causas principales de la ineficiencia en la gestión pública. “Unir al país es unir al Presidente con sus regiones, con sus alcaldes y con sus gobernadores”, enfatizó.

El proyecto que el candidato presentaría desde el inicio de su eventual gobierno tomaría la forma de un acto legislativo. La reforma, según detalló, no contempla la reelección inmediata de alcaldes ni gobernadores, lo cual busca evitar polémicas sobre acumulación de poder local.

Periodo excepcional y reelección limitada

Uno de los elementos clave de la propuesta es la creación de un periodo excepcional de dos años largos para los próximos mandatarios regionales y locales que serán elegidos en la fecha ya programada, con el fin de empatar sus mandatos con el del Presidente. Así, las autoridades que resulten electas podrían postularse nuevamente una sola vez en la elección de empalme.

Barreras sostuvo que este mecanismo permitiría a la ciudadanía evaluar el desempeño de los actuales mandatarios: “Si han sido eficaces, el pueblo los premiará prolongándoles el periodo y recuperando los dos años que para muchos han sido perdidos en materia de ejecución. Pero si el alcalde es muy malo, sus opositores podrán derrotarlo y elegir un alcalde nuevo”, explicó el candidato.

El nuevo calendario electoral permitiría empatar los mandatos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente - crédito Colprensa

Barreras aseguró que la iniciativa busca garantizar mayor eficiencia del Estado y facilitar la implementación de políticas públicas orientadas al cambio social, la seguridad, la recuperación del sistema de salud, el crecimiento económico y la generación de empleo en los territorios. El candidato afirmó: “La división, la desarticulación y el desorden hacen imposible ejecutar las políticas públicas”, y remarcó la necesidad de unir al país para avanzar: “Es necesario unir al país, pero también ejecutar y ser eficientes para que Colombia camine en la dirección correcta”

Entretanto, el candidato presidencial ha sido noticia en las últimas por su insistencia para que el presidente Gustavo Petro pueda convertirse en su fórmula vicepresidencial, pese a las críticas recibidas desde otros sectores políticos.

Incluso, en la mañana del lunes 9 de febrero volvió a pedir a sus seguidores que sean ellos quienes le propongan al mandatario la idea, que carece todavía de una legislación exacta frente a su participación en las próximas elecciones.

“Le pregunto al pueblo progresista de Colombiasi les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro Urrego fuese vicepresidente”, expresó el exsenador, abriendo una discusión sobre la continuidad del proyecto de cambio impulsado por el actual gobierno",señaló Barreras en su cuenta de X.