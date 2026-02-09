Investigan la muerte de un joven de 16 años durante un procedimiento policial en el Atlántico: “No hubo intercambio de balas”

Hay confusión por las versiones entregadas sobre lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de un adolescente de 16 años durante un procedimiento policial en el barrio Las Ferias, Soledad (Atlántico), tiene preocupados a los habitantes del sector, ya que hay versiones encontradas sobre lo ocurrido, lo que impulsó a adelantar una investigación institucional para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que el menor, identificado como Juan Meriño Pallares, falleció luego recibir una herida mientras dos uniformados hacían un patrullaje durante la madrugada del viernes 6 de febrero de 2026.

El caso llamó especial atención, teniendo en cuenta que ocurrió en medio de una marcada sensibilidad social en Soledad y el área metropolitana de Barranquilla, donde los episodios de violencia armada y las actuaciones policiales derivaron en varias investigaciones judiciales.

Aunque la investigación interna ya se encuentra en marcha, las dudas y la indignación crecen, sobre todo, entre familiares y allegados del adolescente que no se explican qué fue lo que ocurrió en el parque del barrio.

La hermana del menor expresó su incredulidad por la versión oficia. Aseguró, según Impacto News, que “el estaba jugando fútbol con unos amigos y venía de regreso, cuando pasó la patrulla. Ellos estaban esperando en una esquina y los policías no le pidieron requisa, no creo que haya habido ningún cruce de palabras porque los vecinos hubiesen salido, hubiesen testigos”.

Añadió que, según su criterio y observación del lugar, “no hubo intercambio de balas” entre civiles y policías, a diferencia de lo informado por las autoridades, y puntualizó que “en la escena solo quedó la vainilla del proyectil que disparó el policía”, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades que llevan el caso.

El episodio ocurrió hacia las 12:45 a. m. en la carrera 51B con calle 17, según el reporte policial suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la institución, durante labores de patrullaje, dos uniformados habrían sido atacados con arma de fuego por tres personas, por lo que respondieron para “repeler la agresión y salvaguardar su integridad”, señala el comunicado. El menor resultó herido en medio del procedimiento y fue trasladado a un centro asistencial cercano, en el que murió debido a la gravedad de las lesiones.

Al mismo tiempo, versiones extraoficiales difundidas en redes sociales sostienen que Juan Meriño Pallares acompañaba a su novia de regreso a casa, en compañía de un amigo, cuando ocurrió el incidente. Dichos relatos indican que el amigo le habría sugerido retirarse del sector al notar la presencia policial, pues el adolescente solía frecuentar el campo de fútbol del barrio por las noches.

Un allegado citado en dichas publicaciones insinuó que el menor “quizá habría sido confundido con otra persona” durante el procedimiento policial, aunque hasta ahora esta hipótesis carece de respaldo judicial.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reiteró que el caso está bajo verificación interna y anunció la conformación de un grupo interdisciplinario que se encargará de todas las indagaciones necesarias. El objetivo es determinar con precisión cómo se desarrolló el procedimiento, el origen del disparo que impactó al menor y la actuación concreta de los uniformados involucrados.

Por ahora, la institución no informó sobre capturas vinculadas al caso, ni detalló si se incautaron armas, ni si existen registros audiovisuales que permitan reconstruir lo sucedido. Tampoco hay confirmación oficial sobre la existencia de grabaciones de cámaras de seguridad en el sector.

La muerte de Juan Meriño Pallares y las diferencias entre la versión oficial y la de sus familiares alimentan la tensión en un entorno aún afectado por recientes episodios de violencia armada.