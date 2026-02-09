Colombia

Emergencia por inundaciones en Córdoba: gobernador pide a Petro llevar el Consejo de Ministros al territorio

Más de 120.000 personas afectadas, suspensión total de clases y un llamado urgente al Gobierno marcan la gravedad de la situación que vive el departamento por las lluvias atípicas

Las lluvias atípicas han dejado
Las lluvias atípicas han dejado miles de familias damnificadas en Córdoba, con afectaciones en viviendas, vías y zonas rurales.

La emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba escaló este fin de semana a un nuevo nivel político y social, luego de que el gobernador Erasmo Zuleta Bechara hiciera un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que el Consejo de Ministros se realice en el territorio, como una forma de tomar decisiones urgentes desde el lugar donde se vive la crisis.

El pronunciamiento se dio a través de la red social X, donde el mandatario regional expuso la dimensión de la tragedia y la necesidad de una presencia permanente del Gobierno nacional.

“Presidente Petro, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”, escribió Zuleta Bechara.

En su mensaje, el gobernador advirtió que más de 120.000 personas lo han perdido todo y que 24 de los 30 municipios del departamento están afectados por las inundaciones, una situación que calificó como compleja y en constante evolución. Además, pidió respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños, subrayando que “Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional”.

El gobernador Erasmo Zuleta expuso
El gobernador Erasmo Zuleta expuso la magnitud de la emergencia y pidió decisiones urgentes con presencia del Gobierno nacional en el territorio.

Una emergencia que golpea a la mayoría del territorio

Tras las inundaciones, Zuleta ha ampliado sus declaraciones a distintos medios de comunicación, señalando que el departamento atraviesa una de las peores coyunturas de su historia reciente. Según explicó, las lluvias, (inusuales para esta época del año) han provocado el desbordamiento de ríos y afectaciones simultáneas en el norte y el sur del departamento.

De acuerdo con los balances oficiales, el 80% del territorio cordobés presenta algún nivel de afectación, con al menos diez municipios en situación severa, mientras continúan las labores de rescate y atención humanitaria coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

En entrevista con la agencia EFE, el gobernador fue enfático: “La situación que hoy vive el departamento de Córdoba es un hecho sin precedentes en la historia, no tenemos reportes de un hecho de tal magnitud”.

La Unidad Nacional para la
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina operaciones de asistencia humanitaria en los municipios afectados, con el envío de ayuda aérea y terrestre para atender a las familias damnificadas

Suspensión total de clases en 27 municipios

Una de las decisiones más relevantes adoptadas por la Gobernación de Córdoba fue la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos de los 27 municipios no certificados, medida que rige desde hoy lunes 9 de febrero hasta el viernes 13.

La decisión, formalizada mediante un nuevo acto administrativo expedido el 8 de febrero, modificó la Resolución No. 00011 del 4 de febrero de 2026, que inicialmente solo contemplaba la suspensión en algunos colegios afectados.

El gobernador explicó que la medida responde a una situación de calamidad generalizada, que impacta no solo a estudiantes, sino también a docentes, rectores y personal administrativo.

“Nuestra gente está viviendo una situación de calamidad y tenemos a profes, estudiantes y personal administrativo damnificados”, señaló Zuleta, quien aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de niños, niñas y jóvenes.

Infraestructura, vías y movilidad, seriamente comprometidas

Los reportes diarios del PMU advierten que las inundaciones han generado daños en sedes educativas, vías rurales y urbanas, y han dificultado el desplazamiento seguro de las comunidades hacia los centros educativos.

La Gobernación reiteró que el retorno a clases solo se dará cuando existan condiciones seguras y verificadas, en aplicación del principio de prevención.

Impacto económico y sectores afectados

Más allá de la atención inmediata, el gobernador alertó sobre el fuerte impacto económico que deja la emergencia en un departamento con vocación agroindustrial.

“Tenemos impactos en el sector agroindustrial, agrícola, pecuario, turístico, pesquero y minero-energético. Se afecta el comercio, se afecta la informalidad; hoy se afecta todo el departamento de Córdoba”, afirmó a EFE.

El mandatario insistió en que la recuperación no puede limitarse a ayudas humanitarias, sino que debe incluir un plan de reactivación económica y reparación de daños, especialmente para las familias que dependen de la ganadería, la pesca y la agricultura.

Respuesta nacional y medidas anunciadas por Petro

En medio de la emergencia, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado viernes 6 de febrero que declarará nuevamente la emergencia económica, social y ambiental en la región afectada, una medida que podría extenderse a otras zonas del país.

Según el mandatario, en ese momento, al menos 14 personas han muerto y unas 9.000 viviendas han sido destruidas en Córdoba y Sucre por las intensas lluvias. Petro también informó que el Gobierno actuará con el Ejército para derribar diques que impiden el flujo natural del agua y restituir tierras a ciénagas y caños, como parte de las acciones de mitigación.

Petro anunció que declarará nuevamente
Petro anunció que declarará nuevamente la emergencia económica, social y ambiental en la región afectada

Un fenómeno climático atípico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las lluvias están asociadas a frentes fríos provenientes del hemisferio norte, un comportamiento climático inusual para una temporada tradicionalmente seca.

Según El Tiempo, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, confirmó que se trata de un fenómeno atípico: “Estamos en temporada de menos lluvias, y aun así se están presentando precipitaciones intensas”.

Solidaridad nacional y llamado internacional

Mientras avanza la atención de la emergencia, ciudades como Medellín han habilitado puntos de donación para apoyar a las familias damnificadas de Córdoba y el Urabá antioqueño. El gobernador también hizo un llamado a la comunidad internacional, destacando la solidaridad ciudadana y del sector privado.

