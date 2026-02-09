Colombia

Abogado de Ricardo Roa afirmó que presidente de Ecopetrol no ha sido “notificado” de la imputación de cargos que adelantará la Fiscalía

Con un comunicado a la prensa, el letrado aseguró que su cliente no ha sido notificado formalmente sobre la imputación de cargos anunciada por el ente acusador, al tiempo que reiteró la disposición de Roa para atender cualquier requerimiento de las autoridades y defendió su presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso

Guardar
La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación investiga cuentas bancarias de Ricardo Roa por financiamiento irregular en campaña Petro presidente - crédito Colprensa

Ante la decisión anunciada por la Fiscalía General de la Nación, la defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró el lunes 9 de febrero de 2026 que su cliente no ha recibido ninguna notificación formal sobre la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía General de la Nación, que buscaría hallarlo responsable de los delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias, por su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El comunicado, emitido por el abogado Juan David León Quiroga, le salió al paso a la información difundida por el ente acusador sobre las investigaciones que involucran al exgerente de la aspiración ‘Petro presidente’, en 2022, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo millonarios sobrecostos, por más de $3.500 millones. De esta forma, indicó que no han sido oficialmente notificados del proceder del organismo de investigación y acusación del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“A la fecha de emisión del presente comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales que adelantan investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades ocurridas en la campaña presidencial ni con la adquisición del apartamento 901”, sostuvo el letrado León Quiroga en el inicio de la misiva con la que se expresaron sobre el particular.

En ese sentido, el equipo legal de Roa reiteró que cualquier procedimiento judicial debe respetar los canales institucionales y las garantías procesales. “Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales legalmente establecidos para tal efecto”, recalcó el abogado, con lo que desestimó, por el momento, el anuncio hecho por la Fiscalía frente al caso que involucra al titular de la estatal petrolera.

Los argumentos de la defensa de Ricardo Roa

En su concepto, la ausencia de una notificación formal mantiene vigente la presunción de inocencia, principio que consideran esencial para el desarrollo del proceso, hasta tanto el hoy directivo de una de las compañías más importantes del país no sea vencido en juicio.

“La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, indicó León Quiroga, en representación de su cliente.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ricardo RoaCNE ColombiaEcopetrolFiscalía General de la NaciónCampaña Petro presidenteEcopetrol ColombiaElecciones presidenciales en ColombiaGobierno PetroPresidente de EcopetrolColombia-Noticias

Más Noticias

Migración Colombia activó plan de contingencia tras operación tortuga anunciada: hay demoras en El Dorado

Un incremento significativo en los tiempos de atención a los viajeros obligó al envío de personal adicional y la recomendación de emplear sistemas automatizados para disminuir el impacto en los controles

Migración Colombia activó plan de

Resultados Super Astro Sol, ganadores del último sorteo de hoy lunes 9 de febrero de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Resultados Super Astro Sol, ganadores

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático a la presidencia, redefinió el concepto de los “tres huevitos” de Álvaro Uribe

La senadora caucana, durante un evento público, pidió transformar este símbolo en un llamado directo a sus seguidores para que respalden al uribismo en las próximas elecciones, programadas para el domingo 8 de marzo, con “tres voticos”

Paloma Valencia, candidata del Centro

Así subió el precio del corrientazo en los restaurantes de Colombia debido al alto costo de productos clave

Expertos aseguran que el alza en el costo de insumos y la presión de la Reformas Laboral obligaron a los establecimientos a aumentar el valor del plato, lo que pone a pensar a las familias y ajustar su consumo diario

Así subió el precio del

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

El mediocampista suma su primera experiencia en el fútbol europeo con CSKA Moscú

Millonarios se quedó sin Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La Toxicosteña se refirió a

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Deportes

Millonarios se quedó sin Daniel

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

Así es el entrenamiento, al estilo de Mohamed Salah, que realiza Rafael Santos Borré para ser tenido en cuenta en la selección Colombia para el Mundial 2026

Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”