Abogado de Ricardo Roa afirmó que presidente de Ecopetrol no ha sido “notificado” de la imputación de cargos que adelantará la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación investiga cuentas bancarias de Ricardo Roa por financiamiento irregular en campaña Petro presidente - crédito Colprensa

Ante la decisión anunciada por la Fiscalía General de la Nación, la defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró el lunes 9 de febrero de 2026 que su cliente no ha recibido ninguna notificación formal sobre la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía General de la Nación, que buscaría hallarlo responsable de los delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias, por su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El comunicado, emitido por el abogado Juan David León Quiroga, le salió al paso a la información difundida por el ente acusador sobre las investigaciones que involucran al exgerente de la aspiración ‘Petro presidente’, en 2022, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo millonarios sobrecostos, por más de $3.500 millones. De esta forma, indicó que no han sido oficialmente notificados del proceder del organismo de investigación y acusación del país.

“A la fecha de emisión del presente comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales que adelantan investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades ocurridas en la campaña presidencial ni con la adquisición del apartamento 901”, sostuvo el letrado León Quiroga en el inicio de la misiva con la que se expresaron sobre el particular.

En ese sentido, el equipo legal de Roa reiteró que cualquier procedimiento judicial debe respetar los canales institucionales y las garantías procesales. “Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales legalmente establecidos para tal efecto”, recalcó el abogado, con lo que desestimó, por el momento, el anuncio hecho por la Fiscalía frente al caso que involucra al titular de la estatal petrolera.

Los argumentos de la defensa de Ricardo Roa

En su concepto, la ausencia de una notificación formal mantiene vigente la presunción de inocencia, principio que consideran esencial para el desarrollo del proceso, hasta tanto el hoy directivo de una de las compañías más importantes del país no sea vencido en juicio.

“La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, indicó León Quiroga, en representación de su cliente.

