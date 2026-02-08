Una madre y sus dos hijos fueron rescatados tras quedar atrapados por la creciente de un río en Necoclí

La madre y sus dos hijos fueron rescatados en la vereda Algodón Abajo de Necoclí tras quedar aislados por la creciente del río en Urabá antioqueño - crédito captura video

Una madre y sus dos hijos fueron rescatados en la vereda Algodón Abajo, zona rural de Necoclí, tras quedar aislados por la creciente de un río en medio de las fuertes lluvias que afectan al Urabá antioqueño.

El operativo de rescate se desplegó luego de recibir la alerta sobre la familia atrapada al otro lado del afluente. Las autoridades detallaron que el menor más pequeño sufría fiebre desde hacía más de tres días, situación que sumaba urgencia a la intervención.

A pesar de la complejidad del terreno y las intensas lluvias que afectan varias localidades del Urabá antioqueño, un equipo conformado por personal de la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el grupo de rescate Garza logró llegar hasta la familia.

El rescate se realizó empleando un sistema de cuerdas para cruzar el río, después de varias horas de maniobras que culminaron poco después de las 10:00 p. m. del viernes 6 de febrero.

La madre y uno de los menores rescatados en Necoclí recibieron atención en el Hospital San Sebastián de Urabá y se reportan en buen estado de salud - crédito @AndresJRendonC/X

Luego del rescate, las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Sebastián de Urabá. Allí, la madre y uno de los menores fueron declarados en buen estado de salud, mientras que el bebé de ocho meses fue ingresado con fiebre persistente y quedó bajo observación médica por dificultad respiratoria.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de sus redes sociales sobre la noticia y destacó la labor de quienes permanecen en terreno. “Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia”, expresó el mandatario regional.

Rendón también advirtió que las acciones humanitarias siguen en marcha, especialmente en áreas rurales de San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes, con la meta de llevar ayuda de emergencia a las comunidades incomunicadas por las lluvias.

“Antioqueños. Seguimos trabajando fuertemente para llegar con ayudas, atención y resguardar la vida de nuestros paisanos en Urabá”, concluyó el Gobernador.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la continuidad de las labores humanitarias y la asistencia en San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes - crédito @AndresJRendonC/X

Calamidad pública en el Urabá

Las lluvias intensas en Antioquia han dejado a más de 9.000 familias damnificadas y devastado 14.423 hectáreas de cultivos, según el último informe del Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia), organismo de gestión del riesgo departamental.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la declaración de calamidad pública en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste tras una reunión extraordinaria celebrada el viernes 6 de febrero. Con este decreto, las autoridades buscan agilizar las soluciones para las zonas más afectadas.

Los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao atraviesan las emergencias más críticas.

El número de familias perjudicadas se eleva a 9.160, mientras que las afectaciones en infraestructura incluyen 25 vías, 11 puentes y 4 acueductos veredales comprometidos.

Maquinaria amarilla trabaja en Urabá para habilitar vías alternas tras el colapso del puente en Necoclí - crédito @ObrasAntioquia/X

El director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, subrayó el alcance de la declaratoria: “Es por ello que, a través de este decreto de calamidad, buscaremos de manera eficiente atender las necesidades del departamento”.

Galeano Tamayo añadió que la medida permitirá “aportar de manera eficiente y oportuna a las familias damnificadas en temas como la educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos, pero sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, y atender las necesidades de desarrollo económico en cada uno de los territorios afectados”.

Las lluvias también han impactado el acceso a la educación, dejando a 22 estudiantes en modo de semiescolaridad por la gravedad de las condiciones en sus zonas.

Actualmente, el departamento ha dispuesto 24 albergues y entregado cerca de 5.000 ayudas humanitarias que incluyen alimentos, productos de aseo y artículos para la cocina, según el balance oficial.